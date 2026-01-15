Η θρόμβωση συνιστά μια σοβαρή, αλλά συχνά παραγνωρισμένη απειλή για τη δημόσια υγεία, καθώς ευθύνεται για περίπου 1 εκατομμύριο θανάτους παγκοσμίως κάθε χρόνο. Παρότι πρόκειται για μια κατάσταση με δυνητικά επικίνδυνες συνέπειες, πολλά από τα προειδοποιητικά της σημάδια δεν είναι ευρέως γνωστά. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι μία καταδικαστική κατάσταση, αρκεί να γνωρίζουμε τι να προσέξουμε και πότε να απευθυνθούμε στον ειδικό γιατρό. Κατά συνέπεια, η ευαισθητοποίηση του κοινού είναι το πιο δυνατό «όπλο» της ιατρικής κοινότητας απέναντι σε αυτόν τον συχνά σιωπηλό αλλά σοβαρό κίνδυνο.

Μέσα από τις παρακάτω γραμμές, ο Αγγειολόγος – Αγγειοχειρουργός κ. Κωνσταντίνος Δουνδουλάκης ρίχνει φως σε κρίσιμες πτυχές της θρόμβωσης, απαντώντας σε βασικά ερωτήματα και εξηγώντας τι πρέπει να γνωρίζουμε. Η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και η σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο επιπλοκών και βελτιώνοντας την πρόγνωση των ασθενών.

Κύριε Δουνδουλάκη, πολλές φορές η θρόμβωση περιγράφεται ως ένας «σιωπηλός κίνδυνος». Ποια σημάδια μπορεί να λειτουργήσουν ως προειδοποιητικό καμπανάκι για τη θρόμβωση και πότε η αναζήτηση ιατρικής βοήθειας είναι επιτακτική;

Η θρόμβωση, ανάλογα με το πού εντοπίζεται, παρουσιάζει διαφορετικά συμπτώματα. Για παράδειγμα, στην εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, το πιο σύνηθες είναι το οίδημα και ο πόνος στο πόδι, το αίσθημα θερμότητας και η ερυθρότητα. Όπως λέω συχνά στους ασθενείς μου, αν δουν μια σκληρή, επώδυνη φλέβα που δεν υποχωρεί, πρέπει να κινητοποιηθούν.

Αν μιλάμε για πνευμονική εμβολή, τα συμπτώματα είναι πιο σοβαρά: δύσπνοια, οξύς πόνος στο στήθος, βήχας με ή χωρίς αίμα, ταχυπαλμίες και λιποθυμικές τάσεις. Σε τέτοια περίπτωση, ο χρόνος είναι καθοριστικός και απαιτείται άμεση ιατρική βοήθεια.

Και βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε την εγκεφαλική θρόμβωση με συμπτώματα όπως ο έντονος πονοκέφαλος, η αδυναμία ή ακόμα και ημιπληγία. Κανένα σύμπτωμα δεν πρέπει να υποτιμάται.

Ποιοι ανήκουν σήμερα στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για θρόμβωση και πόσο καθοριστικό ρόλο παίζουν η ηλικία και ο τρόπος ζωής;

Η ηλικία παίζει σίγουρα σημαντικό ρόλο, αλλά δεν είναι ο μόνος παράγοντας. Ο τρόπος ζωής μας επηρεάζει επίσης πολύ την εμφάνιση θρόμβωσης. Χρόνιες παθήσεις όπως ο σακχαρώδης διαβήτης και η υπέρταση αυξάνουν τον κίνδυνο, ενώ όσοι έχουν κληρονομική προδιάθεση, έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση, παρατεταμένη ακινησία ή πάσχουν από αφυδάτωση, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Μέσα από ποιες καθημερινές συνήθειες μπορεί να μειωθεί ουσιαστικά ο κίνδυνος εμφάνισης ενός θρομβωτικού επεισοδίου;

O τρόπος ζωής μας είναι το κλειδί. Μια ισορροπημένη διατροφή, καλή ενυδάτωση, τακτική άσκηση και φυσικά η διακοπή του καπνίσματος μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά. Επίσης, η σωστή ρύθμιση χρόνιων παθήσεων και η συχνή παρακολούθηση από τον γιατρό βοηθούν να κρατήσουμε την κατάσταση υπό έλεγχο. Είναι προτιμότερο να επενδύσουμε στην πρόληψη, παρά να τρέχουμε μετά για την αντιμετώπιση.

Με ποια διαγνωστικά εργαλεία εντοπίζεται η θρόμβωση σήμερα και πόσο σημαντική είναι η κλινική εμπειρία του γιατρού για τη σωστή διάγνωση;

Η διάγνωση της θρόμβωσης στηρίζεται αρχικά στην κλινική εξέταση και στη λεπτομερή λήψη ιστορικού, που αποτελούν τη βάση για την περαιτέρω διερεύνηση. Ακολουθούν οι υπερηχογραφικοί έλεγχοι Triplex και οι αιματολογικές εξετάσεις, ενώ σε πιο σύνθετες περιπτώσεις χρησιμοποιείται η αξονική τομογραφία (CT ή CT αγγειογραφία – CTpa). Επιπλέον, όπου απαιτείται, εφαρμόζεται Holter ρυθμού για καρδιολογική εκτίμηση.

Η εμπειρία του κλινικού ιατρού είναι καθοριστική, καθώς η σωστή ερμηνεία τόσο των κλινικών ευρημάτων όσο και των διαγνωστικών εξετάσεων εξασφαλίζει την έγκαιρη και αποτελεσματική θεραπευτική παρέμβαση.

Μιλήστε μας, τέλος, για τις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις στη θρόμβωση, αλλά και για το πώς επιλέγεται η κατάλληλη λύση για κάθε ασθενή.

Η θεραπευτική διαχείριση της θρόμβωσης εξατομικεύεται και εξαρτάται από την εντόπιση, την έκταση και την κλινική εικόνα κάθε ασθενούς. Σε πολλές περιπτώσεις, η συντηρητική θεραπεία είναι αποτελεσματική και περιλαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, κάλτσες διαβαθμιζόμενης συμπίεσης, κλινοστατισμό και οξυγονοθεραπεία όπου απαιτείται.

Όταν η κατάσταση το επιβάλλει, εφαρμόζονται επεμβατικές μέθοδοι, όπως η θρομβοαναρρόφηση με ή χωρίς θρομβόλυση, καθώς και η τοποθέτηση stent ή φίλτρου για την αποκατάσταση της ροής του αίματος. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί ανοικτή χειρουργική αποκατάσταση.

Ο χρόνος παρέμβασης είναι καθοριστικός, καθώς η έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση της θρόμβωσης βελτιώνει σημαντικά την έκβαση και μειώνει τις επιπλοκές.

Θερμές ευχαριστίες στον κ. Κωνσταντίνο Δουνδουλάκη για τις σαφείς και κατατοπιστικές του απαντήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θρόμβωση και την πρόληψή της, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδας www.vpanaplasis.gr

Ο κ. Κωνσταντίνος Δουνδουλάκης είναι Αγγειοχειρουργός – Αγγειολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής στην Α’ Αγγειοχειρουργική Κλινική του νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν και διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στα Ιλίσια, στην οδό Μιχαλακοπούλου 107.