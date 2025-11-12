Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ) και η Ομάδα Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας της ΕΚΕ διοργανώνουν το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας, μια πρωτοποριακή επιστημονική εκδήλωση, αφιερωμένη αποκλειστικά στη σύγχρονη γνώση και τις νέες προοπτικές της καρδιακής ανεπάρκειας (Divani Caravel Hotel, 14-16 Νοεμβρίου 2025).

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας νέος επιστημονικός θεσμός που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ιατρική κοινότητα και θα αναδεικνύει όλες τις ιατρικές εξελίξεις, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ ειδικών, νέων ιατρών, νοσηλευτών και όλων όσων συμβάλλουν στη φροντίδα των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια.

Η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία στην Ελλάδα και διεθνώς. Πρόκειται για μια πάθηση με υψηλή θνητότητα, συχνές νοσηλείες και σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, καθώς επηρεάζει σοβαρά την ποιότητα ζωής και τη μακροχρόνια υγεία χιλιάδων ασθενών στη χώρα μας, με τον αριθμό των πασχόντων να αυξάνεται σταθερά.

Το συνέδριο φέρνει κοντά κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες και επαγγελματίες υγείας με πλούσιο και υψηλού επιπέδου επιστημονικό πρόγραμμα που περιέχει:

Επίκαιρες εισηγήσεις για όλες τις νεότερες θεραπευτικές και διαγνωστικές εξελίξεις

Εξειδικευμένα Workshops καθώς και sessions για την καρδιακή ανεπάρκεια στις γυναίκες, για τη θεραπευτική των αρρυθμιών στην ΚΑ, τα νέα δεδομένα κλινικών μελετών, τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη νόσο κ.ά.

Παρουσίαση των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων της καταγραφής προχωρημένης Καρδιακής Ανεπάρκειας στην Ελλάδα που πραγματοποιεί η Ομάδα Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Τέλος θα αναδειχτούν οι θέσεις και προτάσεις της Ομάδας Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας για την οργάνωση των υπηρεσιών υγείας για την ΚΑ στη χώρα μας.

Η συμμετοχή επομένως στο τριήμερο συνέδριο προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για εκπαίδευση, ανταλλαγή εμπειριών και επιστημονική δικτύωση, με κοινό στόχο τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών και τη διάδοση της σύγχρονης γνώσης γύρω από την καρδιακή ανεπάρκεια.