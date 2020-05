Πώς τα διάφορα είδη λιποκυττάρων μπορούν να βοηθήσουν στην απώλεια βάρους

Ζήσης Ψάλλας

Όταν καταναλώνουμε τροφές, τα λευκά λιπαρά κύτταρα μετατρέπουν κυρίως την υπερβολική ενέργεια με τη μορφή γλυκόζης ή λίπους σε σταγονίδια λιπιδίων, συνήθως σε μόρια που ονομάζονται τριγλυκερίδια.

Τα καφέ λιποκύτταρα, από την άλλη πλευρά, θεωρούνταν παραδοσιακά ότι βρίσκονται μόνο στα νεογέννητα μωρά αλλά αργότερα, η έρευνα έδειξε ότι υπάρχουν στο σώμα καθόλη τη διάρκεια της ζωής αλλά σε μικρότερες ποσότητες. Βρίσκονται σε περιοχές μεταξύ των ωμοπλατών, του λαιμού, κατά μήκος του νωτιαίου μυελού και πάνω από το λαιμό.

Στη συνέχεια, η έρευνα βρήκε έναν τρίτο τύπο λιποκυττάρων, που ονομάστηκαν μπεζ (beige) ή καφέ μέσα στα λευκά (brite) λιποκύτταρα. Αυτά τα κύτταρα δρουν σαν καφέ λιποκύτταρα, αλλά βρίσκονται σε περιοχές με λευκά λιποκύτταρα.

Τα μπεζ λιπώδη κύτταρα προέρχονται από το λευκό λίπος με μια διαδικασία που ονομάζεται αμαύρωση (browning) η οποία προκαλείται από την έκθεση σε χαμηλές θερμοκρασίες, συνήθως 3° C πάνω από τη θερμοκρασία που φέρνει ρίγος -περίπου 11° C για τις γυναίκες και 9° C για τους άνδρες. Άλλα ερεθίσματα όπως η καλή διατροφή και η άσκηση πιστεύεται επίσης ότι ενθαρρύνουν τη διαδικασία.

Είναι από καιρό γνωστό ότι τα λευκά λιποκύτταρα μπορούν να αποκτήσουν τα χαρακτηριστικά των κυττάρων καφέ λίπους υπό ορισμένες συνθήκες, όπως οι χαμηλές θερμοκρασίες και ορισμένες πρωτεΐνες. Αλλά οι ερευνητές γνωρίζουν τώρα ότι όλοι οι τύποι λιποκυττάρων μπορούν να αλλάξουν από τη μία μορφή στην άλλη, ανάλογα στο τι εκτίθενται και στις ανάγκες που έχει ο οργανισμός.

Ένα λιποκύτταρο μπορεί να αλλάξει σε μια άλλη μορφή. Τα συμπληρώματα διατροφής, όπως η ρεσβερατρόλη και κουερσετίνη -δύο φλαβονοειδή- τα οποία βρίσκονται στα φρούτα και τα λαχανικά, μπορούν να βοηθήσουν στη διαδικασία μαυρίσματος. Η άσκηση έχει επίσης αποδειχθεί ότι αυξάνει τον καφέ λιπώδη ιστό. Ωστόσο, πρέπει να ασκείται κάποιος τακτικά για να δει τυχόν πραγματικές αλλαγές. Η έκθεση σε θερμοκρασίες ελαφρώς πάνω από το σημείο ρίγους για τουλάχιστον δύο ώρες είναι επίσης γνωστό ότι βοηθά στην αμαύρωση.

Μελέτες δείχνουν επίσης ότι τα καφέ λιποκύτταρα συνδέονται με καλύτερη υγεία. Ενθαρρύνουν την απώλεια βάρους η οποία μπορεί στη συνέχεια να μειώσει την παχυσαρκία και άλλες σχετικές ασθένειες που προκαλούνται από το υπερβολικό βάρος.