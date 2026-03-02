Το Metropolitan Hospital και το Κέντρο Πρόληψης Διάγνωσης και θεραπείας Λεμφοιδημάτων -Λεμφικών παθήσεων Ενηλίκων και Παιδιών, στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας ενάντια στο Λεμφοίδημα στις 6 Μαρτίου 2025, έχει τη χαρά να προσφέρει εντελών δωρέαν κλινική εξέταση στον ασθενή, συμβουλές προς αποφυγή εμφάνισης λεμφοιδήματος και σημαντικές οδηγίες για την πλήρη και αποτελεσματική θεραπεία λεμφοιδήματος από τον Εξειδικευμένο Ιατρό Λεμφολόγο και Διευθυντή του Κέντρου, Πρόεδρου της Παγκόσμιας Λεμφολογικής Εταιρείας κ. Ευάγγελο Δημακάκο και την ομάδα του, στις 09-10 & 16-17 Μαρτίου, από τις 09:30 έως τις 12:30.

Οι επισκέψεις των ασθενών και η εξέταση θα λάβουν χώρο στα ειδικά γραφεία του Κέντρου Πρόληψης Διάγνωσής και θεραπείας Λεμφοιδημάτων -Λεμφικών παθήσεων Ενηλίκων και Παιδιών στο Metropolitan Hospital, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στον 1ο Όροφο. Για ραντεβού καλέστε στο 211 480 7343 καθημερινά από τις 08:00-16:00. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Τι είναι το Λεμφοίδημα;

Λεμφοίδημα ονομάζεται κάθε οίδημα σε οποιαδήποτε περιοχή του σώματός μας λόγω δυσλειτουργίας του λεμφικού συστήματος. Μπορεί να εμφανιστεί, είτε εκ γενετής, είτε κατά την διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, είτε μετά από χειρουργείο, ή κυρίως λόγω του καρκίνου και άλλων παραγόντων. Είναι μια σοβαρή νόσος, η οποία προκαλεί σημαντική ψυχολογική επιβάρυνση, προβλήματα στη λειτουργικότητα του άκρου και μείωση της ποιότητας ζωής του ασθενή.

Ο συμβουλευτικός ρόλος και η καθοδήγηση του Εξειδικευμένου Λεμφολόγου-Ιατρού αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την ανακούφιση από τα συμπτώματα του λεμφοιδήματος.

Οι ασθενείς που θα αντιμετωπιστούν άμεσα από την εμφάνιση του λεμφοιδήματος, έχουν άμεσο έλεγχο των συμπτωμάτων και πλήρη αποκατάσταση, με αποτέλεσμα ελάχιστες έως μηδαμινές πιθανότητες εμφάνισης πολύ σημαντικών, χρονοβόρων και δύσκολων επιπλοκών.