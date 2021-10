Το φύλο έχει σημασία, όταν πρόκειται για ανοσολογικές αντιδράσεις ενάντια σε λοιμώξεις και ασθένειες

Ζήσης Ψάλλας

Η αναιμία, μια κατάσταση στην οποία ένα άτομο δεν έχει αρκετά ώριμα ερυθρά αιμοσφαίρια για να μεταφέρει οξυγόνο στο σώμα και συνήθως οφείλεται σε έλλειψη σιδήρου ή απώλεια αίματος, μπορεί να επηρεάσει τις ανοσολογικές αντιδράσεις. Η σχετική έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Frontiers in Immunology», καθοδηγήθηκε από τον ανοσολόγο Shokrollah Elahi, στο University of Alberta Faculty of Medicine & Dentistry.

Η ομάδα του Elahi διαπίστωσε ότι οι γυναίκες έχουν περισσότερα ανώριμα ερυθρά αιμοσφαίρια στην κυκλοφορία του αίματός τους μετά την περίοδο (εμμηνορροϊκό κύκλο) απ' ό,τι πριν. Το εύρημα υποδηλώνει ότι το ανοσοποιητικό σύστημα των γυναικών μπορεί να είναι λιγότερο ενεργό μετά την έμμηνο ρύση και οι πιθανότητές τους να μολυνθούν αυξάνονται.

Σύμφωνα με τον Elahi, ο τοκετός και οι έμμηνοι κύκλοι συμβάλλουν στο να είναι οι γυναίκες πιο αναιμικές από τους άνδρες - και η μελέτη δείχνει ότι η αναιμία καταστέλλει το γυναικείο ανοσοποιητικό σύστημα, κάνοντας τις γυναίκες πιο επιρρεπείς σε λοιμώξεις.

Αυτό που ανακάλυψαν οι ερευνητές ενισχύει περαιτέρω την ανάγκη να σταματήσει η θεραπεία και των δύο φύλων με τις ίδιες στρατηγικές, είπε ο Elahi. Με την εμφάνιση της ιατρικής ακριβείας τα τελευταία χρόνια και την απόρριψη διάφορων διαγνωστικών και θεραπευτικών προσεγγίσεων, η σημασία του φύλου -και ο αντίκτυπός του στην πρόληψη, τις διαγνωστικές και τις θεραπευτικές στρατηγικές- έγιναν πιο εμφανής, είπε.

«Η βάση για την εξατομικευμένη ιατρική είναι ότι οι άντρες και οι γυναίκες έχουν διαφορετική βιολογία και ανοσολογικές αντιδράσεις. Το φύλο επηρεάζει το ανοσοποιητικό σύστημα, με αποτέλεσμα διαφορετικές αντιδράσεις που σχετίζονται με το φύλο, από αυτοάνοσες και μολυσματικές ασθένειες μέχρι καρκίνους ή ακόμη και την απόκριση σε εμβόλια», δήλωσε ο Elahi. «Στο παρελθόν, αντιμετωπίζαμε άνδρες και γυναίκες το ίδιο, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί σημαντική προσοχή στον ρόλο του φύλου στις ανοσολογικές αντιδράσεις, καθώς τα δύο φύλα ανταποκρίνονται διαφορετικά στην ίδια ασθένεια ή τη θεραπεία».

Ο Elahi ελπίζει ότι μελλοντικές μελέτες θα εντοπίσουν τους ακριβείς παράγοντες που σχετίζονται με τις διαφορές φύλου στις ανοσολογικές αποκρίσεις.