Τους τελευταίους μήνες παρατηρείται αυξημένος αριθμός περιστατικών γαστρεντερίτιδας και ιογενών λοιμώξεων, οι οποίες συχνά συνοδεύονται από απότομη απώλεια υγρών. Αν και συχνά αντιμετωπίζονται ως παροδικές καταστάσεις, δεν θα πρέπει να υποτιμώνται, καθώς μπορούν να οδηγήσουν σε αφυδάτωση και να επηρεάσουν ουσιαστικά τη συνολική λειτουργία του οργανισμού, τη σωματική αντοχή και την καθημερινή ευεξία. Η κατάσταση αυτή μπορεί να επιδεινωθεί όταν τα συμπτώματα είναι παρατεταμένα ή έντονα, ιδίως σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με χρόνια νοσήματα.

Η διάρροια και οι έμετοι, που σχετίζονται με διαταραχή της εντερικής μικροχλωρίδας, δεν προκαλούν μόνο σωματική δυσφορία. Μπορούν να αποδιοργανώσουν τη φυσιολογική ισορροπία του σώματος, ιδιαίτερα όταν τα συμπτώματα είναι έντονα ή παρατεταμένα. Η απώλεια υγρών σε σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει σε κόπωση, αδυναμία, δυσκολία συγκέντρωσης και μειωμένη αντοχή, ιδίως σε άτομα με απαιτητική καθημερινότητα.

Ο κίνδυνος αφυδάτωσης αυξάνεται περαιτέρω σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων εμέτων ή έντονης εφίδρωσης, είτε λόγω άσκησης είτε λόγω έντονης σωματικής εργασίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο οργανισμός δεν χάνει μόνο νερό, αλλά και ζωτικούς ηλεκτρολύτες, όπως το νάτριο και το χλώριο, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη σωστή λειτουργία των κυττάρων, τη μετάδοση των νευρικών σημάτων και τη μυϊκή σύσπαση.

Η έλλειψη ηλεκτρολυτών μπορεί να εκδηλωθεί με πονοκέφαλο, ζάλη, κράμπες, αίσθημα εξάντλησης και μειωμένη σωματική αντοχή. Για τον λόγο αυτό, η αντιμετώπιση της απώλειας υγρών δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην κατανάλωση νερού, αλλά απαιτεί και την αναπλήρωση των ηλεκτρολυτών, ώστε ο οργανισμός να επανέλθει σταδιακά στη φυσιολογική του ισορροπία.

Σε περιπτώσεις γαστρεντερικών διαταραχών με απώλεια υγρών, η υποστήριξη του οργανισμού δεν αφορά μόνο την ενυδάτωση, αλλά και την αποκατάσταση της εντερικής μικροχλωρίδας. Η ισορροπία του εντέρου παίζει καθοριστικό ρόλο στη συνολική υγεία, καθώς επηρεάζει την πέψη, την άμυνα του οργανισμού και τη γενικότερη αίσθηση ευεξίας.

Στα φαρμακεία διατίθενται εξειδικευμένα προϊόντα που στοχεύουν στην υποστήριξη του οργανισμού σε περιπτώσεις απώλειας υγρών και διαταραχών του εντέρου. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει το Prodefen® Hydra+ , το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να αποκαθιστά τη διαταραγμένη εντερική μικροχλωρίδα και να μειώνει τον κίνδυνο αφυδάτωσης που οφείλεται σε εκτεταμένη απώλεια υγρών, όπως σε περιπτώσεις διάρροιας ή εμέτων.

Περιέχει επτά είδη ωφέλιμων βακτηρίων, συνολικά 16 δισεκατομμύρια CFU, μεταξύ των οποίων το Lactobacillus rhamnosus GG, ένα από τα πλέον μελετημένα προβιοτικά στελέχη. Το συγκεκριμένο στέλεχος περιέχεται σε συγκέντρωση 10 δισεκατομμυρίων μονάδων σχηματισμού αποικιών, όπως προτείνεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής (ESPGHAN).

Τα προβιοτικά στελέχη συμβάλλουν στην αποκατάσταση της εντερικής ισορροπίας, ενώ οι φρουκτοολιγοσακχαρίτες λειτουργούν ως υπόστρωμα για την ανάπτυξή τους. Παράλληλα, οι ηλεκτρολύτες που περιέχονται στη σύνθεση υποστηρίζουν την αποτελεσματική ενυδάτωση του οργανισμού μετά από απώλεια υγρών.

Το Prodefen® Hydra+ μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά και ενήλικες κάθε ηλικίας, ως μέρος μιας συνολικής προσέγγισης υποστήριξης σε περιπτώσεις γαστρεντερικών λοιμώξεων, έντονης εφίδρωσης ή άλλων καταστάσεων που συνοδεύονται από ταχεία απώλεια υγρών και ηλεκτρολυτών.

