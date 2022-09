Ο καφές μπορεί να ωφελήσει μερικούς άνδρες με καρκίνο του προστάτη

Ζήσης Ψάλλας

Περίπου 268.000 άνδρες στις Ηνωμένες Πολιτείες θα διαγνωστούν με καρκίνο του προστάτη φέτος, σύμφωνα με την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία, και περίπου 34.500 θα πεθάνουν. Πολλοί άνδρες παρακολουθούν απλώς την κατάστασή κάτι που ονομάζεται ενεργή επιτήρηση, κάνοντας τεστ για αλλαγές αλλά χωρίς θεραπεία. Μερικές φορές δεν υπάρχει ανάγκη παρέμβασης λόγω προχωρημένης ηλικίας. Εκείνοι που μπορεί να έχουν μεγαλύτερους κινδύνους λόγω γενετικής ή για άλλους λόγους συνήθως υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του προστάτη ή υποβάλλονται σε ακτινοβολία.

Για μερικούς άντρες που μάχονται με τον καρκίνο του προστάτη, η κατανάλωση καφέ μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη επιβίωση. Η έρευνα βρίσκεται ακόμα σε πρώιμα στάδια, αλλά μια νέα μελέτη βρίσκει μια συσχέτιση μεταξύ ενός γονότυπου που μεταβολίζει γρήγορα την καφεΐνη και της μεγαλύτερης επιβίωσης από τον καρκίνο του προστάτη. Αυτός ο γονότυπος ονομάζεται CYP1A2 AA.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος με αυτή τη δουλειά γιατί κάθε φορά σκαλίζουμε βαθύτερα. Νομίζω ότι υπάρχουν μερικά πραγματικά ενδιαφέροντα ευρήματα. Πρέπει να εξετάσουμε περισσότερο τι θα μπορούσε να συμβαίνει όσον αφορά τον καφέ και τον αντίκτυπο στις ζωές των ανθρώπων, και ειδικά εκείνων που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Δρ. Justin Gregg, ουρολόγος-ογκολόγος στο Κέντρο Καρκίνου MD Anderson του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Χιούστον.

Ο Gregg είπε ότι μία από τις πιο συχνές ερωτήσεις που ακούει στη δουλειά του είναι πώς μπορεί κάποιος να επιβραδύνει έναν καρκίνο ή ακόμα και να αποτρέψει την ανάπτυξη του. Αν και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς η διατροφή και η φυσική δραστηριότητα επηρεάζουν τον κίνδυνο καρκίνου, δεν υπάρχουν πολλές συγκεκριμένες συστάσεις, ειδικά για ασθενείς που έχουν ήδη διαγνωστεί με καρκίνο. Προηγούμενες έρευνες για τον καφέ και τα πιθανά οφέλη του στην υγεία, λόγω των αντιοξειδωτικών του που μπορεί να επηρεάσουν τη φλεγμονή, τον έκαναν να ενδιαφερθεί για το θέμα. Ο Gregg είπε ότι του κίνησε περαιτέρω το ενδιαφέρον μια μελέτη που εξέτασε διαφορετικούς γονότυπους και την ταχύτητα με την οποία μεταβολίζουν την καφεΐνη ορισμένοι άνθρωποι.

Αυτή η ανάλυση περιελάμβανε δεδομένα για περιπτώσεις καρκίνου του προστάτη από μελέτες που ήταν στο PRACTICAL Consortium, το οποίο σημαίνει Prostate Cancer Association Group to Investigate Cancer Associated Alterations in the Genome. Περιλάμβανε πάνω από 5.700 περιπτώσεις σε επτά μελέτες. Οι ασθενείς βρίσκονταν υπό ενεργή επιτήρηση -όταν ο καρκίνος τους δεν αντιμετωπίζεται αλλά παρακολουθείται για την εξέλιξή του. Αυτά τα άτομα είχαν υποβληθεί σε θεραπεία για τον καρκίνο του προστάτη τους και σε ορισμένους ο καρκίνος είχε κάνει μετάσταση.

Ζητήθηκε από τους ασθενείς να αναφέρουν την κατανάλωση του φαγητού και ποτού τους. Οι ερευνητές συνέκριναν τα επίπεδα κατανάλωσης καφέ, όπως εκείνα που θεωρούνταν υψηλή πρόσληψη με δύο ή περισσότερα φλιτζάνια την ημέρα και εκείνα που είχαν χαμηλή κατανάλωση με περίπου τρία φλιτζάνια την εβδομάδα. Η υψηλή πρόσληψη καφέ συνδέθηκε με μεγαλύτερη επιβίωση ειδικά για τον καρκίνο του προστάτη σε άνδρες που είχαν τον γονότυπο CYP1A2 AA.

«Υπάρχει μια πιθανότητα στο μέλλον, με πρόσθετη έρευνα, ότι η διατροφή σε ορισμένες ομάδες ασθενών θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για τη φροντίδα των ανδρών που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη», είπε ο Gregg. «Μπορεί η διατροφή να γίνει μέρος πολλών πραγμάτων που εξετάζουν οι κλινικοί γιατροί όταν θεραπεύουν άνδρες με καρκίνο του προστάτη».

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό European Urology Oncology.

Ο Δρ. William Dahut, επιστημονικός υπεύθυνος για την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία, είπε πως το συμπέρασμα είναι ότι εάν ένα άτομο πίνει καφέ και έχει καρκίνο του προστάτη, δεν υπάρχει λόγος να σταματήσει να πίνει καφέ και μπορεί να υπάρχει κάποιο όφελος. Συχνά οι άνθρωποι θα ζήσουν για πολλά χρόνια, ακόμη και δεκαετίες, με διάγνωση καρκίνου του προστάτη και οι συνήθειες του καφέ μπορεί να αλλάξουν, επομένως μπορεί να υπάρχουν παράγοντες που συγχέουν τα δεδομένα, είπε ο Dahut. «Υπάρχει τουλάχιστον ένας θεωρητικός λόγος για τον οποίο μπορεί να είναι χρήσιμος, αλλά δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για να πούμε, "εάν έχετε καρκίνο του προστάτη, πρέπει να αρχίσετε να πίνετε καφέ"».

Άλλες μελέτες εξέτασαν εάν διάφορα τρόφιμα όπως οι ντομάτες ή το γάλα μπορεί να βοηθήσουν στην πρόληψη ή στην επιβράδυνση του καρκίνου, αλλά μπορεί να είναι δύσκολο να ελεγχθούν οι διαφορές στον τρόπο μαγειρέματος ή ανάμειξης των προϊόντων με άλλα τρόφιμα. «Το φαγητό πιθανότατα έχει αντίκτυπο στον καρκίνο. Σίγουρα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν συσχετίσεις με υψηλό ΔΜΣ [δείκτης μάζας σώματος] και διάφορους καρκίνους, αλλά είναι πολύ δύσκολο να το μελετήσουμε» είπε ο Dahut.