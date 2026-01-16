Οι ερασιτέχνες αθλητές είναι εκείνοι που τραυματίζονται συχνότερα, κυρίως λόγω έλλειψης σωστής εκπαίδευσης στην πρόληψη και την προστασία του σώματός τους.

«Στο γόνατο, οι πιο συχνές κακώσεις αφορούν ρήξεις του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και του μηνίσκου. Για την αντιμετώπισή τους εφαρμόζονται σύγχρονες και εξατομικευμένες χειρουργικές τεχνικές, με στόχο τη μέγιστη δυνατή αποκατάσταση της ανατομίας και της λειτουργικότητας πριν από τον τραυματισμό αναφέρει ο κ. Κωνσταντίνος Ιντζόγλου, Διευθυντής Ορθοπαιδικός, Metropolitan Hospital.

Ποιοι είναι οι συχνότεροι τραυματισμοί;

«Οι πιο συχνοί τραυματισμοί στο γόνατο είναι η ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και η ρήξη του μηνίσκου. Οι ερασιτέχνες αθλητές εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά τραυματισμών, καθώς, σε σύγκριση με τους επαγγελματίες, δεν διαθέτουν την ίδια εμπειρία στην πρόληψη και την προστασία του σώματός τους. Σύμφωνα με τα δεδομένα, σε δείγμα 25 αθλητών καταγράφεται κατά μέσο όρο 1,5 τραυματισμός ετησίως που απαιτεί χειρουργική αντιμετώπιση», εξηγεί.

Θεραπευτικές μέθοδοι

«Οι σύγχρονες θεραπευτικές μέθοδοι αποτελούν βασικό πυλώνα της αποτελεσματικής και ασφαλούς αντιμετώπισης των τραυματισμών. Η επιτυχία της θεραπείας δεν βασίζεται μόνο στην τεχνολογία, αλλά κυρίως στη σωστή εφαρμογή της, μέσα από εξατομικευμένη χειρουργική προσέγγιση. Κάθε ασθενής έχει μοναδικές ανάγκες, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την προσαρμογή των σύγχρονων πρακτικών στις ιδιαιτερότητές του, με στόχο τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια και την αποκατάσταση της φυσιολογικής ανατομίας πριν από τον τραυματισμό», επισημαίνει.

Συμπεράσματα

«Οι τραυματισμοί του γόνατος εμφανίζονται συχνότερα στους ερασιτέχνες αθλητές, με κυριότερες κακώσεις τη ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και του μηνίσκου, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της σωστής πρόληψης και εκπαίδευσης. Όταν απαιτείται χειρουργική αντιμετώπιση, οι σύγχρονες και εξατομικευμένες θεραπευτικές μέθοδοι αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχή αποκατάσταση, καθώς στοχεύουν στη μέγιστη δυνατή αναπαραγωγή της φυσιολογικής ανατομίας και λειτουργικότητας του γόνατος, επιτρέποντας την ασφαλή επιστροφή του αθλητή στις δραστηριότητές του», καταλήγει ο κ. Ιντζόγλου.

*Στο Τμήμα Αθλητικών Κακώσεων του Metropolitan Hospital προσφέρονται, ανάλογα με τις ανάγκες των ασθενών, υπηρεσίες προηγμένης ορθοπαιδικής χειρουργικής, όπως ορθοπαιδική χειρουργική ελάχιστης επεμβατικότητας και ρομποτική ορθοπαιδική. Κύριος στόχος είναι η ασφαλής και ταχεία επάνοδος κάθε ασθενούς στις επαγγελματικές, κοινωνικές και αθλητικές του δραστηριότητες, καθώς και η διασφάλιση της καλύτερης δυνατής ποιότητας ζωής.