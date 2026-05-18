Γράφει η Kαίτη Αντωνοπούλου, Γενική Γραμματέας, Ελληνική Εταιρεία Εμμηνόπαυσης.

Υπάρχει κάτι που πολλές γυναίκες δεν λένε δυνατά: πονάνε. Όχι από κάποια συγκεκριμένη ασθένεια, όχι από τραυματισμό — απλά πονάνε. Τα γόνατα, οι αρθρώσεις, η πλάτη, ο λαιμός. Ένας διάχυτος, κουραστικός πόνος που ήρθε σιγά-σιγά και δεν φαίνεται να φεύγει. Και η απάντηση που συχνά παίρνουν είναι πάντα η ίδια: «Αυτά έρχονται με την ηλικία».

Δεν είναι μόνο η ηλικία. Είναι η εμμηνόπαυση.

Η εμμηνόπαυση είναι μια φυσιολογική φάση στη ζωή κάθε γυναίκας, αλλά οι επιπτώσεις της στο σώμα είναι πολύ ευρύτερες από αυτό που συνήθως γνωρίζουμε. Ναι, υπάρχουν οι εξάψεις και οι διαταραχές ύπνου — αλλά υπάρχει και κάτι που σπάνια συζητιέται ανοιχτά: ο πόνος. Ένας πόνος που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που μια γυναίκα ζει, και που δυστυχώς πολύ συχνά κανείς δεν της εξηγεί γιατί τον νιώθει.

Τα οιστρογόνα δεν είναι μόνο οι «ορμόνες της αναπαραγωγής». Παίζουν κρίσιμο ρόλο στη λειτουργία των μυών, των αρθρώσεων και του νευρικού συστήματος, καθώς και στη ρύθμιση της φλεγμονής. Όταν τα επίπεδά τους πέφτουν, ο οργανισμός το αισθάνεται. Πόνοι στις αρθρώσεις, μυϊκή δυσκαμψία, γενικευμένη κόπωση που δεν φεύγει με τον ύπνο — αυτά δεν είναι απλώς παράπονα. Είναι «σήματα» του σώματος που χρειάζονται προσοχή.

Σε αρκετές γυναίκες, αυτά τα «σήματα» δεν είναι προσωρινά. Ο πόνος επιμένει — για μήνες, μερικές φορές για χρόνια — εξελισσόμενος σε χρόνιο. Μπορεί να συνδέεται με καταστάσεις όπως η Ινομυαλγία, που χαρακτηρίζεται από διάχυτο μυοσκελετικό πόνο και αυξημένη ευαισθησία στον πόνο, αλλά και με αρθροπάθειες ή οστεοπόρωση που επιδεινώνονται μετά την εμμηνόπαυση. Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για πόνο που έχει αίτιο — και άρα έχει και αντιμετώπιση.

Αυτός ο πόνος έχει κι έναν επιπλέον εχθρό: τον κακό ύπνο. Η εμμηνόπαυση διαταράσσει συχνά τον ύπνο· ο κακός ύπνος ενισχύει τον πόνο· και ο πόνος διαταράσσει ξανά τον ύπνο. Ένας φαύλος κύκλος που αναλώνει ενέργεια, υπομονή και διάθεση. Που κάνει τις μέρες βαριές και τα βράδια ακόμα βαρύτερα.

Η αλήθεια είναι ότι πολλές γυναίκες υποφέρουν σιωπηλά. Αποδίδουν τα πάντα στην ηλικία, ντρέπονται να παραπονεθούν, ή δεν βρίσκουν κάποιον να τις ακούσει. Ωστόσο, ο επίμονος πόνος δεν είναι «φυσιολογικός» και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με σιωπή. Είναι ένδειξη που χρειάζεται αξιολόγηση, σωστή διάγνωση και κατάλληλη υποστήριξη από ειδικούς.

Η αντιμετώπιση δεν είναι μία και μόνη συνταγή — είναι μια ολιστική προσέγγιση: κίνηση που χαρίζει δύναμη χωρίς να εξαντλεί, ύπνος που αποκαθίσταται σταδιακά, ισορροπημένη διατροφή και ψυχολογική υποστήριξη που σπάει την απομόνωση. Μικρές, σταθερές αλλαγές που αθροιστικά μπορούν να αλλάξουν τελείως την εικόνα.

Στην Ελληνική Εταιρεία Εμμηνόπαυσης (ΕΛΕΤΕΜ) πιστεύουμε ότι καμία γυναίκα δεν πρέπει να αντιμετωπίζει αυτή τη φάση της ζωής της ανέτοιμη ή αβοήθητη. Ως σύλλογος γυναικών, ξέρουμε από πρώτο χέρι τι σημαίνει να ζητάς απαντήσεις και να βρίσκεις μόνο αόριστες διαβεβαιώσεις. Γι’ αυτό εργαζόμαστε για την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και τη στήριξη κάθε γυναίκας που διανύει αυτή τη φάση — γιατί η γνώση είναι εργαλείο, και η κοινότητα είναι δύναμη. Μάθετε περισσότερα στο www.info@eletem.org info@eletem.org

Η εμμηνόπαυση δεν είναι τέλος. Είναι μετάβαση. Και κάθε μετάβαση γίνεται ελαφρύτερη όταν ξέρεις τι σου συμβαίνει, όταν έχεις δίπλα σου ανθρώπους που κατανοούν, και όταν έχεις αποφασίσει ότι αξίζεις φροντίδα – πλήρη, ουσιαστική, χωρίς «αυτά είναι της ηλικίας».