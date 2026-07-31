Ο τριπλά αρνητικός καρκίνος του μαστού (triple-negative breast cancer, TNBC) εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες θεραπευτικές προκλήσεις στη σύγχρονη ογκολογία. Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη της ανοσοθεραπείας και των συζευγμένων αντισωμάτων με κυτταροτοξικό φάρμακο (antibody-drug conjugates, ADCs), η πρόγνωση των ασθενών με μεταστατική νόσο παραμένει δυσμενής, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αποτελεσματικότερες θεραπευτικές στρατηγικές ήδη από την πρώτη γραμμή θεραπείας.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρουν ότι σε αυτό το πλαίσιο, η πρόσφατη έγκριση από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στο θεραπευτικό τοπίο του μεταστατικού τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού (metastatic triple-negative breast cancer, mTNBC), καθώς το συζευγμένο αντίσωμα με κυτταροτοξικό φάρμακο (ADC) sacituzumab govitecan εγκρίθηκε για χρήση στην πρώτη γραμμή θεραπείας. Η έγκριση αφορά τόσο τη μονοθεραπεία σε ασθενείς που δεν είναι κατάλληλοι για ανοσοθεραπεία με αναστολείς PD-1/PD-L1 όσο και τον συνδυασμό του με pembrolizumab σε ασθενείς με PD-L1-θετικούς όγκους (Combined Positive Score, CPS ≥10), καθιερώνοντας μια νέα θεραπευτική στρατηγική σε έναν από τους πλέον επιθετικούς υποτύπους καρκίνου του μαστού.

Ο τριπλά αρνητικός καρκίνος του μαστού χαρακτηρίζεται από την απουσία έκφρασης των υποδοχέων οιστρογόνων (ER), προγεστερόνης (PR) και HER2, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τις διαθέσιμες στοχευμένες θεραπευτικές επιλογές. Η νόσος παρουσιάζει υψηλή βιολογική επιθετικότητα, αυξημένη πιθανότητα πρώιμων απομακρυσμένων μεταστάσεων και δυσμενέστερη πρόγνωση σε σχέση με άλλους μοριακούς υποτύπους. Μέχρι σήμερα, η θεραπευτική προσέγγιση πρώτης γραμμής βασιζόταν κυρίως στη χημειοθεραπεία, είτε μόνη της είτε σε συνδυασμό με ανοσοθεραπεία σε ασθενείς με έκφραση PD-L1.

Το sacituzumab govitecan αποτελεί ένα ADC νέας γενιάς που στοχεύει το επιφανειακό αντιγόνο Trop-2, το οποίο υπερεκφράζεται στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού.

Η έγκριση βασίστηκε στα αποτελέσματα δύο μεγάλων τυχαιοποιημένων μελετών φάσης III, ASCENT-03 και ASCENT-04/KEYNOTE-D19. Η μελέτη ASCENT-03 αξιολόγησε το sacituzumab govitecan ως μονοθεραπεία έναντι της καθιερωμένης χημειοθεραπείας σε ασθενείς που δεν ήταν υποψήφιοι για ανοσοθεραπεία, καταδεικνύοντας στατιστικά σημαντική και κλινικά ουσιαστική βελτίωση της επιβίωσης χωρίς εξέλιξη της νόσου (progression-free survival, PFS), καθώς και μεγαλύτερη διάρκεια αντικειμενικής ανταπόκρισης, χωρίς να παρατηρηθεί μη αναμενόμενο προφίλ τοξικότητας.

Παράλληλα, η μελέτη ASCENT-04/KEYNOTE-D19 διερεύνησε τον συνδυασμό sacituzumab govitecan και pembrolizumab έναντι της καθιερωμένης χημειοθεραπείας σε συνδυασμό με pembrolizumab σε ασθενείς με ανεγχείρητο τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό TNBC και έκφραση PD-L1 (CPS ≥10). Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική παράταση της επιβίωσης χωρίς εξέλιξη της νόσου, επιβεβαιώνοντας ότι η αντικατάσταση της συμβατικής χημειοθεραπείας από ένα ADC μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της ανοσοθεραπείας.

Από πλευράς ασφάλειας, το προφίλ ανεπιθύμητων ενεργειών του sacituzumab govitecan ήταν συμβατό με την ήδη γνωστή εμπειρία από προηγούμενες ενδείξεις του φαρμάκου. Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες περιλάμβαναν ουδετεροπενία, διάρροια, ναυτία, κόπωση και αλωπεκία, οι οποίες ήταν γενικά διαχειρίσιμες με κατάλληλη υποστηρικτική αγωγή, τροποποιήσεις δόσης και χρήση αυξητικών παραγόντων όπου απαιτήθηκε. Επιπλέον, τα ποσοστά οριστικής διακοπής της θεραπείας λόγω τοξικότητας παρέμειναν χαμηλά, υποστηρίζοντας ένα ευνοϊκό προφιλ ασφάλειας.

Η συγκεκριμένη έγκριση αναμένεται να επηρεάσει ουσιαστικά τις διεθνείς θεραπευτικές κατευθυντήριες οδηγίες, μεταφέροντας τα ADC από τις μεταγενέστερες γραμμές θεραπείας στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης του μεταστατικού τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού. Παράλληλα, ενισχύει τη στρατηγική της πρώιμης χρήσης στοχευμένων συζευγμάτων αντισώματος-φαρμάκου σε επιθετικούς συμπαγείς όγκους και αναδεικνύει τη δυναμική του συνδυασμού τους με ανοσοθεραπεία.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την εξατομικευμένη θεραπεία του τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού, προσφέροντας στους ασθενείς αποτελεσματικότερες επιλογές ήδη από την έναρξη της συστηματικής θεραπείας και δημιουργώντας νέες προοπτικές για τη βελτίωση της μακροχρόνιας έκβασης μιας νόσου με υψηλή ανεκπλήρωτη θεραπευτική ανάγκη.