Η ανοσοθεραπεία έχει φέρει επανάσταση στην ογκολογία τα τελευταία χρόνια, προσφέροντας ελπίδα σε ασθενείς με μελάνωμα, καρκίνο του πνεύμονα και άλλες μορφές της νόσου. Ωστόσο, στον καρκίνο του προστάτη τα αποτελέσματά της παραμένουν απογοητευτικά. Οι περισσότεροι όγκοι του προστάτη χαρακτηρίζονται ως «ανοσολογικά ψυχροί» (immune cold) – δηλαδή το ανοσοποιητικό σύστημα δεν τους «βλέπει» και δεν κινητοποιεί τα Τ-λεμφοκύτταρα για να τους καταστρέψει. Αυτή η ανοσολογική «σιωπή» καθιστά την ανοσοθεραπεία σε μεγάλο βαθμό αναποτελεσματική.

Μια νέα προκλινική μελέτη, που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2026 στο περιοδικό Nature Biomedical Engineering, περιγράφει μια πρωτοποριακή προσέγγιση που φαίνεται να ανατρέπει αυτόν τον μηχανισμό. Ερευνητές με επικεφαλής τον Δρ. Eric J. Wagner από το Πανεπιστήμιο του Ρότσεστερ ανέπτυξαν ένα εργαλείο βασισμένο στην τεχνολογία CRISPR, το οποίο στοχεύει όχι στο DNA, αλλά στο αγγελιοφόρο RNA (mRNA) των καρκινικών κυττάρων. Με αυτόν τον τρόπο, κατάφεραν να αποκαταστήσουν την ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήματος να αναγνωρίζει τον όγκο.

Για να καταστραφεί ένας όγκος από το ανοσοποιητικό σύστημα, τα καρκινικά κύτταρα πρέπει πρώτα να παρουσιάζουν τα αντιγόνα τους στην επιφάνειά τους, μέσω ενός μορίου-«δείκτη» που ονομάζεται MHC-I (Major Histocompatibility Complex class I). Το MHC-I λειτουργεί σαν μαγνήτης: προσελκύει τα Τ-λεμφοκύτταρα, τα οποία στη συνέχεια αναγνωρίζουν και καταστρέφουν το καρκινικό κύτταρο. Στον καρκίνο του προστάτη, όμως, τα καρκινικά κύτταρα καταστρέφουν το MHC-I. Πώς; Χρησιμοποιούν μια πρωτεΐνη που ονομάζεται SPSB1, η οποία λειτουργεί σαν «καταστροφέας» του MHC-I. Όταν η SPSB1 είναι υπερδραστήρια, το MHC-I εξαφανίζεται από την επιφάνεια του κυττάρου. Χωρίς MHC-I, τα Τ-κύτταρα δεν μπορούν να εντοπίσουν τον όγκο, ο οποίος παραμένει «αόρατος» και ανεμπόδιστος.

Η ερευνητική ομάδα ανακάλυψε ότι η υπερδραστηριότητα της SPSB1 οφείλεται σε μια βράχυνση του mRNA που κωδικοποιεί αυτή την πρωτεΐνη. Το mRNA είναι το μόριο που μεταφέρει τις γενετικές οδηγίες από το DNA στα κυτταρικά εργοστάσια παραγωγής πρωτεϊνών. Όταν το mRNA είναι βραχύτερο από το φυσιολογικό, γίνεται πιο σταθερό και παράγει περισσότερη πρωτεΐνη SPSB1, η οποία με τη σειρά της καταστρέφει το MHC-I.

Σε πειράματα σε ποντίκια, η νέα προσέγγιση έδωσε εντυπωσιακά αποτελέσματα:

Αποκαταστάθηκε η έκφραση του MHC-I στα καρκινικά κύτταρα.

Αυξήθηκε σημαντικά η διείσδυση των Τ-λεμφοκυττάρων μέσα στους όγκους.

Οι όγκοι μετατράπηκαν από «ψυχροί» σε «ζεστοί», γεγονός που τους κατέστησε ευάλωτους στην ανοσοθεραπεία.

Ο συνδυασμός της νέας τεχνικής με ανοσοθεραπεία (αναστολείς ανοσολογικών σημείων ελέγχου) ενίσχυσε δραματικά την καταστροφή των όγκων.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Δρ. Wagner, συν-συγγραφέας της μελέτης: «Ο καρκίνος είναι πολύ έξυπνος στην εξέλιξή του, αλλά δεν είναι μάγος. Αν μπορέσουμε να τον χτυπήσουμε με ανοσοθεραπεία και ένα συνεργικό φάρμακο που ενισχύει την ανοσοαπόκριση, θα μπορούσαμε δυνητικά να τον θεραπεύσουμε».

Παρά την ενθάρρυνση που προκαλούν τα ευρήματα, οι ερευνητές τονίζουν ότι η μέθοδος βρίσκεται ακόμη σε προκλινικό στάδιο. Χρειάζονται περαιτέρω μελέτες για να διαπιστωθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά της σε ανθρώπους. Ωστόσο, η τεχνική δεν παρουσίασε ανεπιθύμητες επιδράσεις σε άλλα μόρια RNA κατά τη διάρκεια των πειραμάτων.

Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι η ίδια στρατηγική θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και σε άλλους «ανοσολογικά ψυχρούς» όγκους, όπως ο καρκίνος του παγκρέατος, οι οποίοι επίσης δεν ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στην ανοσοθεραπεία. Όπως σημειώνουν οι επιστήμονες, ο συνδυασμός αυτής της τεχνικής με τις ήδη διαθέσιμες ανοσοθεραπείες θα μπορούσε να ανοίξει νέες προοπτικές για τη θεραπεία ορισμένων από τις πιο δύσκολες μορφές καρκίνου.

Όπως συνοψίζει ο Δρ. Wagner, «το εργαλείο μας ενισχύει την ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήματος να εξαφανίσει τον καρκίνο». Αν τα προκλινικά αποτελέσματα επιβεβαιωθούν σε κλινικές μελέτες, η νέα αυτή τεχνική θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή στην αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη –και όχι μόνο.