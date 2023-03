Τιμητική βράβευση της Y-Logimed από τον Οίκο Abbott Vascular στο Sales Award Meeting 2023

Το εξειδικευμένο Τμήμα Cardiovascular της Y-Logimed, μέλος του μεγαλύτερου ιδιωτικού ομίλου παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, Hellenic Healthcare Group, απέσπασε μία σημαντική διάκριση από τον Οίκο Abbott Vascular στη φετινή τελετή απονομής του EMEA Sales Award Meeting 2023 «Together in Every Sense».

Η εν λόγω διάκριση αποτελεί επιβράβευση των πολύ καλών αποτελεσμάτων του 2022 αλλά και της εξαιρετικά επιτυχημένης συνεργασίας μας. Η Y-Logimed αποτελεί Αποκλειστικό Αντιπρόσωπο στην Ελλάδα του Οίκου Abbott Vascular, από το 2014 για τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας με εξειδίκευση στις επεμβάσεις αποκατάστασης καρδιακών και αγγειακών παθήσεων.

Με τη συνεργασία αυτή, η Y-Logimed διαχειρίζεται ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο εξελιγμένων προϊοντικών λύσεων και τεχνολογικών δυνατότητων για σύγχρονες, καινοτόμες θεραπείες ασθενών που αφορούν τις Διαδερμικές Επεμβάσεις Στεφανιαίων Αγγείων (PCI), προσφέροντας προϊόντα Επεμβατικής Καρδιολογίας και τις Διαδερμικές Επεμβάσεις Περιφερικών Αγγείων, διαθέτοντας προϊόντα Επεμβατικής Ακτινολογίας & Αγγειοχειρουργικής.

Το Τμήμα Cardiovascular, υπό την Εμπορική Διεύθυνση της Y-Logimed απαρτίζεται από στελέχη με άρτια γνώση του τομέα της Υγείας, επιστημονική κατάρτιση και τεχνική εξειδίκευση επί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων της Abbott Vascular. Σε συνεργασία με τον κατασκευαστικό οίκο παρέχεται εκπαίδευση και υψηλού επιπέδου κλινική υποστήριξη στους επιστήμονες και επαγγελματίες υγείας σε όλη την επικράτεια, οι οποίοι εφαρμόζοντας τις θεραπευτικές λύσεις της Abbott Vascular επιτυγχάνουν εξαιρετικά θεραπευτικά αποτελέσματα.

Η Y-Logimed είναι επίσης αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγκοσμίως αναγνωρισμένων εταιρειών ιατροτεχνολογικών προϊόντων και εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας, 3M Medical Solutions Division για το Δημόσιο Τομέα, ICU Medical για τα Αναισθησιολογικά είδη Portex, Fujifilm για τα Γαστρεντελογικά υλικά, Medicon για τα εργαλεία γενικής χειρουργικής & εξειδικευμένων ειδικοτήτων και Ansell για τα Χειρουργικά και Εξεταστικά γάντια, με εμπορική παρουσία σε όλες τις δημόσιες Μονάδες Υγείας και στα μεγαλύτερα Ιδιωτικά Θεραπευτήρια της επικράτειας.