Στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το Υπουργείο Υγείας πραγματοποίησε εκδήλωση με θέμα: «Μακροχρόνια Φροντίδα Ψυχικής Υγείας». Στην συζήτηση συμμετείχαν ο Υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, η Δρ. Παρασκευή Σακκά και ο Καθηγητής Ψυχιατρικής κ. Αντώνης Πολίτης. Την ευθύνη συντονισμού της εκδήλωσης είχε ο Υποδιοικητής της 3ης ΜΠΕ κ. Μιχάλης Κούπκας.

Ο Υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος αφού αναφέρθηκε στα ουσιαστικά βήματα που έχουν γίνει την τελευταία διετία στον τομέα της ψυχικής υγείας στη χώρα μας, όπως η ψήφιση του νόμου για την Ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης αλλά και η ίδρυση του Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, σημείωσε ότι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα υγειονομικά συστήματα παγκοσμίως είναι η μακροχρόνια φροντίδα ψυχικής υγείας. “Αφορά το 5% του πληθυσμού. Αφορά λοιπόν 500.000 Έλληνες αυτή τη στιγμή που μιλάμε” ανέφερε και συμπλήρωσε “και πάνω από όλα αφορά τουλάχιστον 2 εκατομμύρια ανθρώπους που είναι οι οικογένειές τους. Άρα μιλούμε δηλαδή για ένα θέμα δημόσιας υγείας, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί και θα αντιμετωπιστεί μέσα στις καινούργιες δυνατότητες που έχουμε χάρη στην οικονομική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη”.

Ο κ. Βαρτζόπουλος έθιξε επίσης τις αντικειμενικές δυσκολίες που επικρατούν σήμερα για την εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν αλλά και την ανάγκη αλλαγής του μοντέλου εκτίμησης την αναπηρίας στη χώρα μας, ακολουθώντας βέλτιστες Ευρωπαϊκές πρακτικές.

“Η αναπηρία στα προηγμένα κοινωνικά κράτη της Ευρώπης προσδιορίζεται από τον βαθμό αδυναμίας αυτοεξυπηρέτησης που έχει διάφορες βαθμίδες. Αυτές τις βαθμίδες πρέπει να εισάγουμε και εμείς εδώ. Βάσει αυτών των βαθμίδων θα μπορούμε να προσδιορίσουμε και τον τρόπο με τον οποίο θα ιδρύονται και θα λειτουργούν και οι δομές για αυτούς τους ασθενείς”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου για την Άνοια Δρ. Παρασκευή Σακκά, ψυχίατρος-νευρολόγος, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρόθεση του Υπουργείου Υγείας να θεσμοθετήσει για την μακροχρόνια φροντίδα ψυχικής υγείας στη χώρα μας και σημείωσε πως “οι ασθενείς, οι οργανώσεις, οι επαγγελματίες υγείας, οι γιατροί στο πεδίο της άνοιας, πάρα πολλά χρόνια αγωνιζόμαστε για να αναγνωριστεί αυτή η ανάγκη, για να γίνουν δομές στεγαστικές, κινητές μονάδες και παρεμβάσεις στα σπίτια των ανθρώπων που πάσχουν από άνοια” και πρόσθεσε: “στους βαρέως πάσχοντες, στους ανθρώπους που δεν είναι αυτόνομοι, που χρειάζονται αυξημένη φροντίδα ήρθε η ώρα να προσφέρουμε λύσεις, ήρθε η ώρα να θεσμοθετηθεί η μακροχρόνια φροντίδα υγείας που σε ένα συντριπτικό ποσοστό αφορά τα άτομα με άνοια και οργανικά ψυχοσύνδρομα”.

Στην τοποθέτηση του, ο Καθηγητής Ψυχιατρικής & Διευθυντής Α’ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ κ. Αντώνης Πολίτης αναφέρθηκε στο ποσοστό των ηλικιωμένων ανθρώπων που ζουν μόνοι τους και πάσχουν από άνοια, σημειώνοντας πως ένας σημαντικός αριθμός αυτών των ανθρώπων ζει σε απομακρυσμένες περιοχές. Συγκεκριμένα ανέφερε: “Γνωρίζετε πόσοι άνθρωποι είναι μόνοι τους στην 3η ηλικία στην Ευρώπη; 29%. Γνωρίζετε πόσοι ηλικιωμένοι στην Ελλάδα είναι μόνοι τους αυτή τη στιγμή; 26%. Γνωρίζετε ότι οι περισσότεροι από αυτούς ζούνε σε απομακρυσμένες περιοχές; Και το 21% αυτών των ανθρώπων υποφέρουν από άνοια. Είναι μόνοι τους, είναι ολομόναχοι, δεν έχουνε κανέναν. Συνεπώς το καινούριο οικοσύστημα, που περιέγραψε ο κ. Υφυπουργός, ότι ουσιαστικά στερούνται της ικανότητας να αυτοεξυπηρετηθούν και να λειτουργήσουν, έρχεται ως πρόβλημα να λυθεί επιτέλους με αυτήν την πρωτοβουλία που είναι η μακροχρόνια φροντίδα ψυχικής υγείας”.

Κλείνοντας την τοποθέτηση του ο Υφυπουργός Υγείας σημείωσε πως “Πρόθεσή μας είναι να σκύψουμε πάνω στο μεγάλο αυτό πρόβλημα της σύγχρονης κοινωνίας, να φροντίσουμε και να εξασφαλίσουμε την ουσιαστική αύξηση και βελτίωση τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά των απαραίτητων υπηρεσιών μιας μακροχρόνιας φροντίδας ψυχικής υγείας που ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές των μεγάλων Κοινωνικών Κρατών της Ευρώπης”.