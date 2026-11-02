Φανταστείτε έναν κόσμο όπου μια απλή ουρολοίμωξη, μια πνευμονία ή μια λοίμωξη από μια επέμβαση μπορεί να αποβεί θανατηφόρα, επειδή τα αντιβιοτικά που κάποτε τη θεράπευαν δεν λειτουργούν πλέον. Αυτός ο κόσμος δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας· είναι η πραγματικότητα που περιγράφει η νέα, πιο ολοκληρωμένη έκθεση του Αμερικανικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) για την αντιμικροβιακή αντοχή. Τα δεδομένα είναι συγκλονιστικά: 9,7 εκατομμύρια λοιμώξεις και 50.800 θάνατοι ετησίως μόνο στις ΗΠΑ, με τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις να κοστίζουν πάνω από 12 δισεκατομμύρια δολάρια στο σύστημα υγείας.

Τα δεδομένα: Μια «έκρηξη» που δεν είναι απλώς αριθμητική

Η έκθεση του 2026, η πιο περιεκτική που έχει δημοσιεύσει ποτέ το CDC, καταγράφει 19 ανθεκτικά βακτήρια και μύκητες που ευθύνονται για τον τεράστιο αυτόν αριθμό λοιμώξεων. Από αυτά, τέσσερα χαρακτηρίζονται ως «επείγουσα απειλή» (urgent threats), 13 ως «σοβαρή απειλή» και δύο ως «ανησυχητική» , ενώ υπάρχει και μια λίστα παρακολούθησης με έξι ακόμη παθογόνα.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η αύξηση από τα 2,8 εκατομμύρια λοιμώξεις του 2019 στα 9,7 εκατομμύρια του 2026 δεν οφείλεται αποκλειστικά σε πραγματική αύξηση των ανθεκτικών λοιμώξεων. Το CDC άλλαξε τη μεθοδολογία και τις πηγές δεδομένων, οπότε οι απευθείας συγκρίσεις δεν είναι ασφαλείς. Ωστόσο, η ίδια η υπηρεσία επισημαίνει ότι μέρος της αύξησης αντανακλά μια πραγματική άνοδο ορισμένων ανθεκτικών παθογόνων.

Οι τέσσερις «επείγουσες απειλές»

1. Candida auris: Ο μύκητας που «καίει» τα νοσοκομεία

Η Candida auris βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Πρόκειται για έναν μύκητα που είναι σχεδόν πλήρως ανθεκτικός σε μια ολόκληρη κατηγορία αντιμυκητιασικών φαρμάκων και εμφανίζει αναδυόμενη αντοχή και στις άλλες δύο κατηγορίες. Εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε νοσοκομεία πριν από περίπου δέκα χρόνια και έκτοτε τα κρούσματα έχουν αυξηθεί σχεδόν δεκαπλάσια, με άλμα πάνω από 50% μεταξύ 2022 και 2023. Εξαπλώνεται ταχύτατα σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης και πλήττει τους πιο ευάλωτους ασθενείς.

2. Ανθεκτικά στις καρβαπενέμες Enterobacterales (CRE): Η «απειλή από το νοσοκομείο»

Η οικογένεια CRE περιλαμβάνει πολυανθεκτικά βακτήρια που γίνονται ολοένα και πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν και μπορούν να μεταδώσουν την αντοχή τους σε άλλα βακτήρια. Αποτελούν σοβαρή απειλή για ασθενείς με αναπνευστήρες και καθετήρες. Μια πρόσφατη μελέτη βρήκε ότι τα κρούσματα CRE σε νοσοκομεία των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 18% μεταξύ 2019 και 2023. Παρόλο που οι νοσηλευόμενοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι, το 67% των κρουσμάτων του 2023 ήταν στην κοινότητα.

3. Ανθεκτικά στις καρβαπενέμες Acinetobacter

Ένα ακόμη βακτήριο που πλήττει κυρίως νοσηλευόμενους ασθενείς, ιδιαίτερα εκείνους σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

4. Ανθεκτικό Neisseria gonorrhoeae

Το βακτήριο που προκαλεί τη γονόρροια, μια από τις πιο συχνές σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις. Το CDC επισημαίνει ότι μόνο λίγα αντιβιοτικά μπορούν να το αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά. Χωρίς θεραπεία, η γονόρροια μπορεί να οδηγήσει σε πυελική φλεγμονώδη νόσο, έκτοπη κύηση και στειρότητα.

Η Ελλάδα

Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης σε ό,τι αφορά τη μικροβιακή αντοχή, την κατανάλωση αντιβιοτικών και τους θανάτους από ανθεκτικές λοιμώξεις. Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων, η χώρα μας καταγράφει 20 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους που σχετίζονται με μικροβιακή αντοχή, έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 6 θανάτων. Συνολικά, υπολογίζονται περίπου 2.100 θάνατοι ετησίως στη χώρα λόγω λοιμώξεων από ανθεκτικά μικρόβια.

Η κατανάλωση αντιβιοτικών στην κοινότητα παραμένει υψηλή, με 28,5 ημερήσιες δόσεις ανά 1.000 κατοίκους, έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 20 δόσεων. Το 75% των Ελλήνων ανέφερε ότι έλαβε αντιβιοτικά το 2023, ενώ το 16% παραδέχτηκε ότι τα προμηθεύτηκε χωρίς ιατρική συνταγή — ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη.

Η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή που το ECDC έχει χαρακτηρίσει τα ελληνικά νοσοκομεία ως «μη ασφαλές μέρος για ασθενείς», απευθύνοντας 66 συστάσεις για την καταπολέμηση της νοσοκομειακής αντοχής. Η σιπροφλοξασίνη, ένα αντιβιοτικό που επί δεκαετίες αποτελούσε τη βάση για τη θεραπεία σοβαρών τροφικών δηλητηριάσεων, έχει καταστεί πρακτικά άχρηστη στη χώρα μας, καθώς η αντοχή του Campylobacter σε αυτήν χαρακτηρίζεται ως «εξαιρετικά υψηλή».

Ένα ακόμη κρίσιμο πρόβλημα είναι η περιορισμένη πρόσβαση σε νεότερα αντιβιοτικά. Από τα έξι τελευταία αντιβιοτικά που έχουν κυκλοφορήσει διεθνώς από το 2018 για ανθεκτικές νοσοκομειακές λοιμώξεις, μόνο τα τέσσερα κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Για τα άλλα δύο απαιτούνται ειδικές διαδικασίες εισαγωγής μέσω του ΙΦΕΤ, που διαρκούν τουλάχιστον μία εβδομάδα — χρόνος που μπορεί να είναι μοιραίος για έναν ασθενή με σήψη.

Η «τέλεια καταιγίδα» της αντοχής

Ο Δρ. William Schaffner, καθηγητής Λοιμωξιολογίας στο Πανεπιστήμιο Vanderbilt, εξηγεί ότι η αιτία είναι η υπερκατανάλωση αντιβιοτικών: «Η χρήση τους για πάρα πολύ καιρό ή σε περιπτώσεις όπου δεν προσφέρουν κανένα όφελος». Και προσθέτει: «Ένα παράδειγμα της τελευταίας περίπτωσης είναι η αντιβιοτική θεραπεία κοινών ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων — τα αντιβιοτικά δεν έχουν καμία επίδραση στις ιογενείς λοιμώξεις. Η ευρεία χρήση αντιβιοτικών σκοτώνει τα βακτήρια που είναι ευαίσθητα, αλλά αφήνει λίγους επιζώντες που είναι ανθεκτικοί, με αποτέλεσμα την εξάπλωση αυτών των ανθεκτικών στελεχών».

Η Δρ. Monica Gandhi, καθηγήτρια Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο, συμφωνεί: «Αυτή η ευρεία χρήση οδηγεί σε επιλεκτική πίεση στον παθογόνο οργανισμό για να αναπτύξει αντοχή στα αντιβιοτικά, καθιστώντας τα δυσκολότερα στη θεραπεία». Και προσθέτει: «Ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία από αυτά τα μικρόβια είναι σημαντικός. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά έως και 5 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως κάθε χρόνο».

Πώς μπορούμε να αντισταθούμε: Ατομική και συλλογική δράση

Η μάχη κατά των «σούπερ μικροβίων» απαιτεί δράση σε πολλαπλά επίπεδα.

Σε ατομικό επίπεδο, οι ειδικοί συνιστούν:

Καλή υγιεινή των χεριών .

Χρήση αντιβιοτικών μόνο όταν συνταγογραφούνται και ακριβώς όπως prescribed.

Να μην ζητάτε αντιβιοτικά για ιογενείς λοιμώξεις — όπως το κοινό κρυολόγημα ή η γρίπη. Όπως λέει η Δρ. Gandhi: «Ένας τρόπος με τον οποίο τα άτομα μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της εξέλιξης αυτών των σούπερ μικροβίων είναι να μην ζητούν αντιβιοτικά από τους γιατρούς τους ή από τα κέντρα επείγουσας φροντίδας σε περίπτωση ιογενούς λοίμωξης».

Εμβολιασμός: Η τήρηση του εμβολιαστικού προγράμματος μειώνει τις λοιμώξεις που θα απαιτούσαν αντιβιοτικά.

Σε συλλογικό επίπεδο, οι οργανισμοί και οι κυβερνήσεις πρέπει να:

Υποστηρίξουν την «ορθή χρήση αντιβιοτικών» (antibiotic stewardship) : προγράμματα που διασφαλίζουν ότι οι γιατροί δεν συνταγογραφούν αντιβιοτικά για μη βακτηριακές λοιμώξεις και ότι χρησιμοποιούν το στενότερο δυνατό φάσμα.

Βελτιώσουν τον έλεγχο των λοιμώξεων στα νοσοκομεία.

Επενδύσουν στην ανάπτυξη νέων αντιμικροβιακών. Ο PASTEUR Act (Pioneering Antimicrobial Subscriptions to End Upsurging Resistance), που επανακατατέθηκε στο Κογκρέσο τον Φεβρουάριο του 2026, στοχεύει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση πληρώνει για νέα αντιμικροβιακά, ώστε να τονωθεί η έρευνα και η ανάπτυξη.

Η Δρ. Haley Ann Pritchard, ιατρική διευθύντρια πρόληψης λοιμώξεων στο Eskenazi Health Hospital, έθεσε το ζήτημα με τον πιο άμεσο τρόπο: «Δεν μπορείτε πραγματικά να έχετε όλα τα οφέλη της σύγχρονης ιατρικής, ακόμη και έξω από τον τομέα των λοιμωδών νόσων, χωρίς αποτελεσματικά αντιβιοτικά. Όλα καταρρέουν».

Η αντιμικροβιακή αντοχή δεν είναι ένα πρόβλημα που αφορά μόνο τους νοσηλευόμενους ή τους ηλικιωμένους. Αφορά όλους μας — από το παιδί που αρρωσταίνει με ωτίτιδα μέχρι τον ασθενή που υποβάλλεται σε χημειοθεραπεία ή μεταμόσχευση. Είναι μια «σιωπηλή πανδημία» που εξελίσσεται αργά αλλά σταθερά, και η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο. Η λύση δεν είναι μόνο ένα νέο φάρμακο· είναι μια αλλαγή κουλτούρας στη χρήση των αντιβιοτικών, τόσο από τους γιατρούς όσο και από τους ασθενείς. Όπως είπε ο καθηγητής Ν. Σύψας, αν δεν δράσουμε, οδεύουμε προς την «εποχή-μετά-τα-αντιβιοτικά», όπου δεν θα υπάρχουν διαθέσιμα αποτελεσματικά φάρμακα. Και τότε, όπως προειδοποίησε, οι λοιμώξεις από ανθεκτικά μικρόβια θα αποτελούν το πρώτο αίτιο θανάτου παγκοσμίως έως το 2050.