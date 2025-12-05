Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μελέτης Σήψης (ΕΙΜΣ) ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την πρόσκληση του Καθηγητή Ευάγγελου Γιαμαρέλλου-Μπουρμπούλη, στο διεθνές συνέδριο CCR Down Under 2025 The Best Critical Care Trials in the World, όπου θα παρουσιάσει την μελέτη IMMUNOSEP.

Το συνέδριο, στο οποίo παρουσιάζονται κάθε χρόνο οι οκτώ πλέον καινοτόμες, επιδραστικές και υψηλής ποιότητας κλινικές δοκιμές στον τομέα της εντατικής θεραπείας, πραγματοποιείται στη Μελβούρνη, στις 9-10 Δεκεμβρίου 2025. Εφέτος, μία από τις οκτώ κορυφαίες κλινικές δοκιμές για το έτος 2025 φέρει Ελληνική σφραγίδα.

Το CCR Meeting (Critical Care Reviews Meeting) είναι ένας από τους πιο αναγνωρισμένους θεσμούς διεθνώς στον χώρο της εντατικής θεραπείας. Έχει καθιερωθεί εδώ και μια δεκαετία, ως σημείο αναφοράς για την πρώτη δημόσια παρουσίαση («first presentations») μεγάλων πολυκεντρικών μελετών και σε βάθος ανάλυση των αποτελεσμάτων τους. Συγκεντρώνει κάθε χρόνο κορυφαίους κλινικούς επιστήμονες και ερευνητές από ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίοι συμμετέχουν σε ένα παραγωγικό και σε βάθος διάλογο, που αναλύει δεδομένα, τα μεταφράζει σε κλινική γνώση, αλλάζει πρακτικές, πρωτόκολλα και οδηγίες στον κόσμο της εντατικής θεραπείας.

Ο κ. Ευάγγελος Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης, είναι Καθηγητής Παθολογίας–Λοιμώξεων ΕΚΠΑ και Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λοιμωξιολογία», Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Μελέτης Σήψης, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας και Πρόεδρος του European Sepsis Alliance. Είναι επικεφαλής της μελέτης IMMUNOSEP η οποία διεξήχθη σε διάστημα σχεδόν τριών ετών, σε έξι ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία, Ελβετία, Ολλανδία και Ρουμανία) με στόχο να ελέγξει τη σκοπιμότητα της εξατομικευμένης ανοσοθεραπευτικής προσέγγισης και να αξιολογήσει την πιθανή ευεργετική της επίδραση σε ασθενείς με σήψη. Η επιλογή της IMMUNOSEP ανάμεσα στις κορυφαίες μελέτες διεθνώς, αποτελεί αναγνώριση της επιστημονικής αξίας και της διεθνούς απήχησης της μελέτης και του σχεδιασμού της.

Αναδεικνύοντας τη διεθνή αυτή διάσταση, ο Καθηγητής Ευάγγελος Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης δηλώνει: “Η επιλογή για παρουσίαση της έρευνας στο CCR Down Under δεν αποτελεί απλώς τιμή. Αποτελεί δήλωση για τη διεθνή σημασία της έρευνάς μας. Οι Έλληνες ερευνητές διαμορφώνουν το μέλλον της εντατικής θεραπείας και δεσμευόμαστε να ηγηθούμε του διαλόγου. Στόχος μας είναι να παράγουμε στοιχεία που δεν ενημερώνουν απλώς την κλινική πράξη, την εξελίσσουν.»

Η παρουσίαση του Καθηγητή θα μεταδοθεί «ζωντανά», δίνοντας τη δυνατότητα σε ερευνητές, κλινικούς ιατρούς και συνεργάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό να την παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο.

Η ζωντανή μετάδοση θα είναι διαθέσιμη αποκλειστικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του CCR: https://criticalcarereviews.com με ελεύθερη πρόσβαση και χωρίς απαίτηση εγγραφής.

Η συμμετοχή για πρώτη φορά μιας Ελληνικής μελέτης, αναδεικνύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας στη μελέτη της σήψης διεθνώς, ενισχύει την εξωστρέφεια του ΕΙΜΣ (HISS) και επιβεβαιώνει τη συνεισφορά των ελληνικών ερευνητικών ομάδων σε εξελίξεις που διαμορφώνουν την κλινική πρακτική παγκοσμίως.

Με την ερευνητική δραστηριότητα της ομάδας του να ξεχωρίζει για την ποιότητα, την καινοτομία και το επιστημονικό της αποτύπωμα, η παρουσία του Καθηγητή στο CCR Down Under 2025 αποτελεί σημείο αναφοράς για το ΕΙΜΣ (HISS) και για την ελληνική ιατρική κοινότητα συνολικά.