Γράφει ο Τζιγκιτζέλας Αθανάσιος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Συνεργάτης ΥΓΕΙΑ.

Η αναπνοή είναι θεμέλιο της υγείας και της φυσικής απόδοσης. Όταν η ρινική ροή περιορίζεται λόγω σκολίωσης ρινικού διαφράγματος, υπερτροφικών ρινικών κογχών ή προβλημάτων στους παραρρίνιους κόλπους, η φυσιολογική αναπνοή διαταράσσεται. Αυτό προκαλεί ρινική συμφόρηση, ροχαλητό, διαταραχές ύπνου, μειωμένη αντοχή κατά την άσκηση και γενική κόπωση.

Στο Mediforma Nasal Breathing Center, εφαρμόζουμε σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές, συμπεριλαμβανομένων ενδοσκοπικών επεμβάσεων με κάμερες υψηλής ευκρίνειας και navigation, που αποκαθιστούν τη φυσιολογική ρινική αναπνοή με γρήγορη αποκατάσταση, ελάχιστη ταλαιπωρία,χωρίς πόνο και χωρίς ρινικά ταμπόν.

1. Ενδοσκοπική Χειρουργική Παραρρίνιων Κόλπων με Navigation

Οι επεμβάσεις στους παραρρίνιους κόλπους απαιτούν υψηλή ακρίβεια. Η ενδοσκοπική χειρουργική με κάμερες υψηλής ευκρίνειας επιτρέπει στον χειρουργό να βλέπει λεπτομέρειες με εξαιρετική ευκρίνεια σε πραγματικό χρόνο με αποτέλεσμα να είναι πολύ λιγότερο τραυματικός. Το navigation λειτουργεί σαν GPS μέσα στο κεφάλι, αυξάνοντας την ασφάλεια και την ακρίβεια της επέμβασης.

2. Ευθειασμός ρινικού Διαφράγματος (Septoplasty)

Διορθώνει τη θέση του διαφράγματος, βελτιώνοντας την αναπνευστική λειτουργία. – Για τους αθλητές: Η βελτιωμένη ροή αέρα αυξάνει την οξυγόνωση των μυών, μειώνει την κόπωση και βελτιώνει την απόδοση.

3. Κογχοπλαστική (Turbinate Reduction)

Με την τεχνική της κογχοπλαστικής ,επιτυγχάνουμε την ανακατάσκευή των ρινικών κογχών διατηρώντας την ακεραιότητα και τη λειτουργικότητά τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αποκατάσταση της φυσιολογικής ροής αέρα από τη μύτη, την καλύτερη οξυγόνωση του οργανισμού και τη σημαντική βελτίωση των αθλητικών επιδόσεων.

4. Χειρουργική Χωρίς πόνο και χωρίς Ταμπόν (No Pain No Packing)

Αποφεύγουμε τα παραδοσιακά ρινικά ταμπόν, μειώνοντας την ταλαιπωρία και επιτρέποντας άμεση αναπνοή από τη μύτη.

5. Γρήγορη Αποκατάσταση

Οι επεμβάσεις σχεδιάζονται ώστε οι ασθενείς να αναρρώνουν γρήγορα, χωρίς πόνο, χωρίς πρήξιμο και να επιστρέφουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες σε λίγες ημέρες. – Για τους αθλητές: Η διακοπή της προπόνησης ή των αγώνων είναι μικρή, ενώ η αναπνοή και η απόδοση βελτιώνονται άμεσα.

6. Απλά Λόγια για τον Ασθενή

Οι χειρουργικές επεμβάσεις αφαιρούν ή μειώνουν τα φυσικά εμπόδια που δυσκολεύουν την αναπνοή. Η μύτη γίνεται “ανοιχτή”, η αναπνοή ελεύθερη, η καθημερινή ενέργεια αυξάνεται και η αθλητική απόδοση βελτιώνεται.

7. Ειδικά για Αθλητές

Οι χειρουργικές επεμβάσεις στο Mediforma Nasal Breathing Center: – Αυξάνουν την οξυγόνωση κατά την άσκηση – Μειώνουν την κόπωση και τις αναπνευστικές δυσκολίες – Επιτρέπουν ταχεία επιστροφή στις προπονήσεις – Δεν απαιτούν ταμπόν ή μακρά αποχή από αγώνες – Η χρήση ενδοσκοπικής τεχνολογίας και navigation εξασφαλίζει ασφάλεια και ακρίβεια.

Συμπέρασμα

Η χειρουργική αποκατάσταση της ρινικής αναπνοής είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη λύση για βελτίωση της υγείας και της απόδοσης, ειδικά για αθλητές. Με ενδοσκοπική χειρουργική, κάμερες υψηλής ευκρίνειας, navigation, άμεση αποκατάσταση και χωρίς ταμπόν, η φυσιολογική ρινική αναπνοή γίνεται πραγματικότητα από την πρώτη μέρα.