Κορωνοϊός: Τα στατιστικά της θνησιμότητας

Ο Covid-19 προσομοιάζει στον ιό της γρίπης. Τα συμπτώματα μοιάζουν με αυτά της γρίπης και πολλά περιστατικά είναι ασυμπτωματικά.

Όταν ένα άτομο μολυνθεί από τον ιό, μπορεί να εμφανίσει συμπτώματα που ποικίλλουν. Από ήπια, όπως αυτά του κοινού κρυολογήματος και της γρίπης, έως πολύ σοβαρά. Τα ήπια συμπτώματα είναι:

Καταρροή

Πονόλαιμο

Πυρετό

Βήχα

Ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να εμφανίσουν σοβαρές εκδηλώσεις, όπως:

Πνευμονία

Δυσκολία στην αναπνοή

Τα στοιχεία επί 44.762 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στην Κίνα δείχνουν ότι πεθαίνει περίπου το 2,3% αυτών που θα εμφανίσουν συμπτώματα (2,8% των ανδρών και το 1,7% των γυναικών).

Τα Αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου Ασθενειών αναφέρουν ότι μεταξύ 26-36 εκατομμυρίων Αμερικανών που είχαν εποχική γρίπη μεταξύ Οκτωβρίου 2019 και 8 Φεβρουαρίου 2020 υπήρξαν 14.000 έως 36.000 θάνατοι, ένα ποσοστό θνησιμότητας γύρω στο 0,1%.

Δεν έχουν καταγραφεί θάνατοι σε παιδιά κάτω των εννέα ετών, ενώ τα κρούσματα μέχρι αυτή την ηλικία είναι σχετικά λίγα.

* Πιθανότητα θανάτου μετά από μόλυνση επί 44.762 κρουσμάτων μέχρι την 11η Φεβρουαρίου. Πηγή: Vital Surveillances: The Epidemiological Characteristics of an Outbreak of 2019 Novel Coronavirus Diseases (COVID-19)-China, 2020, Chinese Journal of Epidemiology.

Σε μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου είναι όσοι πάσχουν από καρδιαγγειακά νοσήματα (10,5%), σακχαρώδη διαβήτη (7,3%), καρκίνο (5,6%), υπέρταση (6,0%) και χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια (7,9%).

Μεταξύ των ατόμων που δεν είχαν προηγούμενη χρόνια νόσο, το ποσοστό θνησιμότητας ήταν 0,9%.

Περίπου το 80,9% των λοιμώξεων ταξινομούνται ως ήπιες, το 13,8% ως σοβαρές και το 4,7% ως κρίσιμες.

Το υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας είναι για άτομα ηλικίας 80 ετών και άνω, στο 14,8%.

Μέχρι την ηλικία των 39 ετών, το ποσοστό θνησιμότητας παραμένει χαμηλό στο 0,2%.

* Πιθανότητα θανάτου για άτομα με χρόνια νόσο μετά από μόλυνση με τον κορωναϊό. Στατιστικά επί 44.762 κρουσμάτων) μέχρι την 11η Φεβρουαρίου. Πηγή: Vital Surveillances: The Epidemiological Characteristics of an Outbreak of 2019 Novel Coronavirus Diseases (COVID-19)-China, 2020, Chinese Journal of Epidemiology..

Μετάδοση

Ο Covid-19 μεταδίδεται εύκολα. Κυρίως μέσω της επαφής με ασθενή, μέσω σταγονιδίων τα οποία παράγονται όταν ο ασθενής βήχει ή φταρνίζεται ή μέσω σταγονιδίων από το σάλιο ή από τη ρινική κοιλότητα. Ο φορέας του ιού μπορεί να μεταδώσει τον ιό ακόμα και αν ο ίδιος δεν έχει εμφανίσει συμπτώματα.

Σύμφωνα με κινεζικά στοιχεία, τουλάχιστον το 1,2% των ασθενών που μολύνθηκε δεν παρουσίασε συμπτώματα - στην πραγματικότητα το ποσοστό αυτό μπορεί να είναι υψηλότερο. Ή ενδέχεται να παρουσιάστηκαν τα συμπτώματα αρκετές μέρες αργότερα. Αρχικά εκτιμήθηκε ότι η περίοδος επώασης του ιού κυμαίνεται από 1 έως 14 ημέρες, αλλά πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι θα μπορούσε να είναι έως 24 ημέρες. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο χρόνος επώασης είναι μεταξύ 2 και 11 ημερών.

Για την αποφυγή της μετάδοσης του ιού είναι πολύ σημαντική η εφαρμογή μέτρων ατομικής υγιεινής. Καλύψτε το στόμα και τη μύτη σας με το μανίκι ή τον λυγισμένο αγκώνα σας όταν βήχετε ή φτερνίζεστε. Αν κρατάτε μαντίλι, πετάξτε το σε κλειστό κάδο. Πλένετε τακτικά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό ή με αλκοολούχο διάλυμα.

Οι επαγγελματίες υγείας που έρχονται σε επαφή με ασθενείς που έχουν τον Covid-19 βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο να κολλήσουν τον ιό και θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία ότι τα ζώα συντροφιάς ή τα κατοικίδια όπως είναι γάτες και σκύλοι μεταδίδουν τον κορωνοϊό.

Προφύλαξη

Το πλύσιμο των χεριών με αλκοολούχο διάλυμα ή με νερό και σαπούνι σκοτώνει τον ιό εάν βρίσκεται στα χέρια μας. Αερίζετε συχνά το σπίτι σας.

Διατηρήστε αποστάσεις, τουλάχιστον 1 μέτρου, από εσάς και τους άλλους ανθρώπους, ιδιαίτερα από ανθρώπους που βήχουν, φτερνίζονται ή έχουν πυρετό. Όταν κάποιος νοσεί από λοίμωξη του αναπνευστικού, βήχει ή φτερνίζεται και παράγει μικροσταγονίδια που περιέχουν τον ιό. Εάν είστε πολύ κοντά, μπορεί να εισπνεύσετε τον ιό.

Αποφύγετε να αγγίζετε τη μύτη, το στόμα και τα μάτια σας. Τα χέρια σας αγγίζουν πολλές επιφάνειες που μπορεί να είναι μολυσμένες με τον ιό. Εάν αγγίξετε τα μάτια, το στόμα ή τη μύτη σας, μπορεί να μεταφέρετε τον ιό από την επιφάνεια στον εαυτό σας.

Η χρήση ιατρικής μάσκας μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο της εξάπλωσης ορισμένων αναπνευστικών νοσημάτων. Ωστόσο η χρήση από μόνη της δεν διασφαλίζει πλήρη προστασία και θα πρέπει να συνδυάζεται με τη λήψη και άλλων προστατευτικών μέτρων όπως είναι η σωστή υγιεινή των χεριών και η αποφυγή στενών επαφών.

Πρέπει να παρακολουθείτε την υγεία σας για τουλάχιστον 14 ημέρες. Αν εμφανίσετε συμπτώματα (πυρετό ή άλλα συμπτώματα από το αναπνευστικό όπως δυσκολία στην αναπνοή, βήχα), αναζητήστε άμεσα ιατρική φροντίδα επικοινωνώντας με τον ΕΟΔΥ (210-521200, 210-5212054). Αποφύγετε να πάτε σε νοσοκομείο, διότι μπορεί να μεταδώσετε τον ιό.