Το πρόγραμμα του Joslin Diabetes Center για την διαχείριση του διαβήτη

Ζήσης Ψάλλας

Ο διαβήτης έχει εξελιχθεί σε παγκόσμια επιδημία, αλλά μπορείτε να προστατευθείτε με μια πιο υγιεινή διατροφή. Ο ίδιος τύπος διατροφής μπορεί να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε τον διαβήτη εάν έχετε ήδη.

Σύμφωνα με ειδικούς στο Joslin Diabetes Center της Βοστώνης και στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ, συγκεκριμένες τροφές βοηθούν στη μείωση του κινδύνου. Περιλαμβάνουν πράσινα φυλλώδη λαχανικά, δημητριακά βρώμης, γιαούρτι και γαλακτοκομικά προϊόντα, σταφύλια, μήλα, βατόμουρα και καρύδια. Ο καφές είναι επίσης στη λίστα.

Αν και συχνά προτείνεται η απώλεια βάρους για άτομα που είναι υπέρβαρα, οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι ακόμη και χωρίς απώλεια βάρους, η αλλαγή σε μια πιο υγιεινή διατροφή βοηθά στην αποφυγή του διαβήτη.

Η ποιότητα των λιπών και των υδατανθράκων έχει μεγαλύτερη σημασία από την ποσότητά τους. Αυτό σημαίνει να πρέπει να κάνετε επιλογές όπως δημητριακά ολικής αλέσεως αντί για επεξεργασμένα δημητριακά, ενώ περιορίζετε τους επεξεργασμένους υδατάνθρακες γενικά και επιλέγετε ψάρι και κοτόπουλο αντί για κόκκινα και επεξεργασμένα κρέατα. Επιλέξτε κυρίως λίπη φυτικής προέλευσης -και όχι ζωικά λίπη- τα οποία προάγουν επίσης την υγεία της καρδιάς, όπως είναι το ελαιόλαδο. Στοχεύστε να προσθέσετε φρούτα, λαχανικά, όσπρια και ξηρούς καρπούς, περιορίζοντας το αλκοόλ και παραλείποντας τα ζαχαρούχα ποτά ή άλλες τροφές με προστιθέμενη ζάχαρη.

Εάν θεωρείτε ότι είναι πιο χρήσιμο να ακολουθείτε ένα καθορισμένο πρόγραμμα, υπάρχουν πολλές υγιεινές δίαιτες που μπορούν να προσαρμοστούν στα προσωπικά σας γούστα και στις ανάγκες σας σε θερμίδες.

Σημεία εκκίνησης είναι:

Η μεσογειακή διατροφή.

Μια δίαιτα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη.

Μια δίαιτα χαμηλή η μέτρια σε υδατάνθρακες.

Η χορτοφαγική διατροφή.

Λάβετε υπόψη ότι ποτέ δεν είναι αργά να χρησιμοποιήσετε τη διατροφή προς όφελός σας, ακόμα κι αν έχετε ήδη διαβήτη. Οι άνθρωποι που εγγράφηκαν στο πρόγραμμα "Why WAIT" του Joslin Diabetes Center που περιλαμβάνει μια δίαιτα χαμηλών υδατανθράκων και τακτική άσκηση, όχι μόνο έχασαν βάρος και το διατήρησαν, αλλά κατάφεραν επίσης να μειώσουν τα φάρμακά τους για τον διαβήτη πάνω από 50%. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2 να χάσουν βάρος με ασφάλεια για να διαχειριστούν καλύτερα την κατάστασή τους. Το "Why WAIT" σημαίνει Weight Achievement and Intensive Treatment και είναι ένα πρόγραμμα 12 εβδομάδων που τώρα είναι online.

Το διατροφικό στοιχείο του προγράμματος Why WAIT περιλαμβάνει τη χρήση σέικ αντικατάστασης γεύματος για το πρωινό και το μεσημεριανό τις πρώτες εβδομάδες, καθώς και μια επιλογή από 17 μενού δείπνου για το βραδινό γεύμα. Παρέχονται λίστες σνακ για χρήση μεταξύ των γευμάτων. Τα μενού και τα σέικ αντικατάστασης γευμάτων έχουν περίπου 40% υδατάνθρακες, 30% λιπαρά και 30% πρωτεΐνες, σύμφωνα με τα Joslin Nutrition Guidelines. Οι συμμετέχοντες τηρούν αρχεία τροφίμων, τα οποία αξιολογούνται κάθε εβδομάδα από εγγεγραμμένο διαιτολόγο. Στο τέλος των έξι εβδομάδων του προγράμματος, δίνεται στους συμμετέχοντες μενού πρωινού και μεσημεριανού γεύματος, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν αντί για σέικ αντικατάστασης γευμάτων.

Ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα άσκησης σταδιακά αυξάνεται από 20-30 λεπτά την ημέρα (3 με 4 φορές την εβδομάδα) σε 45-60 λεπτά την ημέρα 6 φορές την εβδομάδα.

Κάποια φάρμακα για τον διαβήτη είναι γνωστό ότι αυξάνουν το βάρος. Ο διαβητολόγος του προγράμματος αλλάζει ή προσαρμόζει τα φάρμακα για τον διαβήτη ώστε να μειώσει ή να εξαλείψει αυτά που μπορεί να συμβάλλουν στην αύξηση βάρους.