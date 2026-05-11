Η υπόθεση του MV Hondius υπενθυμίζει ότι η πρόληψη και η ταχεία διεθνής κινητοποίηση παραμένουν τα πιο αποτελεσματικά όπλα κατά της εξάπλωσης μιας επιδημίας. Μέχρι σήμερα, τουλάχιστον 110 άτομα έχουν τεθεί σε καραντίνα έπειτα από έκθεση σε έναν ιό με υψηλή θνητότητα αλλά περιορισμένη μεταδοτικότητα. Μέχρι σήμερα, καμία δευτερογενής μετάδοση στην κοινότητα από άτομα υπό καραντίνα δεν έχει αναφερθεί, γεγονός που υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα των μέτρων.

Η νέα υγειονομική κρίση που ξέσπασε τον Απρίλιο του 2026 στο πλοίο MV Hondius αποτελεί μια σύνθετη αλυσίδα μετάδοσης που ενώνει τη διεθνή κοινότητα, με το επίκεντρο να βρίσκεται για λίγες ώρες και στο νοσοκομείο «Αττικόν». Ο ιός προκαλεί το “Πνευμονικό Σύνδρομο από Χανταϊό” (HPS), το οποίο είναι εξαιρετικά σοβαρό και μπορεί να έχει ποσοστό θνητότητας άνω του 35-40%.

Στις αρχές του μήνα, στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius που είχε αποπλεύσει από την Αργεντινή βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα, όταν τρεις επιβάτες πέθαναν και άλλοι επτά νόσησαν από μια σπάνια εκδοχή του χανταϊού, το στέλεχος Andes. Ανάμεσα στους περισσότερους από 140 επιβάτες και το πλήρωμα, που προέρχονταν από 23 χώρες, βρισκόταν και ένας 70χρονος Ελληνοαμερικανός. Το χρονικό που ακολούθησε ξετυλίγει την παγκόσμια προσπάθεια καραντίνας, τον απολογισμό των θυμάτων και τα επιστημονικά δεδομένα που εξηγούν γιατί αυτή η υπόθεση, αν και θανάσιμη, δεν θα εξελιχθεί σε πανδημία.

Το στέλεχος Andes: Ένας μοναδικός, αλλά περιορισμένος κίνδυνος

Το στέλεχος «Andes» είναι η μόνη γνωστή παραλλαγή του χανταϊού που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτή η ικανότητα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία της αλυσίδας μετάδοσης εντός του κλειστού περιβάλλοντος του πλοίου, εξηγώντας γιατί τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Και τα τρία άτομα που έχασαν τη ζωή τους νόσησαν από το στέλεχος Andes. Πρόκειται για μια Γερμανίδα και ένα ζεύγος από την Ολλανδία: ο 70χρονος άνδρας πέθανε πάνω στο πλοίο, ενώ λίγες ημέρες αργότερα έχασε τη ζωή της και η 69χρονη σύζυγός του στη διάρκεια πτήσης για τη Νότια Αφρική.

Υπάρχει σε εξέλιξη μια πρωτοφανής επιχείρηση καραντίνας σε παγκόσμια. Ο ΠΟΥ ενεργοποίησε το διεθνές πρωτόκολλο με 42ήμερη απομόνωση. Σημαντικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε:

ΗΠΑ: 17 Αμερικανοί σε καραντίνα στο Εθνικό Κέντρο Quarantine στη Νεμπράσκα.

Ισπανία & Ασία: Έλεγχος και καραντίνα των 14 Ισπανών επιβατών, ενώ ιχνηλάτηση έγινε με επιβάτες στη Σιγκαπούρη και την Ινδία.

Αφρική & Γαλλία: Εντοπίστηκε δευτερογενής μετάδοση από μολυσμένο επιβάτη του MV Hondius σε έναν Γάλλο πολίτη, ο οποίος κρατήθηκε σε καραντίνα στη Γαλλία υπό παρακολούθηση.

Η χώρα μας ενεργοποίησε ένα εξαιρετικά αυστηρό πρωτόκολλο. Ο 70χρονος ομογενής, αν και απόλυτα υγιής χωρίς κανένα σύμπτωμα, μεταφέρθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες με ειδική πτήση C-27J Spartan και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Τηρήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας και ο ασθενής σισήχθη από ειδική πύλη στην ειδική μονάδα λοιμώξεων. Η απομόνωση στο ΠΓΝ «Αττικόν» είναι αποκλειστικά προληπτική, λόγω παρατεταμένης επαφής με φορείς του ιού και του μακρού χρόνου επώασης.

Η καραντίνα δεν επιδεινώνει την υγεία. Εφαρμόζεται σε πλήρως υγιείς ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν νόσο.

Όπως ο ιός Έμπολα στην Αφρική, το στέλεχος Andes απαιτεί εξαιρετικά στενή επαφή για μετάδοση. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μελέτησε σε βάθος την εμπειρία από το κρούσμα Κονγκό, όπου προληπτική καραντίνα και ιχνηλάτηση σταμάτησαν μια επαπειλούμενη εξάπλωση. Ο ΠΟΥ διαβεβαιώνει ότι δεν έχουμε την έναρξη μιας πανδημίας.

Συμπερασματικά, το παγκόσμιο γεγονός του MV Hondius αποτελεί μια υπενθύμιση της δύναμης της ετοιμότητας. Αντί για πανικό, η συντονισμένη επιχείρηση ιχνηλάτησης, η αυστηρή καραντίνας (ακόμα και σε υγιείς) και η ακλόνητη επιστημονική τεκμηρίωση είναι τα όπλα που προστατεύουν την ανθρωπότητα από την εξάπλωση ενός σπάνιου και θανάσιμου ιού.

Ταυτοποιήθηκε ο «Ασθενής Μηδέν»

Ακολουθώντας στενά το επιδημιολογικό μονοπάτι, μέσα από τις κινήσεις των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου MV Honduis, oι ερευνητές ταυτοποίησαν τον Leo Schilperoord, έναν 70χρονο Ολλανδό ορνιθολόγο, ως το πρώτο κρούσμα ή «ασθενή μηδέν» (index case) της έξαρσης του χανταϊού που σημειώθηκε στο κρουαζιερόπλοιο. Η περίπτωση αυτή αναδεικνύει κρίσιμα κενά στη διασυνοριακή επιδημιολογική επιτήρηση και τους ιδιαίτερους κινδύνους που ενέχει το στέλεχος των Άνδεων (ANDV) — η μόνη παραλλαγή του ιού που έχει τεκμηριωθεί ότι επιτρέπει τη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο ορνιθολόγος και η σύζυγός του βρίσκονταν σε μια πεντάμηνη ορνιθολογική αποστολή στη Νότια Αμερική.

Η έρευνα για την πηγή της μόλυνσης έχει προκαλέσει μια αντιπαράθεση μεταξύ τοπικών αρχών και διεθνών επιδημιολόγων, καθώς οι αρχικές αναφορές υπέδειξαν ότι το ζευγάρι μολύνθηκε σε μια χωματερή κοντά στην Ουσουάια της Αργεντινής, κατά την αναζήτηση του σπάνιου είδους χήνας «Καρακάρα του Δαρβίνου». Οι αρχές υποψιάζονταν την εισπνοή αερολυμάτων από περιττώματα μολυσμένων αρουραίων. Ωστόσο οι τοπικές αρχές αμφισβητούν αυτό το χρονοδιάγραμμα.

Η υπόθεση της μόλυνσης του ορνιθολόγου υπογραμμίζει την ανάγκη για ενσωμάτωση της τοπικής ενδημικής γνώσης στην παγκόσμια επιτήρηση.