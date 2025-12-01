Η Παγκόσμια Ημέρα HIV/AIDS (1η Δεκεμβρίου) είναι μια ημέρα μνήμης, αφιερωμένη σε όσες και όσους χάθηκαν τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες λόγω του AIDS. Ταυτόχρονα, όμως, είναι και μια ημέρα που μας θυμίζει πως πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων ισότιμης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, πρόληψης ή θεραπείας, καθώς και αξιοπρέπειας και κοινωνικής ισότητας.

Η επιστημονική πρόοδος έχει καταστήσει τον HIV μία χρόνια, διαχειρίσιμη ιατρική κατάσταση, ενώ η φαρμακευτική αγωγή εξασφαλίζει όχι μόνο μια πολύ καλή κατάσταση υγείας αλλά και το ότι γίνεται αδύνατη η μετάδοση του ιού, ακόμη και με σεξ χωρίς προφυλακτικό. Παρόλα αυτά, το στίγμα γύρω από τον HIV και οι διακρίσεις εμμένουν. Η έλλειψη πληροφόρησης και οι διαδεδομένες προκαταλήψεις δυσχεραίνουν τη ζωή και την καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν με τον ιό.

Παράλληλα, παρά τα σημαντικά εργαλεία πρόληψης που διαθέτουμε πλέον, όπως την προφυλακτική αγωγή PrEP, που πλέον είναι διαθέσιμη και στην Ελλάδα, απέχουμε πολύ από την επίτευξη των στόχων για τον τερματισμό της επιδημίας – τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Σημειώνουμε πως ο στόχος που έχει τεθεί για το 2030 είναι το 95% των ατόμων με HIV να έχουν διαγνωστεί, το 95% όσων γνωρίζουν να λαμβάνουν θεραπεία και το 95% όσων λαμβάνουν θεραπεία να έχουν μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο. Σήμερα, περίπου 40 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ζουν με τον ιό, ενώ οι προβλέψεις είναι δυσοίωνες λόγω των περικοπών χρηματοδότησης σε προγράμματα έρευνας και πρόληψης του HIV από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που κινδυνεύουν να υπονομεύσουν τις προόδους που κατακτήθηκαν με τόσο κόπο, όπως σημειώνει και το UNAIDS.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα του ΕΟΔΥ, το πρώτο δεκάμηνο του 2025 υπήρξαν 526 νέες διαγνώσεις, αριθμός ελαφρώς μειωμένος σε σύγκριση με τα αντίστοιχα περσινά δεδομένα, αλλά πολύ μακρινός από τους στόχους για μηδενισμό των νέων διαγνώσεων. Στοιχεία που χρήζουν προσοχής είναι τα εξής:

1. η άνοδος των μολύνσεων μέσω ετεροφυλοφιλικής σεξουαλικής επαφής σε σχέση με προηγούμενα έτη (κάτι που αποδεικνύει τη λανθασμένη βάση των στερεοτύπων που επικρατούν)

2. το 38,4% των νέων διαγνώσεων είναι μη ελληνικής καταγωγής (γεγονός που ενισχύει τη θέση μας για την ανάγκη μέριμνας για τους μετακινούμενους πληθυσμούς)

3. το 52% των περιστατικών που καταγράφηκαν το πρώτο δεκάμηνο του 2025, διαγνώστηκε καθυστερημένα, με τα υψηλότερα ποσοστά καθυστερημένης διάγνωσης να εντοπίζονται στις γυναίκες, στα ετερόφυλα άτομα και στους ανθρώπους ηλικίας 50+ (ενδεικτικό του ότι οι προσπάθειες ενημέρωσης θα πρέπει να απευθύνονται συνολικά, στον γενικό πληθυσμό)

O Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος, διεκδικεί:

1. την ενίσχυση των Μονάδων Λοιμώξεων με ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό

2. πολιτικές καταπολέμησης του στίγματος και των διακρίσεων εις βάρος των ανθρώπων που ζουν με HIV, αλλά και όλων των κοινωνικών ομάδων που αναγνωρίζονται διεθνώς ως ευάλωτες στον HIV

3. την άμεση έναρξη λειτουργίας της μονάδας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής για ανθρώπους που ζουν με τον ιό στο Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»

4. την επίσημη ένταξη της σεξουαλικής αγωγής και αγωγής υγείας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

5. ευκολότερη πρόσβαση στην εξέταση για τον HIV μέσω της διάθεσης ταχυδρομικών self-tests

6. την ενίσχυση των υπηρεσιών μείωσης βλάβης που απευθύνονται στους χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι σημαντικό να αξιοποιήσουμε την αφορμή της παγκόσμιας αυτής ημέρας για να υπενθυμίσουμε πως ο HIV δεν έχει τελειώσει και πως υπάρχουν ακόμη πολλά να κατακτηθούν. Δεν είμαστε όλοι εδώ, αλλά είμαστε ακόμη εδώ.