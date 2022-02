Τα χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης σε γυναίκες σχετίζονται με κίνδυνο καρδιακών επεισοδίων

Ζήσης Ψάλλας

Μια μελέτη του Πανεπιστημίου Monash αμφισβήτησε την άποψη ότι η τεστοστερόνη είναι κακή για τις καρδιές των γυναικών, δείχνοντας ότι για τις γυναίκες ηλικίας άνω των 70 ετών, τα χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης στην πραγματικότητα διπλασιάζουν τον κίνδυνο καρδιακού επεισοδίου.

Πριν από την εμμηνόπαυση, οι ωοθήκες των γυναικών είναι η κύρια πηγή τεστοστερόνης που κυκλοφορεί στο αίμα. Μετά την εμμηνόπαυση, επειδή οι ωοθήκες σταματούν να λειτουργούν, η τεστοστερόνη του αίματος παράγεται από την ορμόνη DHEA η οποία προέρχεται από τα επινεφρίδια.

Χρησιμοποιώντας δεδομένα που συλλέχθηκαν στη διαχρονική τυχαιοποιημένη δοκιμή ASPREE (ASPirin in Reducing Events in the Elderly), η παρούσα μελέτη, με επικεφαλής τη Susan Davis, καθηγήτρια γυναικείας υγείας στη Σχολή Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής, μέτρησε τις συγκεντρώσεις της τεστοστερόνης, της DHEA και των οιστρογόνων στο αίμα, σε γυναίκες άνω των 70 ετών, χωρίς προηγούμενη καρδιαγγειακή νόσο.

Οι γυναίκες που είχαν χαμηλές συγκεντρώσεις τεστοστερόνης και DHEA στο αίμα αλλά όχι χαμηλά οιστρογόνα, είχαν διπλάσιο κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων από τις γυναίκες με υψηλότερα επίπεδα τεστοστερόνης στο αίμα. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό The Lancet Healthy Longevity.

Τα επίπεδα τεστοστερόνης στο αίμα μειώνονται με την ηλικία στις γυναίκες από τα πρώτα 20 χρόνια τους, αλλά δεν αλλάζουν σημαντικά ως αποτέλεσμα της φυσικής εμμηνόπαυσης. Μετά την ηλικία των 70 ετών, οι γυναίκες έχουν επίπεδα τεστοστερόνης στο αίμα παρόμοια με αυτά που παρατηρούνται σε νεαρές προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Η Davis λέει ότι τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο πλεονέκτημα για τις ηλικιωμένες γυναίκες να έχουν υψηλά επίπεδα τεστοστερόνης.

«Έχουμε δείξει σε προηγούμενες μελέτες ότι η θεραπεία με τεστοστερόνη μειώνει την αρτηριακή πίεση και αυξάνει τη ροή του αίματος στις αρτηρίες. Έτσι, η υπόθεσή μας ήταν ότι η υψηλότερη τεστοστερόνη μπορεί να προστατεύσει τις ηλικιωμένες γυναίκες από καρδιαγγειακές παθήσεις, κάτι που είναι αντίθετο με τη συμβατική πεποίθηση ότι η τεστοστερόνη είναι κακή για το καρδιαγγειακό σύστημα», είπε η Davis.