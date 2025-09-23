Γράφει ο Στάθης Σκληρός, Γενικός Ιατρός, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Η επιστροφή από τις καλοκαιρινές διακοπές συνοδεύεται από ανανεωμένη διάθεση, αλλά από την πρόκληση της προσαρμογής στη γρήγορη καθημερινότητα. Τα σχολεία ξεκίνησαν οι επαγγελματικές υποχρεώσεις πολλαπλασιάζονται και το στρες αυξάνεται. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή την περίοδο πολλοί άνθρωποι εμφανίζουν πονοκεφάλους.

Ο πονοκέφαλος αποτελεί ένα από τα συχνότερα συμπτώματα που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής μικρών και μεγάλων. Μπορεί να οφείλεται σε κούραση, έλλειψη ύπνου, αφυδάτωση, παρατεταμένη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, ή ακόμα και σε κακή στάση σώματος. Ευτυχώς, υπάρχουν απλές αλλαγές που μπορούν να μειώσουν την ένταση του και να προλάβουν την εμφάνισή του.

Σταθερή ρουτίνα ύπνου: Κοιμηθείτε και ξυπνήστε περίπου την ίδια ώρα καθημερινά.

Επαρκής ενυδάτωση : Το νερό είναι απαραίτητο για τον οργανισμό·. Η αφυδάτωση είναι ένας από τους πιο συχνούς «κρυφούς» λόγους εμφάνισης πονοκεφάλου.

Ισορροπημένη διατροφή : Μικρά και τακτικά γεύματα, πλούσια σε φρούτα και λαχανικά.

Σύντομα διαλείμματα στην εργασία : Λίγα λεπτά μακριά από την οθόνη, με κίνηση και διατάσεις.

Διαχείριση άγχους : Αναπνοές, περπάτημα ή λίγα λεπτά χαλάρωσης μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα.

Κι όμως, ακόμη και με τις καλύτερες συνήθειες, ο πονοκέφαλος μπορεί να εμφανιστεί απροειδοποίητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η φαρμακοθεραπεία με ιβουπροφαίνη (πχ. Nurofen 400mg μαλακή κάψουλα), προσφέρει γρήγορη και αποτελεσματική ανακούφιση. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι δεν είναι όλα τα αναλγητικά ίδια. Στην Ελλάδα, πολλοί καταναλωτές επιλέγουν “ότι εχουν στο σπίτι” χωρίς αυτό να είναι πάντα η καλύτερη απάντηση στον πονοκέφαλο. Το Nurofen 400mg μαλακή κάψουλα χάρη στη μορφή του απορροφάται 2 φορές πιο γρήγορα σε σύγκριση με τα δισκία ιβουπροφαίνης, ενώ η εύκολη κατάποση το καθιστά ιδανική επιλογή για όσους δυσκολεύονται με τα παραδοσιακά δισκία. Ετσι ο πόνος υποχωρεί και η επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες γίνεται χωρίς καθυστέρηση. Πάντα ακολουθείτε τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας και μην ξεπερνάτε τη συνιστώμενη δόση.

Εάν οι πονοκέφαλοι είναι συχνοί, έντονοι ή συνοδεύονται από άλλα συμπτώματα, η επίσκεψη στον γιατρό είναι απαραίτητη για σωστή διάγνωση και θεραπεία. Με μικρές αλλαγές στον τρόπο ζωής και με αξιόπιστες λύσεις όπως ανέφερα παραπάνω, όταν χρειάζεται, μπορούμε να απολαύσουμε την επιστροφή στη ρουτίνα, με περισσότερη ενέργεια και και λιγότερους πονοκεφάλους.