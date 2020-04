Χρήσιμη η μάσκα - Αναπνοή και ομιλία μπορεί να μεταδίδουν τον κορωνοϊό

Ζήσης Ψάλλας

Ο κορωνοϊός που προκαλεί τη νόσο COVID-19 μπορεί να εξαπλωθεί μέσω του αέρα σε μικροσκοπικά σωματίδια τα οποία οι μολυσμένοι άνθρωποι εκπνέουν κατά την κανονική αναπνοή και ομιλία.

Μέχρι τώρα, οι ειδικοί έχουν πει ότι ο ιός, που ονομάζεται SARS-CoV-2, δεν εξαπλώνεται με τον αέρα με αυτόν τον τρόπο, αλλά μάλλον μέσω σχετικά μεγάλων σταγονιδίων που απελευθερώνονται όταν οι άνθρωποι βήχουν ή φταρνίζονται. Αυτά τα σταγονίδια μπορούν να μολύνουν επιφάνειες ή αντικείμενα και ύστερα να μολύνουν ανθρώπους που αγγίζουν τις επιφάνειες.

Τα μεγάλα σταγονίδια εξακολουθούν να αποτελούν ένα μέσο μόλυνσης, αλλά οι ερευνητές λένε τώρα ότι τα μικροσκοπικά αερομεταφερόμενα σωματίδια μπορεί επίσης να μεταφέρουν μολυσματικούς ιούς.

«Η έρευνα που είναι διαθέσιμη σήμερα υποστηρίζει τη δυνατότητα διάδοσης του SARS-CoV-2 με το βιοαερόλυμα που παράγεται απευθείας από την εκπνοή των ασθενών» γράφουν ερευνητές από τα U.S. National Academies of Science, Engineering and Medicine.

Εάν ο κορωνοϊός είναι αερομεταφερόμενος, αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί είναι τόσο μεταδοτικός και μπορεί να εξαπλωθεί πριν οι άνθρωποι έχουν συμπτώματα.

Από τις 2 Απριλίου, περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως έχουν επιβεβαιωμένη νόσο COVID-19, με σχεδόν το ένα τέταρτο των περιπτώσεων αυτών στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την παρακολούθηση από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει παγκοσμίως.

Η χρήση χειρουργικών μασκών μπορεί να μειώσει την ποσότητα του ιού που εκκρίνουν οι μολυσμένοι άνθρωποι, λέει μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων επικαλούμενη αδημοσίευτη μελέτη του Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ. Ποια ποσότητα ιού πρέπει να εισπνεύσει κάποιος για να μολυνθεί δεν είναι γνωστό.

Η μελέτη σημειώνει επίσης ότι το γενετικό υλικό από τον ιό ανιχνεύθηκε σε απόσταση μεγαλύτερη των δύο μέτρων από τα νοσοκομειακά κρεβάτια των ασθενών. Αυτό το εύρημα θα μπορούσε να υποδεικνύει ότι η φυσική απομόνωση κατά τουλάχιστον δύο μέτρα μπορεί να μην είναι αρκετή για να περιορίσει την εξάπλωση του ιού. Το αν το γενετικό υλικό προέρχεται από μολυσματικούς ιούς ή νεκρούς ιούς δεν είναι ακόμη γνωστό.