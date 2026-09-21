Το AMPHIBIAN είναι ένα αθλητικό, διεπιστημονικό και τεχνολογικό εγχείρημα, στο οποίο ο αθλητισμός συναντά την ιατρική, την επιστήμη και την έρευνα της ανθρώπινης επιτέλεσης μέσα στις πραγματικές συνθήκες του πεδίου. Σε αυτή τη διαρκώς μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, το ίδιο το σώμα γίνεται το βασικό εργαστήριο έρευνας, παρατήρησης και μέτρησης, σε άμεση σχέση με το φυσικό περιβάλλον, την τεχνολογία, τα δεδομένα της ανθρώπινης φυσιολογίας και την επιστημονική τους ερμηνεία.

Ένας έμπειρος ιατρός, ερευνητής και αθλητής, ο Γιώργος Τσιάνος, αποτελεί το σταθερό ανθρώπινο υποκείμενο και τον επιχειρησιακό άξονα του εγχειρήματος. Πρόκειται για μια πρωτοφανή διαδρομή ανθρώπινης προσπάθειας, επιστήμης, τεχνολογίας και εξερεύνησης, η οποία δεν έχει επιχειρηθεί ποτέ ξανά στην Ελλάδα.

Ο Γιώργος Τσιάνος θα ξεκινήσει από το βορειότερο άκρο της χώρας, θα περάσει από το υψηλότερο σημείο της και θα φτάσει έως το νοτιότερο άκρο της Ελλάδας και της Ευρώπης. Διασχίζοντας και τις 13 περιφέρειες, θα διανύσει τη χώρα μέσα από την εναλλαγή πέντε αθλημάτων: ποδηλασίας, κολύμβησης, ορειβασίας, τρεξίματος και ιστιοπλοΐας, με τη συμμετοχή σπουδαίων συναθλητών και διακεκριμένων ερευνητών, την υποστήριξη εξειδικευμένης ομάδας συνοδείας και τη συμβολή ενός ευρύτερου δικτύου καταρτισμένων συνεργατών.

Επιστήμη και τεχνολογία πεδίου

Το AMPHIBIAN αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εγχείρημα επιστήμης και τεχνολογίας πεδίου, σχεδιασμένο για να μελετήσει την ανθρώπινη φυσιολογία μέσα σε παρατεταμένη προσπάθεια, μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα και επαναλαμβανόμενη ημερήσια καταπόνηση. Μέσα από φορετούς αισθητήρες, smart garments, συστήματα GPS, περιβαλλοντικές μετρήσεις και ψηφιακές πλατφόρμες, το εγχείρημα θα συλλέξει και θα συνδυάσει δεδομένα σχετικά με την καρδιαγγειακή και αναπνευστική λειτουργία, τη θερμορύθμιση, την οξυγόνωση, τη γλυκαιμική δυναμική, την κίνηση, το παραγόμενο έργο, την κόπωση και την αποκατάσταση. Παράλληλα, θα δοκιμάσει αν αυτά τα δεδομένα μπορούν να μεταδοθούν, να αποθηκευτούν, να οπτικοποιηθούν και να ερμηνευθούν αξιόπιστα σε πραγματικό χρόνο, παρά τους περιορισμούς της κίνησης, του καιρού, του νερού, του εδάφους και της ασταθούς συνδεσιμότητας.

Η επιστημονική αξία του AMPHIBIAN βρίσκεται στην ενοποίηση των βιολογικών, επιδοσιακών και περιβαλλοντικών σημάτων μέσα στο πραγματικό τους πλαίσιο. Η τεχνολογική του αξία βρίσκεται στη δοκιμή ενός λειτουργικού μοντέλου τηλεμετρίας εκτός εργαστηρίου. Ως proof of concept, το εγχείρημα διερευνά πώς η επιστήμη, οι φορετές τεχνολογίες και η ψηφιακή επικοινωνία μπορούν να συνδεθούν για να υποστηρίξουν την απομακρυσμένη παρακολούθηση υγείας, την επιχειρησιακή ασφάλεια, την έρευνα, την ανθρώπινη απόδοση και τη δημόσια κατανόηση της φυσιολογίας.

Η θεατή και η αθέατη διαδρομή

Η γεωγραφική πορεία, από το Ορμένιο με σκοπό να καταλήξει στη Γαύδο, αποτελεί τη θεατή διαδρομή του AMPHIBIAN. Η αθέατη διαδρομή αφορά τη συνεχή μεταβολή των παραμέτρων της ανθρώπινης φυσιολογίας, σε συνάρτηση με το επιχειρησιακό πλάνο, τη διαδοχή των διαφορετικών μορφών προσπάθειας και τις εκάστοτε συνθήκες πεδίου μέσα στις οποίες θα βρίσκεται καθημερινά ο ανθρώπινος οργανισμός.

Το κοινό

Το κοινό θα μπορεί να παρακολουθήσει διαδικτυακά στο https://amphibian.online την αθλητική διαδρομή από το βορειότερο στο νοτιότερο άκρο της Ελλάδας. Ταυτόχρονα, θα παρακολουθεί και τι συμβαίνει στο ανθρώπινο σώμα κατά τη διάρκειά της: πώς επηρεάζονται η καρδιακή και ανα respirαστική λειτουργία, η θερμορύθμιση, η γλυκαιμική δυναμική, η κόπωση, η αποκατάσταση και η ικανότητα συνέχισης υπό επαναλαμβανόμενο φορτίο. Πρόκειται για δημόσια επιστήμη: τα δεδομένα μεταφράζονται με ακρίβεια σε μια εμπειρία που διαφορετικά κοινά μπορούν να κατανοήσουν.

Η διεπιστημονική ομάδα

Γύρω από αυτόν τον ερευνητικό πυρήνα έχει συγκροτηθεί ένα συλλογικό και διεπιστημονικό έργο, με τη συμμετοχή επιστημόνων, ιατρών, τεχνολόγων, σπουδαίων συναθλητών και εξειδικευμένων συνεργατών πεδίου. Η συμβολή τους είναι καθοριστική για την ασφάλεια, την επιχειρησιακή υλοποίηση και την επιστημονική αξιοπιστία του εγχειρήματος. Η συνεργασία δεν αποτελεί μόνο προϋπόθεση υλοποίησης, αλλά μέρος του ίδιου του νοήματος του AMPHIBIAN: διαφορετικές εμπειρίες, γνώσεις και ικανότητες συνδέονται για να δημιουργήσουν ένα αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το άθροισμα των επιμέρους συνεισφορών.

Ο στόχος

Μέσα από το AMPHIBIAN, ο Γιώργος Τσιάνος και η διεπιστημονική του ομάδα συλλέγουν, αναλύουν και ερμηνεύουν δεδομένα πεδίου, διερευνώντας τη σχέση του ανθρώπινου σώματος με το περιβάλλον, την τεχνολογία, τον χρόνο και το απρόβλεπτο. Στόχος είναι η βαθύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ο οργανισμός λειτουργεί, ανταποκρίνεται και προσαρμόζεται σε συνθήκες διαρκούς μεταβολής.

Υποστήριξη

Το AMPHIBIAN αποτελεί ένα πρωτοποριακό εγχείρημα αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης για την επιστημονική καταγραφή βιομετρικών δεδομένων. Υποστηρίζεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, μεταξύ άλλων και μέσω χρηματοδότησης προς το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, για την Πράξη «Ενσωμάτωση Τεχνητής Νοημοσύνης στο χώρο της Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας, Β΄ Φάση», με στόχο την προώθηση και ολοκλήρωση ενός φιλόδοξου έργου υψηλής επιστημονικής και τεχνολογικής αξίας.

Γεώργιος Τσιάνος

Επιστημονικό βιογραφικό

Ο Γεώργιος Τσιάνος γεννήθηκε στην Αθήνα και κατάγεται από τη Θεσσαλία. Ολοκλήρωσε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Σπούδασε ανθρώπινη φυσιολογία (BA) στο Πανεπιστήμιο Berkeley της Καλιφόρνιας και συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές (MSc) στην ανθρώπινη φυσιολογία σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες στο King’s College London. Τον διδακτορικό του τίτλο (PhD) απέκτησε στη Σκωτία από το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, εξειδικευόμενος στην ανθρώπινη φυσιολογία στο υψόμετρο και το ψύχος, με ερευνητικό έργο στα βουνά της Σκωτίας, των Ευρωπαϊκών Άλπεων και των Ιμαλαΐων.

Στην Ελλάδα, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ολοκλήρωσε σπουδές στην Ιατρική Σχολή (MD) και εκπαιδεύτηκε στη γενική ιατρική, την ιατρική επειγόντων περιστατικών και τη χειρουργική τραύματος, αποκτώντας εμπειρία στη Νότια Αφρική, τις ΗΠΑ, την Αγγλία, τη Σκωτία και την Ελλάδα. Έχει ειδικευτεί στη Γενική Ιατρική και είναι πιστοποιημένος στην ιατρική αποστολών και την ταξιδιωτική ιατρική. Δραστηριοποιείται επαγγελματικά στα Highlands της Σκωτίας σε απόμακρες και απομονωμένες περιοχές, καθώς και σε αποστολές σε όλο τον κόσμο. Είναι επίτιμος διδάσκων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διδάσκει ανθρώπινη φυσιολογία σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις. Δίνει κεντρικές ομιλίες σε εκδηλώσεις του επιχειρηματικού, ιατρικού, επιστημονικού και εκπαιδευτικού τομέα και μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ Ελλάδας και εξωτερικού.

Αθλητικό βιογραφικό

Κολύμβηση: Ξεκίνησε τον αθλητισμό από την κολύμβηση και διακρίθηκε στις πισίνες. Συμμετείχε με την εθνική ομάδα σε παγκόσμια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ενώ υπήρξε πανελληνιονίκης, κάτοχος πανελληνίων ρεκόρ και βαλκανιονίκης. Καθιερώθηκε στην υπερμαραθώνια κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας και είναι ο πρώτος Έλληνας που έλαβε μέρος σε παγκόσμιο πρωτάθλημα μαραθώνιας κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας. Έχει λάβει μέρος σε διοργανώσεις ανά την υφήλιο, διασχίζοντας λίμνες, ποτάμια, θάλασσες και ωκεανούς.

Κολυμβητικός διάπλους Αιγαίου: Το 2011 κολύμπησε ασταμάτητα από την Πελοπόννησο μέχρι τις ακτές των Χανίων στην Κρήτη, απόσταση 101 χλμ., σε 28 ώρες και 16 λεπτά. Έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που διέσχισε κολυμπώντας το ανοιχτό Αιγαίο πέλαγος.

Ορειβασία: Οι πρώτες του αναβάσεις πραγματοποιήθηκαν στον Όλυμπο και στο όρος Φούτζι της Ιαπωνίας. Ακολούθησαν πολλές ακόμη στα Βραχώδη Όρη του Καναδά, στις Ευρωπαϊκές Άλπεις, στο Κιλιμάντζαρο της Τανζανίας, στα Ιμαλάια του Θιβέτ και του Νεπάλ, στα Όρη του Άτλαντα στο Μαρόκο και στα Highlands της Σκωτίας.

Έβερεστ: Το 2004 συμμετείχε στην πρώτη επιτυχημένη ελληνική ορειβατική αποστολή στο Έβερεστ, «Hellas Everest 2004», ως επιστημονικός σύμβουλος, υπεύθυνος πρώτων βοηθειών και ορειβατικό μέλος. Κατόρθωσε να γίνει ο πρώτος Έλληνας ορειβάτης που έφτασε στην κορυφή του Έβερεστ (8.848 μ.) από τη βόρεια διαδρομή του Θιβέτ. Το 2019, ως μέλος βρετανικής αποστολής και με τον παράλληλο ρόλο του γιατρού αποστολής, ανέβηκε στο Έβερεστ επιτυχώς για δεύτερη φορά.

Μάγχη: Ορόσημο στην καριέρα του στη μαραθώνια κολύμβηση αποτελεί ο διάπλους της Μάγχης, απόσταση 34 χλμ. από την Αγγλία στη Γαλλία, το 2000, σε 9 ώρες και 20 λεπτά – ο καλύτερος χρόνος παγκοσμίως εκείνη τη χρονιά, επίδοση για την οποία τιμήθηκε με το βραβείο Rolex από την κολυμβητική ομοσπονδία της Μάγχης.

Σαχάρα: Το 2015 ολοκλήρωσε με επιτυχία τον υπερμαραθώνιο δρόμου Marathon des Sables στη Σαχάρα, έναν αυτοϋποστηριζόμενο αγώνα έξι ημερών και συνολικής απόστασης 250 χιλιομέτρων, τον οποίο το Discovery Channel έχει χαρακτηρίσει ως έναν από τους δυσκολότερους υπερμαραθώνιους στη Γη.

Ανταρκτική: Το 2023, στο πλαίσιο του ιατρικού του ρόλου σε αποστολή στην Ανταρκτική, κολύμπησε στα παγωμένα νερά του Νότιου Ωκεανού, καταγράφοντας παράλληλα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τις φυσιολογικές αποκρίσεις του οργανισμού στις ακραίες συνθήκες του υδάτινου περιβάλλοντος.

Ice Water Fire: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Marathon des Sables, την ανάβαση στο Έβερεστ και τη κολυμβητική διάσχιση της Μάγχης, ο Γεώργιος Τσιάνος έγινε ο πρώτος άνθρωπος παγκοσμίως που ολοκλήρωσε το εγχείρημα «Ice Water Fire», το οποίο αποτελείται από τρεις από τις πιο απαιτητικές προκλήσεις του πλανήτη σε διαφορετικά και ακραία περιβάλλοντα.