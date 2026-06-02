Αυστηρή προειδοποίηση απευθύνει η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία (ΕΟΕ) στους πολίτες, με αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις οφθαλμιάτρου που υπόσχεται «μαγικές λύσεις» για διόρθωση μυωπίας με σταγόνες.

«Πρόκειται για παραπλανητικές και επιστημονικά αβάσιμες τοποθετήσεις, που οδηγούν λανθασμένα στο συμπέρασμα ότι μπορεί να διορθωθεί η μυωπία, ο αστιγματισμός, η υπερμετρωπία και η πρεσβυωπία, χωρίς τις γνωστές και εγκεκριμένες χειρουργικές μεθόδους», τονίζει.

Η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία διευκρινίζει κατηγορηματικά ότι η συγκεκριμένη μέθοδος με σταγόνες δεν έχει λάβει καμία έγκριση από τις ελληνικές ή ευρωπαϊκές Αρχές για τη διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών ρουτίνας. Η συγκεκριμένη τεχνική αφορά αποκλειστικά και μόνο στη θεραπεία του κερατόκωνου και άλλων εκτατικών παθήσεων του κερατοειδούς.

Σύμφωνα με την ΕΟΕ, οι αναφορές περί διεθνούς έγκρισης είναι ελλιπείς και παραπλανητικές, καθώς ούτε το FDA ούτε άλλη ευρωπαϊκή αρχή έχει εγκρίνει την CXL για τη θεραπεία απλών διαθλαστικών ανωμαλιών σε υγιείς οφθαλμούς. Η επίκληση τέτοιων εγκρίσεων χωρίς την απαραίτητη διευκρίνιση, συνιστά παραπλάνηση του κοινού.

Η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία αποσαφηνίζει ότι η δημιουργία υπερβολικών προσδοκιών σε ασθενείς με τις συγκεκριμένες ιατρικές πληροφορίες και η χρήση όρων όπως «μόνη λύση», αλλά και η αποσιώπηση των κινδύνων, δεν συνάδουν με τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας και τις βασικές αρχές της υπεύθυνης ενημέρωσης.

Με βάση τα παραπάνω, καλεί τους πολίτες να απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στους οφθαλμιάτρους για να ενημερωθούν αξιόπιστα για τις εγκεκριμένες θεραπείες.

Ταυτόχρονα, η ΕΟΕ καλεί κάθε οφθαλμίατρο να απέχει από την προώθηση πρακτικών που στερούνται ισχυρής τεκμηρίωσης και να σέβεται την αλήθεια απέναντι στους ασθενείς.