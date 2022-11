Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συνοψίζουν τα δεδομένα της πρόσφατης δημοσίευσης στην έγκριτη επιστημονική επιθεώρηση Neurology (Sara Rodríguez-Martín και συνεργάτες) με θέμα τα πολλαπλά οφέλη από τον εμβολιασμό έναντι της γρίπης.

Το εμβόλιο της γρίπης συνδέεται με σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο ισχαιμικού εγκεφαλικού. Η μείωση του κινδύνου είναι εμφανής σε επίπεδο πληθυσμού ακόμη και εκτός εποχής γρίπης, σύμφωνα με τα νέα ευρήματα που υποδηλώνουν ότι το ίδιο το εμβόλιο, και όχι απλώς η αποφυγή της λοίμωξης, μπορεί να είναι ευεργετικό.

Στη συγκεκριμένη μελέτη ασθενών-μαρτύρων, οι ερευνητές αξιολόγησαν δεδομένα από πρακτικές πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ισπανία μεταξύ 2001 και 2015. Εντόπισαν 14.322 ασθενείς με πρωτοεμφανισθέν ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Από αυτούς, οι 9542 είχαν μη καρδιοεμβολικό εγκεφαλικό επεισόδιο και οι 4780 είχαν καρδιοεμβολικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Κάθε περίπτωση αντιστοιχίστηκε με πέντε μάρτυρες από τον πληθυσμό των μαρτύρων ανάλογα με την ηλικία και το φύλο χωρίς γνωστό εγκεφαλικό επεισόδιο (n = 71.610).

Όσοι ανήκαν στην ομάδα με γνωστό εγκεφαλικό επεισόδιο είχαν ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό εμβολιασμού κατά της γρίπης συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου και συγκεκριμένα 41,4% έναντι 40,5% (αναλογία πιθανοτήτων [OR], 1,05). Η προσαρμοσμένη ανάλυση αποκάλυψε ότι όσοι εμβολιάστηκαν κατά της γρίπης είχαν λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο εντός 15 έως 30 ημερών από τον εμβολιασμό (OR, 0,79) και, σε μικρότερο βαθμό, έως και 150 ημέρες (OR, 0,92). Ο μειωμένος κίνδυνος που σχετίζεται με τη λήψη εμβολίου έναντι της γρίπης παρατηρήθηκε και για τους δύο τύπους ισχαιμικού εγκεφαλικού και φάνηκε να προσφέρει προστασία έναντι του εγκεφαλικού ακόμα και εκτός της εποχής της γρίπης. Ο μειωμένος κίνδυνος βρέθηκε επίσης σε συγκρίσεις υποομάδων σε άνδρες, γυναίκες, άτομα άνω και κάτω των 65 ετών και σε άτομα με ενδιάμεσο και υψηλό αγγειακό κίνδυνο. Είναι σημαντικό ότι μια ξεχωριστή ανάλυση για τον εμβολιασμό έναντι του πνευμονιόκοκκου δεν έδειξε παρόμοια μείωση στον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου (προσαρμοσμένο OR, 1,08).

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η λοίμωξη από τον ιό της γρίπης είναι γνωστό ότι προκαλεί μια συστηματική φλεγμονώδη απόκριση που μπορεί να επισπεύσει τη ρήξη της πλάκας του αθηρώματος ως απόρροια των αυξημένων συγκεντρώσεων δραστικών πρωτεϊνών και κυτοκινών. Υπό αυτό το πρίσμα, η αποφυγή της λοίμωξης θα μπορούσε να αποτρέψει αυτό το φαινόμενο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρούσα μελέτη επιβεβαιώνει και επεκτείνει τα αποτελέσματα της μελέτης INTERSTROKE σχετικά με τον προστατευτικό ρόλο του αντιγριππικού εμβολιασμού για τα εγκεφαλικά επεισόδια.

Συμπερασματικά, παρόλο που δεν μπορούν να αποκλειστούν όλοι οι πιθανοί συγχυτικοί παράγοντες, φαίνεται ότι το εμβόλιο έναντι της γρίπης μπορεί να έχει απροσδόκητα οφέλη για την υγεία των εμβολιασθέντων.