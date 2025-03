Η μεγαλύτερη ανάλυση για την εξέταση του καλύτερου τρόπου για τη μείωση των επιπέδων της «κακής» χοληστερόλης σε ασθενείς με φραγμένες αρτηρίες δείχνει ότι θα πρέπει να τους χορηγηθεί συνδυασμός στατίνης και ενός άλλου φαρμάκου που ονομάζεται εζετιμίμπη, αντί για στατίνες μόνο. Αυτό θα μπορούσε να αποτρέψει χιλιάδες θανάτους ετησίως από καρδιακές προσβολές, εγκεφαλικά και άλλες καρδιαγγειακές παθήσεις.

Η μετα-ανάλυση 108.353 ασθενών από 14 μελέτες που διέτρεχαν πολύ υψηλό κίνδυνο να υποστούν έμφραγμα ή εγκεφαλικό ή που είχαν ήδη υποστεί ένα από αυτά τα καρδιαγγειακά συμβάντα, δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Mayo Clinic Proceedings. Έδειξε πως όταν η εζετιμίμπη συνδυάζεται με υψηλή δόση στατίνης για τη μείωση των επιπέδων της χοληστερόλης χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης (LDL-C), υπάρχει μείωση 19% στον κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, 16% μείωση στους θανάτους από καρδιαγγειακά αίτια και μείωση της συχνότητας εμφάνισης μειζόνων ανεπιθύμητων καρδιαγγειακών συμβαμάτων κατά 8%, σε σύγκριση με τις υψηλές δόσεις της μονοθεραπείας με στατίνη.

Η συνδυαστική θεραπεία μείωσε τα επίπεδα της LDL-C κατά 13 mg/dL σε σύγκριση με τις στατίνες μόνες τους. Αυτό αύξησε τις πιθανότητες επίτευξης του ιδανικού στόχου για κάτω από 70 mg/dL της LDL-C κατά 85%.

«Τα αποτελέσματα ήταν ακόμη πιο έντονα στη μετα-ανάλυση δικτύου που επιτρέπει την άμεση σύγκριση των διαφορετικών θεραπευτικών σχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη. Φάνηκε μια μείωση 49% στη θνησιμότητα από κάθε αιτία και 39% μείωση στα σοβαρά ανεπιθύμητα καρδιαγγειακά συμβάματα, σε σύγκριση με τη θεραπεία με στατίνες μόνο», δήλωσε ο Maciej Carblin επίκουρος καθηγητής στο Ciccarone Center for the Prevention of Cardiovascular Disease, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Johns Hopkins. Ο Banach ηγείται του International Lipid Expert Panel και της ομάδας Blood Pressure Meta-analysis Collaboration που πραγματοποίησε τη μελέτη.

«Η συνδυαστική θεραπεία είναι ασφαλής και αποτελεσματική. Ο κίνδυνος ανεπιθύμητων ενεργειών και το ποσοστό διακοπής της θεραπείας ήταν συγκρίσιμα μεταξύ των ομάδων. Στη μετα-ανάλυση δικτύου, δείξαμε μείωση κατά 44% στον κίνδυνο διακοπής σε όσους έλαβαν θεραπεία με μετρίως υψηλή δόση στατίνης συν εζετιμίμπη σε σχέση με την υψηλή δόση στατίνης».

Ο συν-συγγραφέας της μελέτης, Peter Toth, επίκουρος αναπληρωτής καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, ΗΠΑ, δήλωσε: «Αυτή η μελέτη επιβεβαιώνει ότι η συνδυασμένη θεραπεία μείωσης της χοληστερόλης θα πρέπει να δίνεται αμέσως και θα πρέπει να είναι το χρυσό πρότυπο για τη θεραπεία ασθενών με πολύ υψηλές επικινδυνότητες. Η απλή προσθήκη εζετιμίμπης στη θεραπεία με στατίνες, χωρίς να περιμένει κάποιος τουλάχιστον δύο μήνες για να δει τα αποτελέσματα της μονοθεραπείας με στατίνες -η οποία δεν είναι βέλτιστη σε πολλούς ασθενείς- σχετίζεται με πιο αποτελεσματική επίτευξη του στόχου της LDL-C και επιφέρει σημαντικές σταδιακές μειώσεις στα καρδιαγγειακά προβλήματα υγείας και στους θανάτους. Αυτή η προσέγγιση δεν απαιτεί πρόσθετη χρηματοδότηση ή αποζημίωση νέων ακριβών φαρμάκων».