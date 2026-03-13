Οι αιμορροΐδες υπάρχουν εσωτερικά σε κάθε άνθρωπο. Σχηματίζονται από ένα σύμπλεγμα αγγείων που μεταφέρει αίμα στην περιοχή του πρωκτού, το οποίο ονομάζεται «αιμορροΐδικό πλέγμα». Παρότι δεν τις αισθανόμαστε, το πρόβλημα και η έντονη αίσθηση ξεκινούν όταν οι αιμορροΐδες διογκωθούν.

«Οι αιμορροΐδες είναι μια φυσιολογική χρήσιμη “οντότητα”, που προσφέρει στον σφικτήρα εγκράτεια και προστασία από τραυματισμούς. Οι ιστοί που τις συγκρατούν στη θέση τους μπορούν να χαλαρώσουν, με αποτέλεσμα να προπίπτουν μέσα από τον πρωκτικό δακτύλιο και να λιμνάζει το αίμα μέσα στις αιμορροΐδες. Στατιστικά, ο ένας στους τρεις -στην Ελλάδα, οι εισαγωγές στο νοσοκομείο για αιμορροΐδες είναι περίπου 4.000 ετησίως- θα ταλαιπωρηθεί σε κάποια περίοδο της ζωής του από αυτό το βασανιστικό πρόβλημα των αιμορροΐδων», αναφέρει ο κ. Θωμάς Διαμαντής, Διευθυντής Γ. Χειρουργός στο Meropolitan Hospital.

Συχνότερα συμπτώματα

Τα συμπτώματα στις αιμορροΐδες μπορούν να είναι πόνος και πίεση στο πρωκτικό κανάλι, ένα εξόγκωμα, φαγούρα και πόνος στον πρωκτό ή και γύρω από αυτόν, ή/και αίμα στο εσώρουχο και στο χαρτί τουαλέτας. Οι περισσότεροι αποφεύγουν την επίλυση του προβλήματος αυτού, λόγω του φόβου της παραδοσιακής χειρουργικής, αλλά και του έντονου μετεγχειρητικού πόνου. Επίσης, άλλος ένας λόγος αποφυγής είναι ότι η δύσκολη αυτή συνθήκη, αφορά μία περιοχή του σώματος για την οποία το ευρύ κοινό, πολλές φορές, νιώθει άβολα να συζητήσει ή να ενδιαφερθεί σοβαρά.

Εμφάνιση και σωστή αντιμετώπιση

Οι αιμορροΐδες προκαλούνται συχνά από έναν συνδυασμό πολλών πραγμάτων, όπως το σφίξιμο κατά τη διάρκεια μιας κένωσης, ή τη μεγάλη χρονική διάρκεια σε στάση αφόδευσης πάνω από πέντε λεπτά (σημείο των καιρών η χρήση smart phone, παλαιότερα οι εφημερίδες), τη συχνή δυσκοιλιότητα (σκληρές ή δύσκολες κενώσεις), τη διάρροια (συχνή χαλαρή, υδαρής κένωση), την εγκυμοσύνη, την παχυσαρκία και την κίρρωση του ήπατος.

«Ο ασθενής με αιμορροΐδες, φθάνει στον ιατρό αργά, σε προχωρημένη κατάσταση, χωρίς σωστή κατανόηση του προβλήματος και κάποιες φορές, με θεραπεία που παρείχε ο… γείτονας! Επίσης, κάθε ενόχληση στην περιοχή του πρωκτού δεν πρέπει να αποδίδεται στις αιμορροΐδες.

Άλλες παθήσεις, που εμφανίζονται συχνότατα στον γενικό πληθυσμό, όπως ραγάδες, περιπρωκτικά συρίγγια, αποστήματα και πλήθος άλλων, μπορεί να παρουσιάζονται με ανάλογο τρόπο ή ακόμη και να συνυπάρχουν με τις αιμορροΐδες. Η λανθασμένη εκτίμηση από τον ασθενή, αλλά και δυστυχώς η ανεπιτυχής διάγνωση, κάποιες φορές, από τον μη ειδικό ιατρό, οδηγεί στην ύπαρξη άλλων συμπτωμάτων, ακόμη και μετά την εγχείρηση για αιμορροΐδες», περιγράφει ο ειδικός.

Κατάλληλες θεραπείες

Η θεραπεία των αιμορροΐδων των δύο αρχικών σταδίων είναι συντηρητική. Όταν οι αιμορροΐδες επιμένουν, παρά τα συντηρητικά μέτρα που θα εφαρμοστούν και παραμένουν πολύ διογκωμένες χωρίς να ξαναμπαίνουν μέσα, κυρίως όμως όταν αιμορραγούν συνεχώς, απαιτείται άμεσα κάποια επεμβατική μέθοδος.

Τα τελευταία 10-15 χρόνια έχουν εμφανιστεί αρκετές τεχνικές και χειρουργικά μηχανήματα, (HAL, LONGO, LASER, THD, TRILOGY, κ.α.) για τη θεραπεία των αιμορροΐδων. Το θέμα όμως, δεν είναι να διαφημιστεί η τεχνική ή το μηχάνημα, αλλά να εξατομικευθεί η θεραπεία τους για κάθε ασθενή. Επομένως, ο χειρουργός θα πρέπει να διαθέτει την εμπειρία να χειρίζεται τα περισσότερα μηχανήματα, ώστε να είναι σε θέση να επιλέξει το κατάλληλο για κάθε ασθενή ή ακόμη και συνδυασμό τεχνικών, όπως την Milligan – Morgan με την χρήση laser, για τα καλύτερα χειρουργικά αποτελέσματα.

«Βασική προϋπόθεση για να έχει επιτυχία ένα χειρουργείο για τις αιμορροΐδες είναι, πέρα από την τέλεια χειρουργική τεχνική, να αλλάξει ο ασθενής τις συνήθειες αφόδευσης. Δηλαδή:

Γρήγορη κένωση περίπου 5-7 λεπτά

Πλύσιμο με χλιαρό νερό μετά την κένωση

Εύκολες κενώσεις με λήψη φυτικών ινών

Πρέπει να επισημανθεί ότι, αν δεν γίνουν όλα τα παραπάνω μετά από το χειρουργείο, η πιθανότητα υποτροπής είναι μεγάλη.

Σήμερα πλέον, με την εξέλιξη της ιατρικής και σε συνδυασμό με την τεχνολογία αιχμής, υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των αιμορροΐδων ανώδυνα, αναίμακτα, μη επεμβατικά και με γρήγορη επιστροφή στην καθημερινότητα», καταλήγει ο κ. Διαμαντής.

*Η Χειρουργική Κλινική του Metropolitan Hospital αποτελεί κορυφαίο σημείο αναφοράς τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Διαθέτοντας δέκα υπερσύγχρονες χειρουργικές αίθουσες, πλήρως εξοπλισμένες με τεχνολογία αιχμής και υλικά υψηλής αντιμικροβιακής προστασίας, διασφαλίζει ασφάλεια, ακρίβεια και αποτελεσματικότητα σε κάθε χειρουργική επέμβαση.