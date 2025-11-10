Η 10η Νοεμβρίου έχει οριστεί διεθνώς ως η «Παγκόσμια Ημέρα για τους Νευροενδοκρινείς Όγκους» και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση για μία σπάνια μορφή καρκίνου γνωστή ως NET. Η μέρα αυτή τονίζει την ανάγκη για έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία και προσφέρει ελπίδα στους ασθενείς που πάσχουν από αυτή τη νόσο, τους φροντιστές και τις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με στατιστικές περισσότεροι από το 50% των ασθενών με NET λαμβάνουν εσφαλμένη διάγνωση και υποβάλλονται αρχικά σε θεραπεία για διαφορετική νόσο, για τρία έως επτά χρόνια κατά μέσο όρο.

Συχνά η σωστή διάγνωση γίνεται αφού ο καρκίνος έχει επεκταθεί (μετάσταση). Ένας από τους πιο γνωστούς ασθενείς με ΝΕΤ ήταν ο Steve Jobes, ιδρυτής της Apple, o οποίος έφυγε από τη ζωή εξαιτίας νευροενδοκρινή παγκρεατικού όγκου.

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται για τη διάγνωση και θεραπεία των ΝΕΤ χρησιμοποιούν στην εκστρατεία τους σαν μασκότ τη ζέβρα. Το σπάνιο αυτό ζώο θυμίζει τη ρήση «όταν ακούτε καλπασμό, σκεφτείτε ζέβρες». Και αυτό γιατί οι φοιτητές ιατρικής σε ορισμένες χώρες διδάσκονται ότι όταν ακούν καλπασμό, πρέπει να σκέφτονται άλογα, όχι ζέβρες». Διδάσκονται δηλαδή να σκέφτονται την πιο πιθανή και κοινή αιτία συμπτωμάτων. Ωστόσο, με την προσέγγιση αυτή υπάρχει ο κίνδυνος να παραβλεφθούν σπανιότερες νόσοι όπως οι NET («ζέβρες»), επειδή τα συμπτώματά τους είναι παρόμοια με αυτά των πιο κοινών ασθενειών, όπως τη νόσο του Crohn, το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και το άσθμα.

Όμως τι ακριβώς είναι οι νευροενδοκρινείς όγκοι; Οι ΝΕΤ είναι όγκοι που προέρχονται από κύτταρα του διάσπαρτου νευροενδοκρινικού συστήματος, τα οποία παράγουν και εκκρίνουν ορμόνες με πολλαπλές δράσεις σε όλο τον οργανισμό. Τα πιο συνηθισμένα σημεία πρωτοπαθούς εμφάνισης αυτών των όγκων είναι το πάγκρεας, ο γαστρεντερικός σωλήνας και οι πνεύμονες.

Ο επιπολασμός των νευροενδοκρινών όγκων αυξάνεται παγκοσμίως. Παρόλο που πρόκειται για μία μορφή καρκίνου που συνήθως αναπτύσσεται αργά, η έγκαιρη διάγνωση των NET είναι δύσκολη. Οι νευροενδοκρινείς όγκοι μπορεί να παράγουν υπερβολικές ποσότητες ορμονών, ενώ μπορεί να προκαλέσουν συμπτώματα τα οποία περιλαμβάνουν κοιλιακό πόνο, εξάψεις, διάρροια, συριγμό, αύξηση των καρδιακών παλμών και δερματικό εξάνθημα.

Οι εμπνευστές της «Παγκόσμιας Ημέρας για τους Νευροενδοκρινείς Όγκους» (WNCAD Alliance), ελπίζουν ότι η εκστρατεία θα ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό αλλά και την ιατρική κοινότητα για τους συγκεκριμένους καρκίνους, αυξάνοντας την έγκαιρη διάγνωση και μειώνοντας τις λανθασμένες διαγνώσεις.

Η ελληνική εταιρεία νευροενδοκρινών όγκων (ΕΕΝΟ) ιδρύθηκε το 2006 και οι στόχοι της είναι η έγκαιρη διάγνωση και βέλτιστη θεραπεία των ασθενών με νευροενδοκρινείς όγκους σε διεπιστημονικό και επιστημονικό πλαίσιο, η εκπαίδευση και κατάρτιση ιατρών και επιστημόνων, η ενθάρρυνση της ανταλλαγής φόρουμ για νέους ερευνητές και η επικοινωνία και ενημέρωση των ασθενών με NETS.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νευροενδοκρινών όγκων η Πρόεδρος της ελληνικής εταιρείας Νευροενδοκρινών όγκων κα Σταματίνα Δεμίρη, διευθύντρια Γ’ ογκολογικής κλινικής του Metropolitan General δήλωσε: «Εύχομαι η μέρα αυτή να αποτελέσει ένα έναυσμα για την ιατρική κοινότητα να βελτιώσει τη διαγνωστική και τη θεραπευτική προσέγγιση των ΝΕΤ, να ενθαρρύνει την ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στα μέλη της κι όλο αυτό να έχει ως αποτέλεσμα την εντατικοποίηση της έρευνας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενή. Τέλος, ελπίζω να ενημερωθεί και να ευαισθητοποιηθεί το κοινό για την ύπαρξη αυτής της όχι πια και τόσο σπάνιας μορφής καρκίνου και για το πώς αντιμετωπίζεται».