Με σημαντικά επιστημονικά συμπεράσματα, δύο νέες έρευνες της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.) και ένα βαθιά ανθρώπινο μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης, ολοκληρώθηκε το 4ο Diabetes Empowerment Forum. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026 στο Grand Hotel Palace της Θεσσαλονίκης και συγκέντρωσε το έντονο ενδιαφέρον τόσο των ανθρώπων με διαβήτη όσο και της επιστημονικής κοινότητας.

Η Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ., που εκπροσωπεί 29 σωματεία από όλη την Ελλάδα, έφερε στο προσκήνιο τις σύγχρονες θεραπευτικές εξελίξεις, τις ανάγκες των ατόμων με διαβήτη και τα προβλήματα που εξακολουθούν να δυσκολεύουν την καθημερινότητά τους. Πίσω από τους αριθμούς και τις επιστημονικές παρουσιάσεις βρίσκονται άνθρωποι: παιδιά που θέλουν να πηγαίνουν στο σχολείο με ασφάλεια, γονείς που αγωνιούν, εργαζόμενοι που προσπαθούν να συνδυάσουν τις απαιτήσεις της ζωής με τη διαχείριση της νόσου, και οικογένειες που ζητούν το αυτονόητο — αξιοπρεπή φροντίδα, ίσες ευκαιρίες και μια ζωή χωρίς αποκλεισμούς.

Η ανησυχητική αύξηση των καταγεγραμμένων ατόμων

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχαν τα νεότερα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) που παρουσιάστηκαν. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Οκτωβρίου 2026, 1.336.340 άτομα στην Ελλάδα έχουν ενταχθεί σε τουλάχιστον ένα θεραπευτικό πρωτόκολλο Σακχαρώδους Διαβήτη, έναντι 1.067.165 το 2021. Πρόκειται για 269.175 περισσότερα καταγεγραμμένα άτομα μέσα σε μία πενταετία — αύξηση που ξεπερνά το 25% και καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, επαρκώς στελεχωμένες δομές υγείας και ισότιμη πρόσβαση στις σύγχρονες θεραπείες.

Τα κύρια μηνύματα των επιστημονικών ομιλιών

Οι επιστήμονες που συμμετείχαν ανέδειξαν τις δυνατότητες των νέων θεραπειών και τεχνολογιών, αλλά και τις προϋποθέσεις για να ωφεληθούν πραγματικά οι άνθρωποι με διαβήτη. Στα βασικά συμπεράσματα περιλαμβάνονται:

Οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν την καθημερινότητα. Οι αισθητήρες συνεχούς καταγραφής γλυκόζης και τα αυτοματοποιημένα συστήματα χορήγησης ινσουλίνης συμβάλλουν στην ασφαλέστερη διαχείριση της νόσου, περιορίζοντας μέρος της καθημερινής επιβάρυνσης.

Οι θεραπευτικές εξελίξεις ανοίγουν νέους δρόμους. Οι σύγχρονες επιλογές για τον διαβήτη τύπου 2 δεν περιορίζονται μόνο στη ρύθμιση του σακχάρου· ορισμένες προσφέρουν σημαντικά οφέλη στην καρδιαγγειακή και νεφρική υγεία .

Η πρόληψη των επιπλοκών δεν μπορεί να περιμένει. Η έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η διαβητική νευροπάθεια και η χρόνια νεφρική νόσος είναι καθοριστική για τη διατήρηση της ποιότητας ζωής.

Κανένα παιδί με διαβήτη δεν πρέπει να αισθάνεται απροστάτευτο στο σχολείο. Η ασφαλής φοίτηση απαιτεί εξειδικευμένους σχολικούς νοσηλευτές , έγκαιρη στελέχωση, κατάλληλη εκπαίδευση και συνέχεια στη φροντίδα. Η έγκριση της νοσηλευτικής υποστήριξης δεν αρκεί όταν ο νοσηλευτής δεν βρίσκεται πραγματικά δίπλα στο παιδί.

Η γνώση είναι μέρος της θεραπείας. Η σωστή ενημέρωση, η διατροφική εκπαίδευση και η ενεργός συμμετοχή των ατόμων με διαβήτη στις αποφάσεις για την υγεία τους είναι απαραίτητες.

Στο επιστημονικό πρόγραμμα συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Καθηγητής Παθολογίας – Σακχαρώδους Διαβήτη Νικόλαος Παπάνας, η παθολόγος με εξειδίκευση στον διαβήτη Αθανασία Παπαζαφειροπούλου, ο παθολόγος – διαβητολόγος Δημήτριος Σκούτας, ο παθολόγος Αλέξανδρος Σαχινίδης, ο διαιτολόγος – διατροφολόγος Βασίλειος Τσιρώνης και η Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Σχολικών Νοσηλευτών Αθηνά Πρωτόπαππα.

Δύο νέες έρευνες της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.

Ξεχωριστή θέση είχαν δύο νέες μελέτες παρατήρησης, που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά:

Η πρώτη, που παρουσίασε η Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας του ΑΠΘ Όλγα Τσαχουρίδου, αφορούσε την εμβολιαστική κάλυψη των ατόμων με διαβήτη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 58,5% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι δεν είχε λάβει σύσταση από επαγγελματία υγείας για συγκεκριμένο εμβόλιο κατά τους προηγούμενους 12 μήνες, ενώ το 37,8% δεν γνώριζε εάν οι εμβολιαστικές ανάγκες των ενηλίκων με διαβήτη διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία και τα άλλα προβλήματα υγείας. Τα ευρήματα αναδεικνύουν την ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση και συστηματική καθοδήγηση, ιδιαίτερα σε μια ομάδα με αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών από λοιμώξεις.

Η δεύτερη, που παρουσίασε η Φιγαλεία Καραθάνου, Σύμβουλος σε θέματα πρόσβασης φαρμάκων στην αγορά, επικεντρώθηκε στις γνώσεις και αντιλήψεις για τη χρόνια νεφρική νόσο. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι μόλις το 52,5% των ερωτηθέντων χωρίς γνωστή νεφρική νόσο γνώριζε πως η πάθηση μπορεί να εξελίσσεται για μεγάλο διάστημα χωρίς εμφανή συμπτώματα, ενώ μεταξύ των συμμετεχόντων με ήδη διαγνωσμένη νεφρική νόσο, μόνο το 41,9% δήλωσε ότι πραγματοποιούσε νεφρικό έλεγχο τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο πριν από τη διάγνωση. Τα προκαταρκτικά αυτά ευρήματα ενισχύουν την ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση και συστηματικό προληπτικό έλεγχο.

Μια συνάντηση γεμάτη συγκίνηση, ζεστασιά και ελπίδα

Πέρα από τις επιστημονικές ομιλίες, το Forum είχε και μια ιδιαίτερα ανθρώπινη πλευρά. Πρόεδροι και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων συλλόγων από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας βρέθηκαν ξανά μαζί — άνθρωποι που έχουν μοιραστεί αγωνίες, δυσκολίες, απογοητεύσεις αλλά και μικρές και μεγάλες νίκες.

Ιδιαίτερα συγκινημένος, ο Πρόεδρος της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ., Χρήστος Δαραμήλας, αναφέρθηκε στους αγώνες που έχουν δοθεί όλα αυτά τα χρόνια και στις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν. Υπογράμμισε ότι όσα έχουν επιτευχθεί δεν χαρίστηκαν, αλλά κερδήθηκαν μέσα από σκληρή προσπάθεια και συλλογικούς αγώνες. Το πιο ουσιαστικό μήνυμά του ήταν πως η δύναμη της Ομοσπονδίας βρίσκεται στους ανθρώπους της — στους συλλόγους, στους εθελοντές, στους γονείς, σε όσους συνεχίζουν να διεκδικούν ακόμη κι όταν κουράζονται. Όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε, «δεν ζητάμε προνόμια, απαιτούμε ισότητα».

Στο Forum παραβρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), Ιωάννης Βαρδακαστάνης, και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ατόμων με Διαβήτη Κύπρου, Αντώνης Κωνσταντινίδης. Την εκδήλωση τίμησαν επίσης εκπρόσωποι της Εκκλησίας, επίσημοι προσκεκλημένοι και εκπρόσωποι φορέων.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Στο 11ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, επανεξελέγη Πρόεδρος ο Χρήστος Δαραμήλας, ο οποίος συμπληρώνει φέτος 12 χρόνια στην προεδρία, με σταθερό όραμα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με διαβήτη. Στη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η Γκόλφω Γεμιστού (Α΄ Αντιπρόεδρος), η Αθανασία Καρούνου (Β΄ Αντιπρόεδρος), η Χριστίνα Ντάφη (Γενική Γραμματέας) και η Πολυξένη Τορούνογλου (Ταμίας).

Η συμβολή των χορηγών

Χρυσός Χορηγός του Forum ήταν η Novo Nordisk, ενώ σημαντική ήταν η υποστήριξη των Abbott, Ascensia Diabetes Care, ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – Lilly και Roche. Στη διοργάνωση συνέβαλαν επίσης, ως συνεργαζόμενες εταιρείες, οι Eifron, GSK, Hemoglobe, Menarini Diagnostics, MedTrust και NDN, καθώς και οι χορηγοί AstraZeneca, Parapharm, Sibionics και Vivisol.