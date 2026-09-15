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Η Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Λέμφωμα (World Lymphoma Awareness Day – WLAD) καθιερώθηκε από τη Lymphoma Coalition και τιμάται κάθε χρόνο στις 15 Σεπτεμβρίου. Στόχος της είναι να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τα λεμφώματα — μια ομάδα αιματολογικών κακοηθειών που εμφανίζονται με αυξανόμενη συχνότητα παγκοσμίως. Η καμπάνια του Lymphoma Coalition εστιάζει στο «Honest Talk» — την ανοιχτή, ειλικρινή συζήτηση για τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της νόσου, που συχνά είναι εξίσου δύσκολες με τη σωματική της διάσταση.
Τι είναι το λεμφικό σύστημα ;
Το λεμφικό σύστημα είναι ένα εκτεταμένο δίκτυο λεμφικών αγγείων, λεμφαδένων και οργάνων (σπλήνα, θύμος, αμυγδαλές, μυελός των οστών) που διατρέχει ολόκληρο το σώμα. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ανοσοποιητικού συστήματος: μέσα από τους λεμφαδένες κυκλοφορούν τα λεμφοκύτταρα — τα κύτταρα-«φρουροί» του οργανισμού που αναγνωρίζουν και καταστρέφουν μολυσματικούς παράγοντες και μη φυσιολογικά κύτταρα.
Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι λεμφοκυττάρων: τα Β-λεμφοκύτταρα, που παράγουν αντισώματα, και τα Τ-λεμφοκύτταρα, που καταστρέφουν άμεσα μολυσμένα ή κακοήθη κύτταρα. Όταν ένα λεμφοκύτταρο υποστεί κακοήθη μετασχηματισμό και αρχίσει να πολλαπλασιάζεται ανεξέλεγκτα, γεννιέται το λέμφωμα.
Τι είναι το λέμφωμα;
Τα λεμφώματα αποτελούν μια ομάδα αιματολογικών κακοηθειών που μπορούν να εμφανιστούν σε κάθε ηλικία και χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλομορφία στην κλινική εικόνα και την εξέλιξή τους. Χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:
- Λέμφωμα Hodgkin, που χαρακτηρίζεται από την παρουσία χαρακτηριστικών κυττάρων (Reed-Sternberg) και συνήθως εμφανίζει υψηλά ποσοστά ίασης.
- Μη-Hodgkin λεμφώματα, μια ετερογενής ομάδα δεκάδων υποτύπων — από υφέρπουσες (indolent) μορφές με βραδεία εξέλιξη έως επιθετικές μορφές που απαιτούν άμεση θεραπεία.
Κύρια συμπτώματα που πρέπει να γνωρίζετε:
- Διόγκωση λεμφαδένων που δεν υποχωρεί
- Ανεξήγητος πυρετός
- Νυχτερινή εφίδρωση
- Απώλεια βάρους χωρίς προφανή αιτία
Η έγκαιρη διάγνωση στα αρχικά στάδια είναι καθοριστική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. Η διάγνωση τεκμηριώνεται με βιοψία λεμφαδένα, ενώ τα τελευταία χρόνια η μοριακή βιολογία και η γονιδιωματική ανάλυση επιτρέπουν ακριβέστερη ταξινόμηση, ταυτοποίηση προγνωστικών δεικτών και επιλογή της κατάλληλης θεραπείας. Το PET/CT έχει καθιερωθεί στην αρχική σταδιοποίηση και παρακολούθηση, ενώ οι υγρές βιοψίες (μελέτη κυκλοφορούντος DNA) υπόσχονται σημαντικό ρόλο στο μέλλον.
Πώς αντιμετωπίζεται — από τη χημειοθεραπεία στις θεραπείες ακριβείας
Η θεραπεία εξαρτάται από τον υπότυπο, το στάδιο και τα χαρακτηριστικά του ασθενούς, και περιλαμβάνει χημειοανοσοθεραπεία, ακτινοθεραπεία και μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων στις κλασικές επιλογές. Ωστόσο, η τελευταία δεκαετία έφερε μια θεραπευτική επανάσταση:
- Στοχευμένοι παράγοντες: μόρια που ανακόπτουν συγκεκριμένες οδούς επιβίωσης των κακοήθων κυττάρων.
- Διειδικά αντισώματα (bispecific antibodies): συνδέουν ταυτόχρονα τα Τ-λεμφοκύτταρα με τα καρκινικά Β-κύτταρα, «οπλίζοντας» το ανοσοποιητικό να καταστρέψει τον όγκο. Είναι «έτοιμα προς χρήση» φάρμακα, δεν απαιτούν εξατομικευμένη παραγωγή και μπορούν να χορηγηθούν ακόμη και εξωνοσοκομειακά, προσφέροντας μακράς διάρκειας αποκρίσεις σε υποτροπιάζοντα/ανθεκτικά λεμφώματα.
- Συζευγμένα αντισώματα (antibody-drug conjugates): αντισώματα-«φορείς» που μεταφέρουν κυτταροτοξικό φορτίο απευθείας στο κακοήθες κύτταρο.
- Κυτταρικές θεραπείες τύπου CAR-T: συλλογή και γενετική τροποποίηση των ίδιων των Τ-λεμφοκυττάρων του ασθενούς ώστε να στοχεύουν με ακρίβεια τα καρκινικά κύτταρα. Εφαρμόζονται κυρίως σε υποτροπιάζοντα/ανθεκτικά λεμφώματα όπως το διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα, το λέμφωμα από το κύτταρο του μανδύα και το λεμφοζιδιακό λέμφωμα, με αποτελέσματα που δείχνουν βαθιές και διαρκείς υφέσεις.
Η κατάσταση στην Ελλάδα και οι προκλήσεις που παραμένουν
Στην Ελλάδα όλες οι καινοτόμες θεραπείες είναι διαθέσιμες: οι κυτταρικές θεραπείες χορηγούνται σε πιστοποιημένα κέντρα — με περισσότερες από 200 κυτταρικές θεραπείες (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) να έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα μας — και πολλά ελληνικά κέντρα συμμετέχουν ενεργά σε διεθνείς κλινικές μελέτες.
Ωστόσο, παραμένουν προκλήσεις: η ανάγκη παραμονής των ασθενών για εβδομάδες κοντά στο θεραπευτικό κέντρο δημιουργεί ανισότητες πρόσβασης για κατοίκους νησιών και απομακρυσμένων περιοχών. Για τη νέα εποχή απαιτούνται:
- Εθνικό δίκτυο παραπομπών με σαφείς και ταχείς διαδρομές
- Ενίσχυση των υποδομών και των διαθέσιμων κλινών
- Δημιουργία μητρώου για την παρακολούθηση αποτελεσμάτων
- Εξειδικευμένη εκπαίδευση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού
- Πρακτική υποστήριξη των ασθενών που χρειάζονται μετακίνηση
Μήνυμα ελπίδας και δέσμευσης
Η 15η Σεπτεμβρίου είναι ημέρα υπενθύμισης αλλά και δέσμευσης: να ενημερώνουμε, να στηρίζουμε και να αγωνιζόμαστε για ίση πρόσβαση όλων των ασθενών στις νέες θεραπείες. Το λέμφωμα σήμερα μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά — και η πρόοδος της επιστήμης μας επιτρέπει να μιλάμε με περισσότερη αισιοδοξία για το μέλλον.
Πηγές
- Lymphoma Coalition – World Lymphoma Awareness Day (15 Σεπτεμβρίου)
- Lymphoma Action – World Lymphoma Awareness Day: Honest Talk
- Falchi et al. 2023 – Bispecific antibodies for the treatment of B-cell lymphoma (Blood)
- Abou Dalle et al. 2024 – Bi- and Tri-specific antibodies in non-Hodgkin lymphoma (Nature/Leukemia)
- Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία – eae.gr