Γράφει ο Γρηγόρης Παττακός, Καρδιοχειρουργός, Διευθυντής Β’ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ & Αναπλ. Διευθυντής Τμήματος Διαδερμικών Βαλβίδων ΥΓΕΙΑ.

ΜΥΘΟΣ 1: Η καρδιά βγαίνει εκτός του σώματος στις επεμβάσεις καρδιάς.

Πραγματικότητα: Η καρδιά αφαιρείται από το σώμα μόνο στις μεταμοσχεύσεις καρδιάς. Στις υπόλοιπες επεμβάσεις η καρδιά χειρουργείται όπως είναι στην ανατομική της θέση.

ΜΥΘΟΣ 2: Όσο πιο πολλές ώρες διαρκεί μια επέμβαση, τόσο πιο επικίνδυνη είναι.

Πραγματικότητα: Ο κίνδυνος της κάθε επέμβασης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, αλλά κυρίως από την προεγχειρητική κατάσταση υγείας του ασθενούς. Υπάρχουν όμως σύντομες επεμβάσεις υψηλού κινδύνου και πολύωρες επεμβάσεις χαμηλού κινδύνου.

ΜΥΘΟΣ 3: Ο κίνδυνος της αναισθησίας είναι αξιόλογος και μπορεί να επηρεάσει την έκβαση της επέμβασης.

Πραγματικότητα: Οι επεμβάσεις καρδιάς έχουν γίνει πολύ πιο ασφαλείς από ότι ήταν την δεκαετία του 1960 που ξεκίνησαν. Αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες αλλά και στην βελτίωση της αναισθησίας. Πλέον, ο κίνδυνος της αναισθησίας είναι υπερβολικά μικρός, χάρη στους αναισθησιολόγους που έχουν εξειδικευθεί στην αναισθησία των καρδιολογικών ασθενών.

ΜΥΘΟΣ 4: Μια ελάχιστα επεμβατική, ενδοσκοπική ή διαδερμική επέμβαση έχει πολύ χαμηλότερο χειρουργικό κίνδυνο.

Πραγματικότητα: Ο τρόπος που θα γίνει η κάθε επέμβαση με την μεγαλύτερη ασφάλεια εξαρτάται από την ανατομία και τα χαρακτηριστικά του κάθε ασθενούς. Ο καρδιοχειρουργός με εξειδίκευση στις ελάχιστα επεμβατικές και διαδερμικές επεμβάσεις μπορεί να προσφέρει στον κάθε ασθενή εξατομικευμένα την καλύτερη επιλογή για τον ίδιο. Η κάθε προσπέλαση έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και δεν υπάρχει μια γενικευμένη προσπέλαση που να είναι καλύτερη για όλους τους ασθενείς.

ΜΥΘΟΣ 5: Αν δεν έχω συμπτώματα, δεν χρειάζομαι επέμβαση.

Πραγματικότητα: Σε πολλές περιπτώσεις ο ασθενής έχει σημαντικούς λόγους να χρειάζεται επέμβαση χωρίς να έχει κανένα σύμπτωμα. Για τις επεμβάσεις bypass υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερα σε γυναίκες και σε διαβητικούς, που μπορεί να υπάρχει ισχαιμία της καρδιάς χωρίς συμπτώματα. Για τις βαλβίδες της καρδιάς ολοένα και περισσότερες μελέτες δείχνουν ότι τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα όταν η καρδιά δεν έχει υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη. Για τα ανευρύσματα αορτής είναι γνωστό ότι συνήθως δεν φέρνουν κανένα σύμπτωμα έως την στιγμή που θα πάθει ο ασθενής διαχωρισμό και θα χρειαστεί επείγουσα επέμβαση με τεράστιο κίνδυνο. Για αυτό τον λόγο τα ανευρύσματα προτείνεται πάντα να χειρουργηθούν με βάση τα κριτήρια μεγέθους και όχι βάσει συμπτωμάτων.

ΜΥΘΟΣ 6: Το bypass (αορτοστεφανιαία παράκαμψη) είναι μόνο για περιπτώσεις που δεν μπορεί να γίνει αγγειοπλαστική με «μπαλονάκι» ή στεντ.

Πραγματικότητα: Η επέμβαση bypass έχει καλύτερα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα από την αγγειοπλαστική με στεντ σε ασθενείς με στενώσεις πολλών στεφανιαίων αγγείων ή στένωση στο κυριότερο αγγείο που ονομάζεται στέλεχος. Αυτό το πλεονέκτημα είναι ιδιαίτερα αυξημένο σε διαβητικούς ασθενείς. Το bypass έχει αποδειχθεί σε μελέτες να αυξάνει τα χρόνια που θα ζήσει ο ασθενής και να εξαφανίζει ή να μειώνει σημαντικά τα συμπτώματα που νιώθει.

ΜΥΘΟΣ 7: Για να γίνει επέμβαση καρδιάς θα χρειαστώ μετάγγιση αίματος.

Πραγματικότητα: Είναι σημαντικό να υπάρχει διαθέσιμο αίμα για να γίνει μια επέμβαση καρδιάς για λόγους ασφάλειας, αλλά πλέον ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών δεν θα λάβουν καμία μετάγγιση αίματος. Ασθενείς που είναι πιο πιθανό να λάβουν μετάγγιση είναι οι ασθενείς που έχουν αναιμία πριν την επέμβαση, και ασθενείς που θα κάνουν σύνθετες επεμβάσεις (π.χ. Bypass συν βαλβίδα ή ανεύρυσμα ή επεμβάσεις πολλαπλών βαλβίδων).

ΜΥΘΟΣ 8: Σε κάθε επέμβαση βαλβίδας θα γίνει αντικατάσταση με μεταλλική και ο ασθενής θα χρειαστεί να παίρνει αντιπηκτικά.

Πραγματικότητα: Στις περισσότερες περιπτώσεις ανεπάρκειας σε βαλβίδα της καρδιάς μπορεί πλέον να γίνει επιδιόρθωση της βαλβίδας και όχι αντικατάσταση. Αντικατάσταση θα γίνει συνήθως σε περιπτώσεις στένωσης της βαλβίδας και ο ασθενής έχει να επιλέξει ανάμεσα σε μηχανική βαλβίδα (φτιαγμένη συνήθως από πυρολυτικό άνθρακα και όχι μέταλλο) και σε βιολογική βαλβίδα. Στην περίπτωση αντικατάστασης με βιολογική βαλβίδα δεν χρειάζεται μόνιμη λήψη αντιπηκτικών.

ΜΥΘΟΣ 9: Γνωρίζω τι να περιμένω από μια επέμβαση καρδιάς επειδή χειρουργήθηκε συγγενής ή φίλος μου.

Πραγματικότητα: Η κάθε επέμβαση είναι διαφορετική όπως είναι διαφορετικός και ο κάθε ασθενής. Η ανατομία του κάθε ασθενούς όπως και τα λοιπά προβλήματα υγείας που έχει, επηρεάζουν την διεξαγωγή της επέμβασης και τον χρόνο ανάρρωσης που θα είναι διαφορετικός για τον κάθε ασθενή. Άρα, είναι λάθος να συγκρίνουμε μια ενδοσκοπική επιδιόρθωση μιτροειδούς βαλβίδας σε ασθενή 40 ετών με ένα τετραπλό bypass σε ασθενή 85 ετών.

ΜΥΘΟΣ 10: Μετά από επέμβαση καρδιάς θα χρειαστώ τρίμηνη αναρρωτική άδεια

Πραγματικότητα: Μετά το εξιτήριο οι ασθενείς περπατάνε με άνεση και μπορούν να φροντίσουν τον εαυτό τους. Η οδήγηση ξεκινά συνήθως κάποιες εβδομάδες μετά την επέμβαση, αναλόγως την περίπτωση. Οι ασθενείς με δουλειά γραφείου μπορούν να ξεκινήσουν την δουλειά τους σχεδόν άμεσα. Σε ασθενείς που έχουν βαριά χειρωνακτική εργασία προτείνεται η αποφυγή της για περίπου 6 εβδομάδες. Οπότε, ο μύθος της τρίμηνης ανάρρωσης δεν στέκει στην μοντέρνα εποχή της καρδιοχειρουργικής.