Γράφει ο Δρ.Αλέξης Σωτηρόπουλος MD. PhD, Παθολόγος-Διαβητολόγος & Γενικός Ιατρός.

Καθώς η θερμοκρασία πέφτει και οι πολίτες περνούν περισσότερο χρόνο σε κλειστούς χώρους, οι λοιμώξεις του αναπνευστικού βρίσκονται σε έξαρση. Γρίπη, κρυολόγημα, κορονοϊός, RSV και άλλοι ιοί εξαπλώνονται ταχύτερα, προκαλώντας συμπτώματα όπως πυρετό, πονοκέφαλο, μυαλγίες και βήχα. Ο πυρετός αποτελεί φυσιολογική άμυνα του οργανισμού, ωστόσο όταν συνοδεύεται από έντονη δυσφορία, η ανακούφιση των συμπτωμάτων είναι απαραίτητη για την καθημερινότητα.

Η ιβουπροφαίνη είναι ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα αντιπυρετικά και αναλγητικά παγκοσμίως. Ανήκει στην κατηγορία των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (ΜΣΑΦ) και δρα μειώνοντας την παραγωγή προσταγλανδινών, ουσιών που ευθύνονται για τον πόνο, τον πυρετό και τη φλεγμονή. Έτσι προσφέρει τριπλή δράση: αντιπυρετική, αναλγητική και αντιφλεγμονώδη. Η αποτελεσματικότητά της την καθιστά βασικό σύμμαχο στην αντιμετώπιση των χειμερινών λοιμώξεων, ενώ η γρήγορη δράση της βοηθά στην επιστροφή στην καθημερινότητα.

Το Nurofen 400mg μαλακή κάψουλα χάρη στην υγρή ιβουπροφαίνη που εμπεριέχει, απορροφάται 2 φορές πιο γρήγορα σε σχέση με τα δισκία ιβουπροφαίνης , προσφέροντας ταχεία ανακούφιση από τον πυρετό και τους πόνους. Η εύκολη κατάποση το καθιστά ιδανική επιλογή για όσους δυσκολεύονται με τα παραδοσιακά δισκία, ενώ η ισχυρή δράση του συμβάλλει στη μείωση της κακουχίας που συνοδεύει τις χειμερινές λοιμώξεις.

Παράλληλα, να υπενθυμίσουμε ότι η τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής είναι καθοριστική: κάλυψη στόματος και μύτης κατά τον βήχα ή το φτέρνισμα, χρήση και άμεση απόρριψή χαρτομάντηλου, παραμονή στο σπίτι όταν έχουμε πυρετό ή έντονα συμπτώματα, αποφυγή επαφής με ευάλωτα άτομα (όπως ηλικιωμένους ή βρέφη) και σχολαστικό πλύσιμο των χεριών.

Η πρόληψη παραμένει το πιο ισχυρό όπλο. Τακτικός αερισμός των χώρων, αποφυγή επαφής με άτομα που νοσούν, καλή ενυδάτωση και ξεκούραση, καθώς και ο εμβολιασμός για γρίπη και COVID-19 όπου συνιστάται, μειώνουν ουσιαστικά τον κίνδυνο νόσησης.

Το φετινό κύμα χειμερινών λοιμώξεων υπενθυμίζει ότι η υγεία μας χρειάζεται προσοχή και υπευθυνότητα. Με σωστή πρόληψη, σχολαστική υγιεινή και την έγκαιρη χρήση Nurofen 400mg μαλακή κάψουλα για την ανακούφιση του πυρετού και των πόνων, μπορούμε να περάσουμε τον χειμώνα με περισσότερη ασφάλεια και ποιότητα ζωής.