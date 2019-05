Ο καλύτερος φίλος του ιού της γρίπης είναι η χαμηλή υγρασία

Οι ερευνητές του Yale έχουν εντοπίσει έναν βασικό λόγο για τον οποίο οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να αρρωστήσουν από τη γρίπη κατά τους χειμερινούς μήνες: η χαμηλή υγρασία.

Ενώ οι ειδικοί γνωρίζουν ότι οι χαμηλές θερμοκρασίες και η χαμηλή υγρασία προάγουν τη μετάδοση του ιού της γρίπης, δεν είναι καλά κατανοητή η επίδραση της μειωμένης υγρασίας στην άμυνα του ανοσοποιητικού συστήματος από τη μόλυνση της γρίπης.

Η ερευνητική ομάδα του Yale, με επικεφαλής τον Akiko Iwasaki, καθηγητή ανοσοβιολογίας Waldemar, διερεύνησε το θέμα χρησιμοποιώντας γενετικά τροποποιημένα ποντίκια ώστε να αντισταθούν στην ιογενή λοίμωξη όπως κάνουν οι άνθρωποι.

Όλα τα ποντίκια στεγάστηκαν σε θαλάμους στην ίδια θερμοκρασία, αλλά είχαν είτε χαμηλή είτε κανονική υγρασία. Στη συνέχεια εκτέθηκαν στον ιό της γρίπης Α.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η χαμηλή υγρασία εμπόδισε την ανοσολογική αντίδραση των ζώων με τρεις τρόπους. Εμπόδισε τις βλεφαρίδες (cilia), δομές που μοιάζουν με τρίχες στα κύτταρα των αεραγωγών, να απομακρύνουν ιούς και βλέννα. Επίσης, μείωσε την ικανότητα των κυττάρων των αεραγωγών να αποκαταστήσουν τις βλάβες που προκλήθηκαν από τον ιό στους πνεύμονες. Ο τρίτος μηχανισμός περιελάμβανε ιντερφερόνες -πρωτεΐνες σηματοδότησης που απελευθερώθηκαν από μολυσμένα με τον ιό κύτταρα για να προειδοποιήσουν τα γειτονικά κύτταρα για την ιική απειλή. Σε περιβάλλον χαμηλής υγρασίας, το έμφυτο ανοσοποιητικό σύστημα άμυνας απέτυχε.

Η μελέτη προσφέρει μια εξήγηση στο γιατί η γρίπη είναι πιο διαδεδομένη όταν ο αέρας είναι ξηρός.

«Εάν τα ευρήματα στα ποντίκια ισχύουν στον άνθρωπο, η μελέτη μας παρέχει έναν πιθανό μηχανισμό που στηρίζει την εποχική φύση της γρίπης», είπε ο Iwasaki.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).