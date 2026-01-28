Σε πανδημία τείνει να εξελιχθεί η καρδιακή ανεπάρκεια, κυρίως στην τρίτη ηλικία, σύμφωνα με την Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Καρδιακής Ανεπάρκειας (ΕΜΕΚΑ), η οποία τονίζει την ανάγκη πανελλαδικής λειτουργίας ιατρείων Καρδιακής Ανεπάρκειας.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, η καρδιακή ανεπάρκεια είναι ανοιχτή πληγή για το Εθνικό Σύστημα Υγείας καθώς 600-700 νοσοκομειακά κρεβάτια είναι μονίμως κατειλημμένα από ασθενείς της. Ο αριθμός των νοσηλειών αυξάνεται ραγδαία χρόνο με το χρόνο καθώς τα επόμενα χρόνια οι νοσούντες στην Ελλάδα θα έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τις 25.000 που είναι σήμερα.

«Η αναγκαιότητα και σπουδαιότητα της λειτουργίας ιατρείων σε ολόκληρη τη χώρα είναι πασιφανής, καθώς αυτό θα βοηθήσει στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των νοσούντων και στη μείωση των νοσηλειών» τόνισε ο πρόεδρος της Εταιρείας Μελέτης και Έρευνας της Καρδιακής Ανεπάρκειας (ΕΜΕΚΑ) Καθηγητής Καρδιολογίας/ Επείγουσας Ιατρικής Ι. Παρίσης, με αφορμή το 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας, που αρχίζει στις 30 Ιανουαρίου στην Αθήνα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των καρδιολόγων, η λειτουργία των ειδικών αυτών ιατρείων σε ολόκληρη τη χώρα θα συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της νόσου, όπως και στη μείωση των πρόωρων θανάτων.

Κι αυτό γιατί, το 30-40% των ασθενών στον γενικό πληθυσμό, με προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια πεθαίνει στο πρώτο έτος από την εισαγωγή του στο νοσοκομείο, ενώ το ποσοστό των θανάτων αυξάνεται κατακόρυφα στην τρίτη ηλικία.

Όπως αναφέρουν οι καρδιολόγοι, η θνητότητα ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, είναι μεγαλύτερη και από τις πιο βαριές μορφές καρκίνου. Στοιχείο που αποδεικνύει ότι η καρδιακή ανεπάρκεια τα τελευταία χρόνια «συναγωνίζεται» σε θανάτους τον καρκίνο.

«Η εξάπλωση της νόσου, κυρίως στην τρίτη ηλικία, έχει πάρει τη μορφή πανδημίας καθώς επηρεάζει περισσότερους από 65 εκατομμύρια ανθρώπους σε παγκόσμιο επίπεδο» αναφέρει ο κ. Παρίσης.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ο αριθμός των ασθενών που θα έχουν ανάγκη εκτός από τη φαρμακευτική αγωγή και από πιο εξειδικευμένες, αλλά και πιο δαπανηρές θεραπείες (όπως η αμφικοιλιακή βηματοδότηση, οι απινιδωτές, η μεταμόσχευση καρδιάς και η μηχανική υποστήριξη με «τεχνητή» καρδιά) να αυξάνεται αντίστοιχα.

Οι σημαντικότερες, λοιπόν, εξελίξεις που αφορούν στο πολύπλοκο σύνδρομο της καρδιακής ανεπάρκειας από το οποίο πάσχουν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στη χώρα μας, θα παρουσιαστούν στο τριήμερο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας.

Πιο συγκεκριμένα, στο συνέδριο, θα καλυφθούν θέματα που απασχολούν κάθε επαγγελματία υγείας που αντιμετωπίζει ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, συμπεριλαμβανομένων των καθιερωμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων και των νεότερων κλινικών και ερευνητικών δεδομένων.

Οι σύνεδροι θα έχουν επιπρόσθετα τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις νεότερες εξελίξεις στην Καρδιο-ογκολογία, ένα συνεχώς αυξανόμενο πρόβλημα που συνοδεύει τις σύγχρονες αποτελεσματικές θεραπείες για τον καρκίνο.

Παράλληλα, μέσα από στοιχεία θα καταδειχθεί η αναγκαιότητά της πανελλαδικής λειτουργίας ιατρείων Καρδιακής Ανεπάρκειας και Καρδιo-ογκολογίας, του ευεργετικού ρόλου των προγραμμάτων σωματικής άσκησης με την εξαιρετική συνεργασία της ΕΛΕΡΓΑ (Ελληνική Εταιρεία Εργοσπιρομετρίας Άσκησης και Αποκατάστασης) καθώς και η πολυδιάστατη βοήθεια που προσφέρουν οι νοσηλευτές στο ευρύ φάσμα θεραπειών που εφαρμόζονται στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια.

Επιπρόσθετα, η διαχρονική συνεργασία της ΕΜΕΚΑ με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιακής Ανεπάρκειας (HFA) θα δώσει τη δυνατότητα στους συνέδρους να παρακολουθήσουν κοινές εκδηλώσεις με ιδιαίτερα επίκαιρη θεματολογία για την αντιμετώπιση του συνδρόμου.

Επίσης, ο πρόεδρος του ΔΣ του Ωνασείου Νοσοκομείου, ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας-Νεφρολογίας Ιωάννης Μπολέτης θα μιλήσει σε διακεκριμένη διάλεξη για το παρόν και το μέλλον των καρδιακών μεταμοσχεύσεων στη χώρα μας.

Ακόμη, στα πλαίσια του συνεδρίου θα γίνει συνάντηση του Εθνικού Δικτύου Ιατρείων Καρδιακής Ανεπάρκειας και του Εθνικού Δικτύου Ιατρείων Καρδιο-ογκολογίας, όπου θα καλυφθεί ένα ευρύ πεδίο θεμάτων. Η συνεργασία των ειδικών είναι απαραίτητη για την καλύτερη αντιμετώπιση των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια. Το δίκτυο των 75 Ιατρείων, από τα πρώτα δίκτυα που αναπτύχθηκαν σε όλο τον κόσμο, θα συζητήσει τις προϋποθέσεις για καλύτερη συνεργασία, προς όφελος των ασθενών.

«Μετά από 29 έτη επιτυχημένης πορείας της ΕΜΕΚΑ, το συνέδριο παρέχει εξειδικευμένη γνώση στους συμμετέχοντες και είναι πεδίο για έναν ευρύτερο επιστημονικό και κοινωνικό διάλογο με επίκεντρο την Καρδιακή Ανεπάρκεια» καταλήγει ο καθηγητής κ. Παρίσης.

Χορηγούνται 23 Ευρωπαϊκά μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης ECMECs από το EACCME.