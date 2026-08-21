Η έλλειψη υγρών δεν προκαλεί μόνο δίψα – επιβαρύνει το καρδιαγγειακό σύστημα, «ζορίζει» την καρδιά και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, ειδικά σε ευάλωτες ομάδες.

Η δίψα είναι το πρώτο σημάδι ότι το σώμα μας χρειάζεται νερό. Είναι όμως μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Η αφυδάτωση, ακόμα και σε ήπια μορφή, επηρεάζει βαθιά το καρδιαγγειακό σύστημα, αυξάνοντας την καταπόνηση της καρδιάς και θέτοντας σε κίνδυνο ζωτικά όργανα.

Όπως εξηγεί ο Δρ. Brodie Marthaler, καρδιολόγος στο Mayo Clinic Health System, η καρδιά λειτουργεί σαν μια αντλία που χρειάζεται σταθερή επιστροφή αίματος σε κάθε χτύπο. Όταν μειώνεται ο όγκος του αίματος λόγω έλλειψης υγρών, η καρδιά αναγκάζεται να χτυπά πιο γρήγορα και πιο δυνατά, για να διατηρήσει την κυκλοφορία. Το αποτέλεσμα είναι μια «υπερωριακή» επιβάρυνση που, αν παραταθεί, μπορεί να οδηγήσει σε ταχυκαρδία, ζάλη, δύσπνοια, ακόμα και σε λιποθυμία ή θερμοπληξία – καταστάσεις που απαιτούν άμεση ιατρική παρέμβαση.

Πώς το σώμα αντιδρά στην έλλειψη νερού

Ο οργανισμός διαθέτει μηχανισμούς αντιστάθμισης: τα αιμοφόρα αγγεία συστέλλονται για να διατηρηθεί η αρτηριακή πίεση και ο καρδιακός ρυθμός αυξάνεται. Ωστόσο, όταν η αφυδάτωση προχωρά, αυτοί οι μηχανισμοί εξαντλούνται. Το αίμα γίνεται πιο παχύρευστο, η παροχή οξυγόνου σε εγκέφαλο, νεφρούς, ήπαρ και πεπτικό σύστημα μειώνεται, και η λειτουργία τους διαταράσσεται. Σε αυτό το στάδιο, τα συμπτώματα γίνονται πιο έντονα: αίσθημα παλμών, θολή όραση, αδυναμία, πόνος στο στήθος και σύγχυση – σημάδια που δεν πρέπει ποτέ να αγνοηθούν.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Η αφυδάτωση δεν κάνει διακρίσεις, αλλά ορισμένες ομάδες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες. Οι ηλικιωμένοι έχουν μειωμένη αίσθηση της δίψας και συχνά λαμβάνουν φάρμακα που αυξάνουν την απώλεια υγρών. Τα παιδιά, οι αθλητές και οι εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους χάνουν περισσότερο νερό μέσω του ιδρώτα. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται όσοι πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια ή άλλες καρδιοπάθειες, καθώς η καρδιά τους έχει μικρότερη εφεδρεία για να ανταπεξέλθει στο επιπλέον στρες. Επίσης, άτομα που λαμβάνουν διουρητικά ή αγωνιστές του υποδοχέα GLP-1 πρέπει να παρακολουθούν στενά την πρόσληψη υγρών, καθώς αυτά τα φάρμακα επηρεάζουν την ισορροπία του νερού και των ηλεκτρολυτών.

Πώς να αναγνωρίσετε την αφυδάτωση και να την αποτρέψετε

Δεν υπάρχει μια «μαγική» ποσότητα νερού που να ταιριάζει σε όλους. Για τους περισσότερους υγιείς ανθρώπους, η δίψα είναι ένας αξιόπιστος οδηγός – αλλά είναι καλύτερο να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Ένας απλός τρόπος να ελέγξετε την ενυδάτωσή σας είναι το χρώμα των ούρων: το ανοιχτό κίτρινο υποδηλώνει καλή ενυδάτωση, ενώ το σκούρο είναι σημάδι ότι χρειάζεστε περισσότερα υγρά. Η ξηροστομία, το ξηρό δέρμα, ο αφρώδης ή καυστικός χαρακτήρας των ούρων είναι πρόσθετες ενδείξεις.

Το νερό είναι η καλύτερη επιλογή, αλλά σε περιπτώσεις έντονης αφυδάτωσης ή παρατεταμένης άσκησης, μπορεί να χρειαστεί η πρόσληψη ηλεκτρολυτών (νατρίου, καλίου, μαγνησίου) μέσω αλατισμένων τροφών ή ισοτονικών ποτών. Αντίθετα, το αλκοόλ και τα ποτά με πολλή καφεΐνη επιδεινώνουν την απώλεια υγρών, ενώ τα ζαχαρούχα αναψυκτικά δεν προσφέρουν ουσιαστική ενυδάτωση.

Η στρατηγική της πρόληψης

Η καλύτερη προσέγγιση είναι η προληπτική: πίνετε μικρές ποσότητες νερού σε τακτά διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, αντί να καταναλώνετε μεγάλη ποσότητα μονομιάς. Αν γνωρίζετε ότι θα εκτεθείτε σε ζέστη ή θα ασκηθείτε, αυξήστε την πρόσληψη υγρών από πριν. Και το σημαντικότερο: γνωρίστε το προσωπικό σας προφίλ κινδύνου. Η ηλικία, τα υποκείμενα νοσήματα και η φαρμακευτική αγωγή καθορίζουν τις ανάγκες σας. Η αφυδάτωση μπορεί να είναι ύπουλη, αλλά με την κατάλληλη ενημέρωση και συνήθειες, μπορείτε να προστατέψετε την καρδιά και την υγεία σας – πίνοντας ένα ποτήρι νερό πριν καν το ζητήσει το σώμα σας.