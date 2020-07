Ο ρόλος της παλμικής οξυμετρίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19

Η παλμική οξυμετρία είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση του κορεσμού οξυγόνου σε περιπτώσεις αναπνευστικής δυσχέρειας και για την παρακολούθηση ασθενών που υποβάλλονται σε αναισθησία, οι οποίοι είναι βαρέως πάσχοντες ή των οποίων η κατάσταση εξελίσσεται γρήγορα.

Το παλμικό οξύμετρο ήταν μια σχεδόν αναπόσπαστη συσκευή αξιολόγησης του ασθενούς μαζί με το στηθοσκόπιο πολύ πριν από τη φετινή πανδημία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 η σιωπηλή υποξία (δηλαδή ασυνήθιστα χαμηλός κορεσμός οξυγόνου χωρίς συμπτώματα υποκειμενικής δύσπνοιας) είναι συχνή σε ασθενείς με λοίμωξη COVID-19. Η έγκαιρη αναγνώριση της υποξίας και η χορήγηση συμπληρωματικού οξυγόνου έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τη θνητότητα.

Σε συνθήκες υψηλής ζήτησης ιατρικών υπηρεσιών, όπου η παροχή οξυγόνου και τα κρεβάτια που προσφέρουν συνεχή παρακολούθηση των ζωτικών σημείων του ασθενούς δεν είναι διαθέσιμα για όλους, η παλμική οξυμετρία κατέχει καίριο ρόλο για τον έλεγχο των ασθενών και για την εδραίωση της ανάγκης για συμπληρωματικό οξυγόνο.

Παρόλο, λοιπόν, που η αξιολόγηση και η παρακολούθηση της διακύμανσης του κορεσμού οξυγόνου αποτελεί ένα κρίσιμο συστατικό στοιχείο της κλινικής εξέτασης του ασθενούς και της λήψης κλινικών αποφάσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, η διαθεσιμότητά τους σε ευρεία κλίμακα παραμένει ζητούμενο σε υγειονομικές δομές με περιορισμένους πόρους. Αυτό επιβεβαιώθηκε και στην πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη των Nichole Starr και συνεργατών N. Starr et al. Pulse oximetry in low-resource settings during the COVID-19 pandemic. The Lancet Global Health 03 July 2020 DOI: https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30287-4.

Οι γιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιωάννης Ντάνασης, Μαρία Γαβριατοπούλου και Θάνος Δημόπουλος, καθηγητής Θεραπευτικής και πρύτανης ΕΚΠΑ, συνοψίζουν τα ευρήματα αυτής της μελέτης.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες σε επίπεδο διαθέσιμου νοσηλευτικού και ιατρικού εξοπλισμού στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας και να διασφαλιστεί η καθολική διαθεσιμότητα συσκευών παλμικής οξυμετρίας και παροχών οξυγόνου.

Τα παλμικά οξύμετρα επιτρέπουν στους κλινικούς γιατρούς να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν άμεσα και έγκαιρα την υποξία, να παρακολουθούν τους ασθενείς που έχουν αναπνευστική δυσχέρεια ή κινδυνεύουν να επιδεινωθούν, και βοηθούν στη λήψη κλινικών αποφάσεων και στην κατανομή των διαθέσιμων νοσοκομειακών κλινών και των συσκευών παροχής οξυγόνου.