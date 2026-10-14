Η Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία (ΕΔΑΕ) πραγματοποιεί εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τα αυτοάνοσα – φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, μια μεγάλη κατηγορία παθήσεων που, αν και γνωστές σε όσους ζουν καθημερινά με τα βαριά συμπτώματά τους, παραμένουν για το ευρύτερο κοινό σε μεγάλο βαθμό άγνωστες. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει η ΕΔΑΕ, πρόκειται για νοσήματα που παραμένουν «αυτοάγνωστα» — μια λέξη που παίζει με το «αυτοάνοσα» για να δείξει ότι η κοινωνία δεν γνωρίζει τι ακριβώς αντιμετωπίζουν οι πάσχοντες.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται παθήσεις όπως η ψωρίαση, η ατοπική δερματίτιδα, η λεύκη, η γυροειδής αλωπεκία και η διαπυητική ιδρωταδενίτιδα, καθώς και σπανιότερες, όπως ο δερματικός ερυθηματώδης λύκος, η εντοπισμένη σκληροδερμία και οι πομφολυγώδεις δερματοπάθειες. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η βαρύτητα των συμπτωμάτων δεν ταλαιπωρεί απλώς τους ασθενείς. Διαταράσσει την καθημερινότητά τους, επιβαρύνει την ψυχολογία τους και υπονομεύει την ποιότητα ζωής τους σε πολλαπλά επίπεδα.

Ένα από τα πιο σοβαρά ζητήματα που αναδεικνύει η εκστρατεία είναι ο ρατσισμός και ο στιγματισμός που αντιμετωπίζουν οι πάσχοντες. Η άγνοια του κοινού γύρω από τη φύση των νοσημάτων αυτών — και κυρίως η εσφαλμένη αντίληψη ότι μπορεί να είναι μεταδοτικά — οδηγεί συχνά σε κοινωνική απομόνωση, ακόμη και σε κατάθλιψη. Η ΕΔΑΕ τονίζει με έμφαση ότι τα νοσήματα αυτά δεν είναι μεταδοτικά και ότι οι πάσχοντες δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ρατσισμό.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΑΕ, κ. Σωτήρης Θεοχάρης, υπογράμμισε ότι οι αυτοάνοσες – φλεγμονώδεις δερματικές παθήσεις όχι μόνο προκαλούν δερματικά εξανθήματα και έντονα συμπτώματα, όπως κνησμό, καύσο και δερματική δυσφορία, αλλά μπορεί να συνοδεύονται και από συστηματικές εκδηλώσεις και συννοσηρότητες. Συχνά προκαλούν σοβαρές ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις, όπως αγχώδεις διαταραχές, κατάθλιψη, κοινωνική απομόνωση και στιγματισμό. Όλα αυτά έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην προσωπική, επαγγελματική και ερωτική ζωή των ασθενών, διαταράσσοντας σοβαρά την καθημερινότητά τους.

Η έγκαιρη διάγνωση από δερματολόγο και η συστηματική έναρξη εξατομικευμένης θεραπείας μπορεί να ελέγξει τις παθήσεις αυτές και τα συμπτώματά τους, προσφέροντας σημαντικά βελτιωμένη καθημερινότητα, καλύτερη ψυχολογία και ποιότητα ζωής. Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στις σύγχρονες θεραπείες, όπως οι βιολογικοί παράγοντες και οι αναστολείς JAK, που έχουν ήδη έρθει και προσθέτουν στη φαρέτρα των δερματολόγων ακόμη περισσότερα όπλα για την αντιμετώπιση των νοσημάτων αυτών, με μακροπρόθεσμα καλύτερα αποτελέσματα και μεγαλύτερη ασφάλεια.

Η εκστρατεία ξεκίνησε το ταξίδι της από τα μέσα Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τα μέσα Νοεμβρίου, καλύπτοντας έτσι τις Παγκόσμιες Ημέρες δύο από τις πιο συχνές παθήσεις της κατηγορίας: της Ατοπικής Δερματίτιδας (14 Σεπτεμβρίου) και της Ψωρίασης (29 Οκτωβρίου). Το τηλεοπτικό σποτ της εκστρατείας, με κινηματογραφική αισθητική που εκπέμπει φρεσκάδα, νιάτα, φροντίδα και αγάπη, προβάλλεται πανελλαδικά στην τηλεόραση και θα φιλοξενηθεί και σε αίθουσες κινηματογράφων. Το ραδιοφωνικό σποτ ακούγεται στα ερτζιανά, ενώ το εικαστικό της εκστρατείας κυκλοφορεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ντύνοντας τις πλάτες λεωφορείων. Παράλληλα, μέσω ψηφιακής και social media καμπάνιας, το μήνυμα της εκστρατείας φτάνει σε κάθε γωνιά της επικράτειας.

Η εκστρατεία πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη εταιρειών. Μεγάλος χορηγός είναι η La Roche-Posay. Χορηγοί είναι οι Novartis και ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – Lilly. Υποστηρικτές είναι οι Genesis Pharma, Leo και ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ Hellas – Galderma.

Το κεντρικό μήνυμα της εκστρατείας είναι σαφές: η ενημέρωση, η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση του κοινού είναι απαραίτητες για την αποστιγματοποίηση των παθήσεων αυτών. Και η έγκαιρη διάγνωση, σε συνεργασία με τον δερματολόγο, μπορεί να αλλάξει τη ζωή των ασθενών — όχι μόνο στο δέρμα, αλλά και στην ψυχή.