Ο μισός πληθυσμός έχει κάποια διαταραχή ψυχικής υγείας έως τα 75

Μια παγκόσμια μελέτη με επικεφαλής ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Κουίνσλαντ και την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ έδειξε ότι ένας στους δύο ανθρώπους θα αναπτύξει διαταραχή ψυχικής υγείας στη διάρκεια της ζωής του.

Ο καθηγητής John McGrath από το Queensland Brain Institute, ο καθηγητής Ronald Kessler από την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ μαζί με συναδέλφους τους τους από 27 άλλες χώρες, ανέλυσαν δεδομένα για περισσότερους από 150.000 ενήλικες σε 29 χώρες μεταξύ 2001 και 2022, από τη μεγαλύτερη ποτέ συντονισμένη σειρά προσωπικών συνεντεύξεων -από τη μελέτη World Health Organisation's World Mental Health Survey initiative.

Ο επικεφαλής συγγραφέας καθηγητής McGrath είπε ότι τα αποτελέσματα καταδεικνύουν τον υψηλό επιπολασμό των διαταραχών ψυχικής υγείας, με το 50% του πληθυσμού να αναπτύσσει τουλάχιστον μία διαταραχή μέχρι την ηλικία των 75 ετών. «Οι πιο συχνές ήταν οι διαταραχές της διάθεσης, όπως η σοβαρή κατάθλιψη ή το άγχος», είπε ο καθηγητής McGrath. «Βρήκαμε επίσης ότι ο κίνδυνος ορισμένων ψυχικών διαταραχών διέφερε ανάλογα με το φύλο».

Οι 3 πιο συχνές διαταραχές ψυχικής υγείας μεταξύ των γυναικών:

Κατάθλιψη

Ειδική φοβία (ένα άγχος που προκαλεί αναπηρία που παρεμβαίνει στην καθημερινή ζωή)

Μετατραυματικό στρες (PTSD)

Οι 3 πιο συχνές διαταραχές ψυχικής υγείας στους άνδρες:

Κατάχρηση αλκοόλ

Κατάθλιψη

Συγκεκριμένη φοβία

Η έρευνα διαπίστωσε ότι οι διαταραχές ψυχικής υγείας συνήθως εμφανίζονται για πρώτη φορά στην παιδική ηλικία, την εφηβεία ή τη νεαρή ενήλικη ζωή.

«Η ηλικία αιχμής της πρώτης εμφάνισης ήταν στα 15 έτη, με μέση ηλικία έναρξης τα 19 για τους άνδρες και τα 20 για τις γυναίκες», είπε ο καθηγητής McGrath. «Αυτό δίνει βάρος στην ανάγκη να επενδύσουμε στη βασική νευροεπιστήμη για να κατανοήσουμε γιατί αναπτύσσονται αυτές οι διαταραχές».

Ο καθηγητής Kessler είπε ότι απαιτούνται επενδύσεις σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους. «Οι υπηρεσίες πρέπει να είναι σε θέση να ανιχνεύουν και να θεραπεύουν κοινές ψυχικές διαταραχές άμεσα και να βελτιστοποιούνται ώστε να ταιριάζουν σε ασθενείς σε αυτά τα κρίσιμα σημεία της ζωής τους», είπε ο καθηγητής Kessler. «Κατανοώντας την ηλικία στην οποία εμφανίζονται συνήθως αυτές οι διαταραχές, μπορούμε να προσαρμόσουμε τις παρεμβάσεις στη δημόσια υγεία και να διαθέσουμε πόρους για να διασφαλίσουμε ότι η κατάλληλη και έγκαιρη υποστήριξη είναι διαθέσιμη σε άτομα που διατρέχουν κίνδυνο».

Οι ερευνητές είπαν ότι τα αποτελέσματα παρέχουν πολύτιμες γνώσεις σχετικά με τη συχνότητα και το χρόνο εμφάνισης της ψυχικής διαταραχής με βάση πολλούς διαφορετικούς πληθυσμούς.

Η μελέτη δημοσιεύεται στο The Lancet Psychiatry.

Περισσότερες πληροφορίες: Age of onset and cumulative risk of mental disorders: a cross-national analysis of population surveys from 29 countries. The Lancet Psychiatry, 2023; DOI: 10.1016/S2215-0366(23)00193-1.