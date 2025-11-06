Η Αισθητική Φλεβολογία προέκυψε από την ολοένα και πιο επίμονη αναζήτηση καλύτερου αισθητικού αποτελέσματος σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ελάχιστα επεμβατικές ενδοαυλικές τεχνικές στη θεραπεία των φλεβικών παθήσεων. Και αυτό πλέον είναι απολύτως εφικτό με την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης και τεχνολογίας.

«Πρόκειται για έναν απόλυτα εξειδικευμένο κλάδο της φλεβολογίας όπου γίνεται αρμονικός και εξατομικευμένος συνδυασμός των σύγχρονων φλεβικών λειτουργικών και κοσμητικών θεραπειών με απώτερο σκοπό το συνδυασμό άριστου λειτουργικού και αισθητικού αποτελέσματος», εξηγεί ο κ. Κωνσταντίνος Ν. Ξηρομερίτης MD, PHD, MSC, Αγγειοχειρουργός – Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών, Διευθυντής Δ´ Αγγειοχειρουργικής Κλινικής-Ενδοαυλικό Laser Φλεβικών Παθήσεων Metropolitan General.

Σημαντικός αριθμός ασθενών παίρνοντας κάποια στιγμή την απόφαση να αντιμετωπίσουν θεραπευτικά τη φλεβική ανεπάρκεια και τους κιρσούς καθώς και πλήθος άλλων φλεβικών παθήσεων των κάτω άκρων, επιθυμούν σχεδόν πάντα και το καλύτερο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα.

Η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών μπαίνουν στη διαδικασία να ομαλοποιήσουν τη φλεβική κυκλοφορία των ποδιών τους και να αντιμετωπίσουν θεραπευτικά το πρόβλημα των κιρσών κυρίως για λόγους αισθητικής.

«Τα τελευταία χρόνια με την πρόοδο και εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας στον τομέα των φλεβικών παθήσεων, δεν είναι λίγοι οι ασθενείς που έχοντας ήδη στο παρελθόν αποκαταστήσει ομαλά τη φλεβική κυκλοφορία στα πόδια τους, επισκέπτονται τον αγγειοχειρουργό με απώτερο σκοπό τη μέγιστη βελτίωση της αισθητικής τους εικόνας. Ευρυαγγείες, τριχοειδή φλεβίδια, φλεβεκτασίες και μικρής διαμέτρου κιρσοειδείς φλέβες συχνά αλλοιώνουν αισθητικά την εικόνα των ποδιών και αποτελούν δυνατό πλήγμα στη γυναικεία αυτοπεποίθηση», αναφέρει.

Πολύ μικρά τριχοειδή αγγεία και διαφορετικού είδους φλεβικές ατέλειες στο σώμα και στο πρόσωπό εμφανίζονται συχνά και ενοχλούν αισθητικά κυρίως τις γυναίκες, αλλά και πολλούς άνδρες.

«Η ραγδαία εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας και η αναζήτηση των πασχόντων για ολοένα και καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα οδήγησε τα τελευταία χρόνια στη δημιουργία ενός απόλυτα εξειδικευμένου κλάδου, όπου στα χέρια ενός έμπειρου αγγειοχειρουργού με εμπειρία στη σωστή διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των φλεβικών παθήσεων μέσω σύγχρονων, απόλυτα εξειδικευμένων φλεβολογικών θεραπειών και τεχνικών, κάθε φλεβολογικό πρόβλημα βρίσκει την πλέον αποτελεσματική λύση, πετυχαίνοντας συγχρόνως και την καλύτερη δυνατή αισθητική βελτίωση, χωρίς ουλές και σημάδια» τονίζει ο ειδικός.

«Απόλυτη προϋπόθεση για τα παραπάνω αποτελεί η φλεβολογική εξειδίκευση και αποκλειστική ενασχόληση του ιατρού με όλες τις πλέον σύγχρονες τεχνικές διάγνωσης και θεραπείας των φλεβικών παθήσεων και κυρίως στην τεχνική του θερμικού αποκλεισμού της μείζονος/ελάσσονος σαφηνούς φλέβας με Laser (ενδοαυλική θερμική σαφηνεκτομή με Laser) για τη θεραπεία φλεβικής ανεπάρκειας και κιρσών και της σκληροθεραπείας για την εξάλειψη των ευρυαγγειών», καταλήγει ο κ. Ξηρομερίτης.