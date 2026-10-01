Γράφει ο Γιάννης Γουδέβενος, πρώην καθηγητής Καρδιολογίας, πρώην πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Ένα υγιεινό και ισορροπημένο διατροφικό πρότυπο – και όχι μια προσέγγιση που εστιάζει σε μεμονωμένα θρεπτικά συστατικά ή τρόφιμα – αποτελεί το κλειδί για τη διατήρηση της καρδιαγγειακής (ΚΑ) υγείας, σύμφωνα με νέα επιστημονική ανακοίνωση του Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας.

Η ανακοίνωση εξετάζει τα τρέχοντα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τη διατροφή και την καρδιαγγειακή υγεία – συμπεριλαμβανομένων των μακροθρεπτικών (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη) και μικροθρεπτικών (βιταμίνες, ιχνοστοιχεία) συστατικών, των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων (που είναι βολικά, ανθεκτικά και υπεργευστικά) και των αναδυόμενων διατροφικών παρεμβάσεων – και παρέχει συστάσεις που βασίζονται σε επιστημονική συναίνεση για την ενσωμάτωση θεμάτων διατροφής και υγείας στις συζητήσεις μεταξύ κλινικού ιατρού και ασθενούς σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση των καρδιακών παθήσεων.

Επιπτώσεις για την καρδιαγγειακή, νεφρική και μεταβολική υγεία (ΚΝΜ)

Η ανακοίνωση αναδεικνύει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν η δίαιτα και η διατροφή στην πρόληψη και τη διαχείριση του ΚΝΜ συνδρόμου, που περιλαμβάνει αλληλένδετες παθήσεις όπως η ΚΑ νόσος, ο διαβήτης, η παχυσαρκία και η χρόνια νεφρική νόσος.

Η μη βέλτιστη διατροφή αποτελεί βασικό παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο, ενώ η τροποποίηση της διατροφής και του τρόπου ζωής θεωρείται ευρέως απαραίτητη τόσο για την πρωτογενή όσο και για τη δευτερογενή πρόληψη. Η έννοια της «υγιεινής διατροφής για την καρδιά» έχει εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου: από προσεγγίσεις που εστίαζαν στα θρεπτικά συστατικά, περάσαμε σε πιο ολιστικές στρατηγικές που βασίζονται στα τρόφιμα και στα διατροφικά πρότυπα, οι οποίες αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις εξελίξεις στην κατανόηση της σύνθετης σχέσης μεταξύ διατροφής και καρδιομεταβολικής υγείας.

Συνιστάται η λήψη φυτικών τροφίμων με ελάχιστη επεξεργασία, καθώς και υγιεινών λιπαρών και πρωτεϊνών στο διαιτολόγιο, ενώ παράλληλα προτείνεται περιορισμός τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε επεξεργασμένο άμυλο, πρόσθετα σάκχαρα, νάτριο ή ανθυγιεινά λιπαρά, καθώς και τροφίμων που έχουν υποστεί έντονη επεξεργασία και έχουν χαμηλή διατροφική αξία. Ομοίως, προτρέπει να δίνεται προτεραιότητα στο νερό και σε άλλα μη γλυκαμένα ροφήματα, περιορίζοντας τα ροφήματα με προσθήκη ζάχαρης. Η κατανάλωση αλκοόλ θα πρέπει γενικά να περιορίζεται ή να αποφεύγεται.

Υπογραμμίζεται η σημασία της εξέτασης της επισιτιστικής ασφάλειας με βάση τα νέα φάρμακα για την παχυσαρκία (ανταγωνιστές των υποδοχέων GLP-1). Τα σκευάσματα GLP-1 μπορούν να επιφέρουν σημαντική απώλεια βάρους και καρδιαγγειακά οφέλη, ωστόσο η διατροφή υψηλής ποιότητας και πλούσια σε θρεπτικά συστατικά παραμένει σημαντική κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Στην ουσία, η διατροφή που ωφελεί την καρδιά δεν αφορά την εστίαση σε ένα μόνο θρεπτικό συστατικό ή τρόφιμο, ούτε την υιοθέτηση της τελευταίας διατροφικής τάσης. Αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι η συνολική ποιότητα της διατροφής και ένα σταθερό πρότυπο υγιεινών διατροφικών επιλογών, το οποίο υποστηρίζει την καρδιομεταβολική υγεία και είναι βιώσιμο σε βάθος χρόνου.