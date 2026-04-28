Την πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ουρολογική υγεία παρουσίασε η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία (ΕΟΕ), στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου με τη συμμετοχή των δημοσιογράφων υγείας και παρουσία εκπροσώπων της ιατρικής κοινότητας.

Η εκστρατεία πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής και με την ευγενική υποστήριξη των εταιρειών: (Μέγας Χορηγός) Astellas, (Χορηγοί – Υποστηρικτές) Ariti, Ipsen, ΜΕΓΑ, Stilvi.

Στόχος της εκστρατείας είναι η ενθάρρυνση ανδρών και γυναικών να δώσουν προτεραιότητα στην υγεία τους και να μην αφήνουν κανένα σύμπτωμα, χωρίς ιατρική αξιολόγηση, όση «αμηχανία» κι αν τους προκαλεί.

Με κεντρικό μήνυμα «Το σώμα σου δεν ντρέπεται. Εσύ γιατί να ντραπείς;», η εκστρατεία ανέδειξε ένα σταθερό αλλά κρίσιμο εύρημα: ότι η αμηχανία και η σιωπή εξακολουθούν να αποτελούν βασικούς παράγοντες καθυστέρησης της αναζήτησης ιατρικής βοήθειας.

Με άμεση και συχνά αποδραματοποιημένη προσέγγιση, μετέτρεψε την αμηχανία σε διάλογο μέσα από τα δημιουργικά της μηνύματα: «ουρολογία σημαίνει επαφή», «στον ουρολόγο τα λέμε όλα, τίποτα δεν είναι ταμπού», «η στυτική δυσλειτουργία…κλείνει ραντεβού μόνη της», φωτίζοντας με διαφορετικό τρόπο τη σχέση των ασθενών με τα συμπτώματά τους και ενισχύοντας την ανάγκη για έγκαιρη επίσκεψη στον ειδικό.

Τα μηνύματα της εκστρατείας προβλήθηκαν μέσω των 6 βίντεο της εκστρατείας, τα οποία αποτύπωσαν με άμεσο και ρεαλιστικό τρόπο καθημερινές καταστάσεις που σχετίζονται με την ουρολογική υγεία, επιχειρώντας να αποδομήσουν τη σιωπή γύρω από αυτές. Πρωταγωνιστές οι ηθοποιοί Λευτέρης Ελευθερίου, Μαίρη Κωνσταντάκη και Χριστίνα Τσάφου καθώς και ο Μιχάλης Σαμαρίνας, Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας ΑΠΘ και Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Γραφείου Ασθενών της ΕΟΕ.

Τα μηνύματα της εκστρατείας μεταδίδονται σε επιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, προβάλλονται τηλεοπτικά ως κοινωνικό μήνυμα, μετά από έγκριση του ΕΣΡ, σε σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας, επικοινωνούνται μέσω των ψηφιακών καναλιών της ΕΟΕ, ενώ υποστηρίζονται από στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης.

Στον εναρκτήριο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της ΕΟΕ, Ανδρέας Σκολαρίκος, υπογράμμισε: «Η εκστρατεία επιβεβαίωσε κάτι που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στην κλινική πράξη: πολλοί ασθενείς καθυστερούν να απευθυνθούν στον ουρολόγο όχι επειδή δεν γνωρίζουν ότι ασθενούν, αλλά επειδή διστάζουν. Η αμηχανία και το αίσθημα ντροπής εξακολουθούν να αποτελούν ουσιαστικά εμπόδια στην πρόληψη».

Ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΕ, Χαράλαμπος Θωμάς, αναφέρθηκε εκτενώς στις βασικές ουρολογικές παθήσεις που αναδείχθηκαν μέσω της εκστρατείας:

«Παθήσεις όπως η στυτική δυσλειτουργία, η καλοήθης υπερπλασία προστάτη και η ακράτεια ούρων αφορούν πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού και επηρεάζουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής. Παρ’ όλα αυτά, παραμένουν σε σημαντικό βαθμό υποδιαγνωσμένες, καθώς πολλοί ασθενείς επιλέγουν να καθυστερήσουν την επίσκεψη στον ειδικό».

Πιο συγκεκριμένα, υπογράμμισε ότι: «η στυτική δυσλειτουργία, για παράδειγμα, συχνά αποτελεί ένδειξη συνοδών προβλημάτων υγείας, ενώ η καλοήθης υπερπλασία προστάτη μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την καθημερινότητα, ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες ηλικίες. Αντίστοιχα, η ακράτεια ούρων, που αφορά τόσο άνδρες όσο και γυναίκες, εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται με σιωπή, παρότι υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπευτικές επιλογές.

Κλείνοντας επεσήμανε ότι «πρόκειται για καταστάσεις που μπορούν να αντιμετωπιστούν, υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης διάγνωσης. Η καθυστέρηση δεν βοηθά, αντίθετα, συχνά επιβαρύνει την εξέλιξη των συμπτωμάτων και την ποιότητα ζωής».

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΟΕ, Γεώργιος Ζουπάνος, παρουσίασε το έργο και τον ρόλο της Επιστημονικής Εταιρείας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της έγκαιρης αξιολόγησης, ιδιαίτερα στην παιδική ηλικία: «Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία επενδύει διαχρονικά τόσο στην επιστημονική εξέλιξη όσο και στην ενημέρωση των ασθενών. Σε ό,τι αφορά τα παιδιά, η ακράτεια, είτε νυχτερινή είτε κατά τη διάρκεια της ημέρας, είναι ένα συχνό φαινόμενο, το οποίο όμως, μετά από μια ηλικία, απαιτεί αξιολόγηση από ειδικό.

Η έγκαιρη διάγνωση είναι καθοριστική, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να σχετίζεται με υποκείμενες λειτουργικές διαταραχές της ουροδόχου κύστης και, αν δεν αντιμετωπιστεί, να οδηγήσει σε επιπλοκές, όπως υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις ή άλλες δυσλειτουργίες.

Το βασικό μήνυμα προς τους γονείς είναι σαφές: η ακράτεια δεν είναι θέμα ενοχής ή ντροπής. Είναι ένα ιατρικό ζήτημα που μπορεί και πρέπει να αντιμετωπίζεται έγκαιρα».

Ο Μάρκος Καραβιτάκης, Μέλος του Δ.Σ και Υπεύθυνος του Γραφείου Ασθενών της ΕΟΕ, ανέδειξε τον ρόλο της ενημέρωσης και ενδυνάμωσης των ασθενών τονίζοντας ότι: «Η εμπειρία της εκστρατείας ανέδειξε πόσο σημαντικό είναι να δημιουργούνται συνθήκες εμπιστοσύνης, ώστε ο ασθενής να αισθάνεται άνετα να μιλήσει για τα συμπτώματά του. Σε πολλές περιπτώσεις, το μεγαλύτερο εμπόδιο δεν είναι η πρόσβαση στον γιατρό, αλλά η απόφαση να γίνει το πρώτο βήμα.

Το Γραφείο Ασθενών της ΕΟΕ έχει ως στόχο να ενισχύσει αυτή τη μετάβαση, από τη σιωπή στην αναζήτηση βοήθειας, μέσα από την ενημέρωση, την υποστήριξη και τη διασύνδεση των πολιτών με αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης.

Όταν ο ασθενής νιώθει ότι μπορεί να εκφραστεί χωρίς αμηχανία ή φόβο, τότε αυξάνονται ουσιαστικά οι πιθανότητες έγκαιρης διάγνωσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης».