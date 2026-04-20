Γράφει ο Βασίλης Κουφομιχαήλ, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Ειδικός στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή Διευθυντής Κέντρου Ουρογυναικολογίας & Αισθητικής Γυναικολογίας, ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ Μαιευτική.

Η πρόοδος της ιατρικής δεν αφορά μόνο τη θεραπεία ασθενειών· αφορά εξίσου την αποκατάσταση της ποιότητας ζωής και της ευεξίας του ανθρώπου.

Τα τελευταία χρόνια, η Αισθητική Γυναικολογία έχει αναδειχθεί σε έναν νέο, δυναμικό κλάδο της ιατρικής που επιτρέπει στις γυναίκες να αντιμετωπίζουν λειτουργικά και αισθητικά προβλήματα που επηρεάζουν βαθιά τη σωματική, ψυχολογική και σεξουαλική τους υγεία.

Παρά το γεγονός ότι για δεκαετίες τα θέματα αυτά παρέμεναν «σιωπηλά», η σύγχρονη ιατρική προσφέρει πλέον επιστημονικά τεκμηριωμένες λύσεις, που συνδυάζουν γνώση, τεχνολογία και κατανόηση.

Επιστήμη και τεχνολογία στην υπηρεσία της γυναίκας

Η αισθητική γυναικολογία περιλαμβάνει θεραπείες που στοχεύουν στη λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση των ιστών του κόλπου και του αιδοίου. Ενδείκνυται για περιπτώσεις όπως ξηρότητα, πόνος στη σεξουαλική επαφή, χαλάρωση, μετεγκυμονοτικές αλλοιώσεις, ατροφία, ουλές ή ασυμμετρίες, καθώς και για γυναίκες που επιθυμούν να βελτιώσουν την άνεση, την εικόνα και την αυτοπεποίθησή τους.

Σήμερα, με τη χρήση Laser, ραδιοσυχνοτήτων (RF), PRP (αυτόλογου πλάσματος) και υαλουρονικού οξέος ειδικής σύνθεσης, είναι εφικτή η αναζωογόνηση και αναδόμηση των ιστών χωρίς πόνο, αναισθησία ή μακρόχρονη αποθεραπεία.

Οι θεραπείες αυτές ενεργοποιούν φυσικούς μηχανισμούς επούλωσης, βελτιώνουν την αιμάτωση και επαναφέρουν τη φυσική ελαστικότητα, την υγρασία και τη στήριξη του πυελικού εδάφους.

Η εμπειρία που εμπνέει εμπιστοσύνη

Το Κέντρο Αισθητικής Γυναικολογίας του νοσοκομείου, με εξειδίκευση στη σύγχρονη γυναικολογία, εφαρμόζει εξατομικευμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα, βασισμένα σε διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες (AUGS, ISUOG, IUGA) και στην τεκμηριωμένη ιατρική πρακτική (evidence-based medicine).

Η ιατρική ομάδα και η συνεχής εκπαίδευσή της σε νέες τεχνολογίες επιτρέπουν την προσαρμογή κάθε θεραπείας στις ανάγκες της κάθε γυναίκας, με ασφάλεια, ακρίβεια και σεβασμό στη φυσιολογία του σώματος.

Οι θεραπείες που εφαρμόζονται βασίζονται στην πιο σύγχρονη τεχνολογία, εξασφαλίζοντας ασφάλεια, άνεση και υψηλά αποτελέσματα, χωρίς επώδυνες επεμβάσεις και μακρύ χρόνο αποθεραπείας στις περισσότερες περιπτώσεις.

Η φιλοσοφία του Κέντρου: κάθε γυναίκα έχει δικαίωμα να αισθάνεται υγιής, πλήρης και δυναμική — όχι μόνο ως ασθενής, αλλά ως άνθρωπος.

Περισσότερο από αισθητική – Μια νέα αντίληψη για τη γυναικεία υγεία

Η αισθητική γυναικολογία δεν είναι θέμα «εμφάνισης», αλλά ένα ζήτημα υγείας, αυτοεικόνας και ποιότητας ζωής. Πολλές γυναίκες μετά τον τοκετό ή την εμμηνόπαυση βιώνουν αλλαγές που επηρεάζουν την καθημερινότητα και τη σεξουαλική τους ζωή, αλλά διστάζουν να μιλήσουν γι’ αυτές.

Όπως τονίζεται από την ιατρική ομάδα «Η γυναίκα δεν πρέπει να αποδέχεται τη δυσφορία, την ξηρότητα ή την ακράτεια ως “φυσιολογικές συνέπειες” της ζωής. Η ιατρική μπορεί να προσφέρει ουσιαστικές λύσεις – με ασφάλεια, σεβασμό και μετρήσιμα αποτελέσματα».

Η αισθητική γυναικολογία είναι, τελικά, μια πράξη αυτοφροντίδας και σεβασμού. Δεν στοχεύει στο “τέλειο” σώμα, αλλά στην ισορροπία ανάμεσα στη λειτουργία και την αίσθηση. Είναι μια νέα προσέγγιση για τη γυναίκα που θέλει να αισθάνεται καλά, να λειτουργεί σωστά και να ζει χωρίς περιορισμούς.