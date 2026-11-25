Η φετινή περίοδος του αντιγριπικού εμβολιασμού στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από μια αντιφατική εικόνα: αφενός πρωτοφανή ζήτηση από το κοινό, αφετέρου σημαντικές καθυστερήσεις και ελλείψεις στην εφοδιαστική αλυσίδα. Την ίδια στιγμή, η εποχική γρίπη εμφανίζεται νωρίτερα από το αναμενόμενο, γεγονός που καθιστά τον έγκαιρο εμβολιασμό ακόμη πιο κρίσιμο.

Το βασικό πρόβλημα που καταγράφεται τις τελευταίες εβδομάδες αφορά την περιορισμένη διαθεσιμότητα των εμβολίων. Σύμφωνα με ρεπορτάζ, αρκετά φαρμακεία σε διάφορες περιοχές της χώρας αντιμετωπίζουν προβλήματα προμήθειας, με τα αποθέματά τους να έχουν εξαντληθεί. Οι ποσότητες που παρέλαβαν ήταν συχνά μικρότερες από αυτές που είχαν παραγγείλει, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καλύψουν τη ζήτηση. Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι τα φαρμακεία τηρούσαν λίστες αναμονής με τα ονόματα των πολιτών που επιθυμούσαν να εμβολιαστούν, με ορισμένα συνοικιακά φαρμακεία να έχουν καταγράψει περισσότερα από πενήντα ονόματα σε μία μόλις εβδομάδα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η έλλειψη των ενισχυμένων εμβολίων που απευθύνονται σε ηλικιωμένους άνω των 65 ετών, οι οποίοι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Για τα σκευάσματα αυτά, οι φαρμακοποιοί συχνά δεν είχαν καμία διαβεβαίωση για τον χρόνο των επόμενων παραλαβών.

Η παρέμβαση του υπουργού Υγείας και η νέα παρτίδα

Η κυβέρνηση κλήθηκε να διαχειριστεί την κρίση. Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναγνώρισε το πρόβλημα και ανακοίνωσε την άφιξη μιας νέας, μεγάλης παρτίδας εμβολίων. Συγκεκριμένα, είχε καθυστερήσει η εισαγωγή περίπου 700.000 δόσεων. Ο υπουργός δήλωσε ότι η νέα παρτίδα άρχισε να διανέμεται στα φαρμακεία και εξέφρασε την πεποίθηση ότι «μέχρι την Τετάρτη – Πέμπτη δεν θα υπάρχει πουθενά έλλειψη». Παράλληλα, είχε εκφράσει την ικανοποίησή του για την πορεία του εμβολιασμού, ο οποίος ξεκίνησε φέτος νωρίτερα από άλλες χρονιές.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο πολίτες είχαν ήδη εμβολιαστεί κατά την περίοδο των ελλείψεων. Ωστόσο, το υπουργείο Υγείας έχει θέσει ως στόχο για φέτος να πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 3 εκατομμύρια εμβολιασμοί κατά της γρίπης. Μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, εκτιμάται ότι είχαν εμβολιαστεί περίπου 2 εκατομμύρια πολίτες, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για το κατά πόσο τα διαθέσιμα αποθέματα επαρκούν για την επίτευξη του στόχου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα παραγγέλνει ετησίως 3,6 έως 4 εκατομμύρια δόσεις, αλλά φέτος μία από τις βασικές εταιρείες είχε καλύψει μόνο το 60% των παραγγελιών έως τα μέσα Νοεμβρίου.

Η γρίπη ήρθε νωρίτερα

Ένας παράγοντας που περιπλέκει την εφοδιαστική αλυσίδα είναι ο τρόπος διάθεσης των εμβολίων. Τα τελευταία χρόνια, τα αντιγριπικά εμβόλια έρχονται στην ελληνική αγορά σε δύο δόσεις, καθώς η ημερομηνία λήξης τους είναι μόλις έξι μήνες μετά την παρασκευή. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να αποθηκευτούν μεγάλες ποσότητες από νωρίς, με αποτέλεσμα οι παραλαβές να γίνονται τμηματικά και η διάθεση να εξαρτάται από τον ακριβή χρόνο άφιξης κάθε παρτίδας. Κατά τις πρώτες παραδόσεις, η προσέλευση του κοινού ήταν μαζική, και όσοι δεν πρόλαβαν κλήθηκαν να περιμένουν τις επόμενες παρτίδες.

Η επιδημιολογική εικόνα της χώρας ενισχύει την ανάγκη για άμεσο εμβολιασμό. Σύμφωνα με τον καθηγητή Μικροβιολογίας του ΕΚΠΑ, Αθανάσιο Τσάκρη, η φετινή έξαρση της γρίπης στην Ελλάδα εμφανίστηκε νωρίτερα σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κάτι που χαρακτήρισε «παράδοξο», καθώς συνήθως η γρίπη ξεκινά από τις βόρειες χώρες. Ο κ. Τσάκρης τόνισε ότι η γρίπη προκαλεί πλέον πιο έντονα συμπτώματα και μεγαλύτερη καταβολή σε όλες τις ηλικίες, με την ταλαιπωρία των ασθενών να διαρκεί περίπου δύο εβδομάδες.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη, ανέφερε ότι η έξαρση των ιώσεων εμφανίστηκε περίπου 20 ημέρες νωρίτερα από ό,τι ανέμεναν οι ειδικοί, με τις εισαγωγές στα νοσοκομεία να αυξάνονται. Εκτίμησε ότι η κορύφωση της έξαρσης αναμένεται από τα τέλη Δεκεμβρίου έως τα τέλη Φεβρουαρίου ή τις αρχές Μαρτίου. Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΟΔΥ, η θετικότητα των διαγνωστικών ελέγχων για τη γρίπη στην κοινότητα προσέγγιζε το 10%, που σημαίνει ότι περίπου ένας στους δέκα πολίτες που υποβάλλονταν σε σχετικό τεστ ήταν θετικός.

Συστάσεις ΕΟΔΥ και χρονικό πλαίσιο εμβολιασμού

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) έχει εκδώσει ισχυρές συστάσεις για άμεσο εμβολιασμό, χωρίς καθυστέρηση, δίνοντας έμφαση στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Σε αυτές περιλαμβάνονται τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα, οι έγκυες γυναίκες, τα ανοσοκατασταλμένα άτομα και όσοι διαβιούν σε δομές μακροχρόνιας φροντίδας. Ο εμβολιασμός παραμένει το καλύτερο μέτρο πρόληψης, καθώς παρέχει σημαντική προστασία έναντι της σοβαρής νόσησης και του θανάτου. Παράλληλα, ο ΕΟΔΥ συνιστά την άμεση έναρξη αντι-ιϊκής αγωγής σε άτομα υψηλού κινδύνου μόλις εμφανίσουν συμπτώματα, ακόμη και πριν από το αποτέλεσμα του τεστ.

Ως προς το χρονικό πλαίσιο, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η ιδανική περίοδος για τον αντιγριπικό εμβολιασμό είναι από τα μέσα Οκτωβρίου έως το τέλος Νοεμβρίου. Ο οργανισμός χρειάζεται περίπου δύο εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό για να αναπτύξει επαρκή ανοσολογική προστασία. Ωστόσο, ακόμη και αν κάποιος δεν έχει εμβολιαστεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, μπορεί να το κάνει και αργότερα, εφόσον ο ιός της γρίπης εξακολουθεί να κυκλοφορεί.

Χωρίς ιδιαίτερη πίεση το σύστημα υγείας

Παρά την πρώιμη και έντονη έξαρση, προς το παρόν δεν καταγράφεται ιδιαίτερη πίεση στο νοσοκομειακό σύστημα. Ωστόσο, τα δεδομένα του ΕΟΔΥ δείχνουν αύξηση των εισαγωγών ασθενών με λοιμώξεις του αναπνευστικού, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη για έγκαιρο εμβολιασμό, ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων, πριν από την περαιτέρω επιδείνωση της επιδημιολογικής κατάστασης τους χειμερινούς μήνες.