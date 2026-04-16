Η εγκυμοσύνη δεν ξεκινά μόνο με ένα θετικό τεστ, αλλά και με αυξημένες ανάγκες που πολλές φορές δεν καλύπτονται επαρκώς αποκλειστικά από τη διατροφή της εγκύου. Από τις πρώτες εβδομάδες, συγκεκριμένα θρεπτικά συστατικά παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του εμβρύου και στην υγεία της μητέρας, αναδεικνύοντας τη σημασία της στοχευμένης διατροφικής υποστήριξης και συμπλήρωσης.

Η περίοδος της εγκυμοσύνης δεν αφορά μόνο την ποσότητα της τροφής, αλλά κυρίως την ποιότητα και την επάρκεια βασικών μικροθρεπτικών συστατικών. Η σωστή ισορροπία βιταμινών, μετάλλων και ιχνοστοιχείων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υγεία της μητέρας και την βέλτιστη ανάπτυξη του εμβρύου, συμβάλλοντας παράλληλα στη μετέπειτα ψυχοκοινωνική και νοητική ανάπτυξή του.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν :

Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα (DHA & EPA)

Συμβάλλουν στην ανάπτυξη του εγκεφάλου, των ματιών του εμβρύου.

Φυλλικό οξύ

Αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία ήδη από τα πρώτα στάδια της εγκυμοσύνης, καθώς σχετίζεται με τη φυσιολογική ανάπτυξη των ιστών της μητέρας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Επίσης, συμβάλλει στη φυσιολογική ψυχολογική λειτουργία, στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος καθώς και στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης.

Ιώδιο

Συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία του παιδιού.

Βιταμίνη D

Επαρκή επίπεδα βιταμίνης D είναι απαραίτητα στη μητέρα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης για τη σωστή απορρόφηση του ασβεστίου. Επιπλέον, η βιταμίνη D είναι απαραίτητη για τη φυσιολογική αύξηση και ανάπτυξη των οστών στα παιδιά.

Παρότι μια ισορροπημένη διατροφή αποτελεί τη βάση, στην καθημερινότητα δεν είναι πάντα εύκολο να καλυφθούν πλήρως αυτές οι ανάγκες. Η ναυτία των πρώτων μηνών, οι διατροφικές συνήθειες ή οι αυξημένες απαιτήσεις της εγκυμοσύνης μπορεί να επηρεάσουν την πρόσληψη βασικών θρεπτικών στοιχείων.

Σε αυτό το πλαίσιο, εξειδικευμένα συμπληρώματα διατροφής που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτή την περίοδο, αποτελούν μια πρακτική κι εύκολη επιλογή. Ένα τέτοιο σκεύασμα είναι το Iofolen®, ένα πολυβιταμινούχο συμπλήρωμα διατροφής ειδικά σχεδιασμένο για την περίοδο της εγκυμοσύνης, που συνδυάζει Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα (DHA), Φυλλικό οξύ, Ιώδιο, Βιταμίνη D και άλλα απαραίτητα μικροθρεπτικά συστατικά.

Η σύνθεσή του ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες της εγκύου, ενώ με μία μόνο κάψουλα ημερησίως συμβάλλει πρακτικά στην κάλυψη των διατροφικών αναγκών της καθημερινότητας, σύμφωνα με τις Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες. Ο συνδυασμός των συστατικών του έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει συνολικά την εγκυμοσύνη, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη διατροφική ενίσχυση, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη ανάπτυξη του εμβρύου.

Κάθε εγκυμοσύνη είναι μοναδική και οι ανάγκες διαφοροποιούνται από γυναίκα σε γυναίκα. Για το λόγο αυτό, η επιλογή συμπληρωμάτων και η συνολική διατροφική προσέγγιση καλό είναι να γίνεται πάντα σε συνεργασία με τον γιατρό.