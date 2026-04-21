Γράφει ο Παναγιώτης Κρόκος Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Ειδικός στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή,Μονάδα ΥΓΕΙΑ IVF ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ.

Η μέτρηση της AMH (Anti-Müllerian Hormone – Αντιμυλλέριος Ορμόνη) έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα από τα βασικά εργαλεία εκτίμησης της γυναικείας γονιμότητας. Πολύ συχνά, μια χαμηλή τιμή AMH προκαλεί ανησυχία, άγχος και βιασύνη για λήψη αποφάσεων. Ωστόσο, τι πραγματικά σημαίνει η χαμηλή AMH και ποιες είναι οι επιλογές που έχει μια γυναίκα σήμερα;

Τι είναι η AMH και τι δείχνει;

Η AMH είναι μια ορμόνη που παράγεται από τα μικρά ωοθυλάκια των ωοθηκών και χρησιμοποιείται ως δείκτης του ωοθηκικού αποθέματος – δηλαδή του αριθμού των ωαρίων που απομένουν στις ωοθήκες. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η AMH δεν μετρά την ποιότητα των ωαρίων, αλλά κυρίως την ποσότητά τους.

Με απλά λόγια, μια χαμηλή AMH υποδηλώνει μειωμένο αριθμό διαθέσιμων ωαρίων, όχι απαραίτητα μειωμένη πιθανότητα εγκυμοσύνης σε απόλυτους όρους.

Γιατί μπορεί να είναι χαμηλή η AMH;

Ο σημαντικότερος παράγοντας είναι η ηλικία. Η φυσιολογική φθορά του ωοθηκικού αποθέματος με την πάροδο του χρόνου οδηγεί σε σταδιακή μείωση της AMH.

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τα επίπεδά της:

Γενετικοί παράγοντες (π.χ. πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια)

Χειρουργικές επεμβάσεις στις ωοθήκες (όπως αφαίρεση κύστεων)

Ενδομητρίωση

Χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία

Τρόπος ζωής (κάπνισμα, έντονο στρες)

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η χαμηλή AMH μπορεί να εμφανιστεί και χωρίς εμφανή αιτία.

Υπάρχουν συμπτώματα στη χαμηλή AMH;

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η χαμηλή AMH δεν συνοδεύεται από εμφανή συμπτώματα και ανακαλύπτεται τυχαία στο πλαίσιο διερεύνησης γονιμότητας. Ωστόσο, όταν σχετίζεται με μειωμένο ωοθηκικό απόθεμα ή πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια, μπορεί να συνυπάρχουν ορισμένες κλινικές ενδείξεις.

Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

Μείωση της διάρκειας του κύκλου (πιο συχνές περίοδοι)

Αλλαγές στη ροή της περιόδου

Δυσκολία σύλληψης

Σε πιο προχωρημένες περιπτώσεις, συμπτώματα που θυμίζουν περιεμμηνόπαυση, όπως εξάψεις ή διαταραχές ύπνου

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα παραπάνω δεν είναι ειδικά για χαμηλή AMH και δεν εμφανίζονται σε όλες τις γυναίκες. Για τον λόγο αυτό, η διάγνωση βασίζεται σε ορμονικό έλεγχο και όχι μόνο σε κλινική εικόνα.

Χαμηλή AMH σημαίνει υπογονιμότητα;

Όχι απαραίτητα. Αυτή είναι ίσως η πιο σημαντική πληροφορία που πρέπει να κατανοήσει μια γυναίκα. Η AMH αποτελεί έναν δείκτη ποσότητας και όχι ποιότητας. Μια γυναίκα με χαμηλή AMH μπορεί να συλλάβει φυσιολογικά, ιδιαίτερα αν είναι νεότερης ηλικίας.

Αντίθετα, μια γυναίκα με φυσιολογική ή υψηλή AMH δεν σημαίνει ότι έχει εγγυημένη γονιμότητα. Η ηλικία παραμένει ο πιο καθοριστικός παράγοντας για την ποιότητα των ωαρίων.

Ποιες είναι οι επιλογές για μια γυναίκα με χαμηλή AMH;

Η προσέγγιση εξαρτάται από την ηλικία, το ιστορικό και τους αναπαραγωγικούς στόχους της κάθε γυναίκας.

Παρακολούθηση και φυσική σύλληψη

Σε νεότερες γυναίκες χωρίς άλλα προβλήματα γονιμότητας, μπορεί να δοθεί χρόνος για φυσική σύλληψη, με παράλληλη παρακολούθηση.

Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή (εξωσωματική γονιμοποίηση)

Η χαμηλή AMH συνήθως σχετίζεται με μειωμένη ανταπόκριση στη διέγερση των ωοθηκών, δηλαδή λιγότερα ωάρια ανά κύκλο. Ωστόσο, αυτό δεν αποκλείει την επιτυχία. Στόχος είναι η εξατομίκευση του πρωτοκόλλου ώστε να αξιοποιηθεί στο μέγιστο το διαθέσιμο δυναμικό.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να προταθεί η συλλογή ωαρίων ή δημιουργία εμβρύων μέσω περισσότερων κύκλων.

Κρυοσυντήρηση ωαρίων (egg freezing)

Για γυναίκες που δεν επιθυμούν άμεσα εγκυμοσύνη, η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί σημαντική επιλογή – ιδιαίτερα όταν η χαμηλή AMH διαπιστώνεται σε νεαρή ηλικία.

Χρήση δωρεάς ωαρίων

Σε περιπτώσεις πολύ χαμηλού ωοθηκικού αποθέματος ή επανειλημμένων αποτυχημένων προσπαθειών, η δωρεά ωαρίων μπορεί να προσφέρει πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζει μια γυναίκα με χαμηλή AMH;

Η χαμηλή AMH δεν είναι διάγνωση – είναι ένα εύρημα. Δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με πανικό, αλλά με σωστή ενημέρωση και καθοδήγηση. Η έγκαιρη αξιολόγηση από Γυναικολόγο Αναπαραγωγής είναι καθοριστική, καθώς επιτρέπει τον σωστό σχεδιασμό. Κάθε περίπτωση είναι μοναδική και απαιτεί εξατομικευμένη προσέγγιση.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να αποφεύγεται η υπεραπλούστευση που συχνά παρατηρείται στο διαδίκτυο. Η AMH είναι ένα εργαλείο – όχι μια «πρόβλεψη» για το μέλλον.

Συμπερασματικά, η χαμηλή AMH μπορεί να αποτελεί ένα «καμπανάκι», αλλά δεν καθορίζει από μόνη της τη γονιμότητα. Με τις σύγχρονες δυνατότητες της αναπαραγωγικής ιατρικής, υπάρχουν πολλαπλές επιλογές που επιτρέπουν σε μια γυναίκα να σχεδιάσει το μέλλον της με ρεαλισμό και αισιοδοξία. Το πιο σημαντικό βήμα δεν είναι η ανησυχία – αλλά η ενημέρωση και η έγκαιρη δράση. Γιατί τελικά, η γονιμότητα δεν είναι μόνο θέμα αριθμών, αλλά σωστού timing και σωστής καθοδήγησης.