Γράφει η Αθανασία Παππά, Επισκέπτρια Υγείας, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Εμμηνόπαυσης (ΕΛΕΤΕΜ).





Η ευεξία δεν είναι πολυτέλεια – είναι δικαίωμα και αναγκαιότητα. Και η εμμηνόπαυση, αυτή η φυσική μετάβαση που βιώνει κάθε γυναίκα, μπορεί να γίνει μια εποχή άνθισης και ανανέωσης όταν δώσουμε προτεραιότητα στη σωματική, ψυχική και συναισθηματική μας υγεία.

Στην εμμηνόπαυση, η ευεξία σημαίνει να αισθανόμαστε δυνατές στο σώμα μας, ήρεμες στο μυαλό μας και σε αρμονία με τον εαυτό μας. Σημαίνει να έχουμε την ενέργεια να απολαμβάνουμε τη ζωή, τη διαύγεια να παίρνουμε σοφές αποφάσεις και την αυτοπεποίθηση να αγκαλιάζουμε αυτό το νέο κεφάλαιο με χαρά.



Οι Πυλώνες της Ευεξίας



Θέλω να σας μιλήσω για τους βασικούς πυλώνες της ευεξίας κατά την εμμηνόπαυση – τους τομείς στους οποίους μπορούμε να επενδύσουμε για να ζήσουμε αυτή την περίοδο με ζωντάνια και ολοκλήρωση.



Σωματική Ευεξία: Το Σώμα ως Σύμμαχος



Το σώμα μας αλλάζει κατά την εμμηνόπαυση, αλλά αυτές οι αλλαγές δεν σημαίνουν αδυναμία. Σημαίνουν ότι χρειαζόμαστε νέες στρατηγικές για να το στηρίξουμε.

Άσκηση – Η Καθημερινή Δύναμη:



Η άσκηση είναι ίσως το πιο ισχυρό εργαλείο ευεξίας που έχουμε. Δεν χρειάζεται να γίνουμε αθλήτριες. Χρειάζεται να κινούμαστε με τρόπο που μας χαρίζει χαρά και δύναμη.

• Η αερόβια άσκηση, όπως το γρήγορο περπάτημα, το κολύμπι ή ο χορός, ενισχύει την καρδιά μας και βελτιώνει τη διάθεσή μας.

• Η άσκηση με αντιστάσεις και τα βάρη προστατεύουν τα οστά μας από την οστεοπόρωση και διατηρούν τη μυϊκή μας μάζα.

• Η yoga και το pilates βελτιώνουν την ευλυγισία, την ισορροπία και μας βοηθούν να συνδεθούμε με το σώμα μας.

• Ακόμα και 30 λεπτά την ημέρα μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά στην ενέργειά μας και την αυτοπεποίθησή μας.



Διατροφή – Τροφή για Δύναμη:



Η διατροφή μας είναι το καύσιμο που τροφοδοτεί κάθε κύτταρο του σώματός μας. Στην εμμηνόπαυση, ορισμένες διατροφικές επιλογές γίνονται ακόμα πιο σημαντικές.

Το ασβέστιο και η βιταμίνη D είναι απαραίτητα για τα οστά μας. Γαλακτοκομικά προϊόντα, πράσινα λαχανικά, ψάρια και έκθεση στον ήλιο μας βοηθούν.

Οι πρωτεΐνες υποστηρίζουν τους μυς μας. Ψάρι, κοτόπουλο, όσπρια και ξηροί καρποί είναι εξαιρετικές επιλογές.

Τα φυτοοιστρογόνα, που βρίσκονται σε τρόφιμα όπως η σόγια, οι φακές και οι σπόροι λιναριού, μπορούν να βοηθήσουν στη ρύθμιση των ορμονών.

Η μείωση της ζάχαρης, του αλατιού και των επεξεργασμένων τροφίμων προστατεύει την καρδιά και το μεταβολισμό μας.

Η ενυδάτωση είναι κλειδί – το νερό βοηθά σε όλα, από το δέρμα μέχρι την πέψη και την ενέργειά μας.

Ύπνος – Η Αθόρυβη Θεραπεία:

Ο ύπνος είναι η περίοδος που το σώμα μας αναγεννιέται και επισκευάζεται. Οι διαταραχές ύπνου είναι συχνές στην εμμηνόπαυση, αλλά υπάρχουν τρόποι να τις αντιμετωπίσουμε.

• Δημιουργήστε μια ρουτίνα ύπνου – πηγαίνετε στο κρεβάτι την ίδια ώρα κάθε βράδυ.

• Κρατήστε το υπνοδωμάτιο δροσερό και σκοτεινό.

• Αποφύγετε την καφεΐνη και τα βαριά γεύματα το βράδυ.

• Δοκιμάστε τεχνικές χαλάρωσης πριν τον ύπνο, όπως διάβασμα ή ήρεμη μουσική.

• Αν οι νυχτερινές εφιδρώσεις σας ενοχλούν, φορέστε ελαφριά ρούχα και έχετε ένα ποτήρι νερό στο κομοδίνο.

Προληπτική Ιατρική Φροντίδα:

Η ευεξία σημαίνει να είμαστε προνοητικές, όχι αντιδραστικές. Οι τακτικές εξετάσεις είναι απαραίτητες.

• Μαστογραφία και εξέταση μαστού για την πρόληψη του καρκίνου.

• Τεστ πυκνότητας οστών για την οστεοπόρωση.

• Έλεγχος χοληστερίνης και πίεσης για την καρδιαγγειακή υγεία.

• Γυναικολογικές εξετάσεις και τεστ Παπανικολάου.

Ψυχική Ευεξία: Ο Νους ως Καταφύγιο

Η ψυχική μας υγεία είναι εξίσου σημαντική με τη σωματική. Η εμμηνόπαυση μπορεί να φέρει συναισθηματικές προκλήσεις – αγχος, κατάθλιψη, διακυμάνσεις διάθεσης – αλλά μπορούμε να τις διαχειριστούμε.



Ενσυνειδητότητα και Διαλογισμός:



Η πρακτική της ενσυνειδητότητας μας βοηθά να παραμένουμε στο παρόν και να μη μας κυριεύει το άγχος για το μέλλον ή η μεταμέλεια για το παρελθόν.

• Ακόμα και 10 λεπτά διαλογισμού την ημέρα μπορούν να μειώσουν το στρες και να βελτιώσουν τη συγκέντρωσή μας.

• Ασκήσεις αναπνοής μας φέρνουν άμεση ηρεμία όταν αισθανόμαστε συγκλονισμένες.

• Εφαρμογές και online πόροι κάνουν τον διαλογισμό πιο προσβάσιμο από ποτέ.

Το μυαλό μας χρειάζεται γυμναστική όπως και το σώμα μας.

• Διαβάστε βιβλία που σας προκαλούν.

• Μάθετε κάτι καινούριο – μια γλώσσα, ένα μουσικό όργανο, μια νέα δεξιότητα.

• Λύστε σταυρόλεξα, παίξτε παιχνίδια μνήμης, εμπλακείτε σε δημιουργικές δραστηριότητες. Μιλήστε στον εαυτό σας με τη στοργή που θα δείχνατε σε μια φίλη.

• Αποδεχτείτε τις αλλαγές στο σώμα σας χωρίς κρίση.

• Γιορτάστε τα επιτεύγματά σας και την πορεία σας μέχρι εδώ.

Συναισθηματική Ευεξία: Η Καρδιά ως Πυξίδα

Η εμμηνόπαυση είναι μια περίοδος συναισθηματικής μετάβασης. Μπορεί να φέρει αισθήματα απώλειας, αλλά και απελευθέρωσης. Είναι σημαντικό να τιμήσουμε όλα αυτά τα συναισθήματα.

Οι ποιοτικές σχέσεις είναι θεμελιώδεις για την ευεξία μας.

• Επενδύστε στις φιλίες σας. Οι γυναικείες φιλίες προσφέρουν κατανόηση και υποστήριξη που δεν βρίσκουμε πουθενά αλλού.

• Επικοινωνήστε ανοιχτά με τον σύντροφό σας για τις αλλαγές που βιώνετε.

• Μοιραστείτε τις εμπειρίες σας με άλλες γυναίκες – η σιωπή δημιουργεί απομόνωση.

Σεξουαλική Υγεία:

Η εμμηνόπαυση δε σημαίνει το τέλος της σεξουαλικής ζωής. Μπορεί όμως να φέρει αλλαγές.

• Η ξηρότητα του κόλπου μπορεί να αντιμετωπιστεί με λιπαντικά ή ορμονικές θεραπείες.

• Η επικοινωνία με τον σύντροφο για τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας είναι κλειδί.

• Η σεξουαλικότητα μπορεί να εξελιχθεί και να γίνει πιο βαθιά και ικανοποιητική.

Χαρά και Παιχνίδι:

Η ευεξία δεν είναι μόνο σοβαρή υπόθεση – είναι και απόλαυση της ζωής.

Κάντε πράγματα που σας χαρίζουν χαρά, έστω και αν φαίνονται “ασήμαντα”.

Γελάστε όσο μπορείτε – το γέλιο είναι πραγματικά θεραπευτικό.

Δημιουργήστε στιγμές που θα θυμάστε – ταξίδια, εμπειρίες, περιπέτειες.

Δεν είμαστε νησιά. Η σύνδεση με την κοινότητα και η συμβολή στον κόσμο γύρω μας ενισχύει την αίσθηση του σκοπού και της αξίας μας.

Εργασία και Σκοπός:

Πολλές γυναίκες στην εμμηνόπαυση βρίσκονται στην κορυφή της καριέρας τους ή ανακαλύπτουν νέους τρόπους να συνεισφέρουν.

• Η εμπειρία και η σοφία σας είναι πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία.

• Μπορεί να είναι χρόνος να εξερευνήσετε νέες επαγγελματικές κατευθύνσεις ή να ξεκινήσετε κάτι δικό σας.

Εθελοντισμός και Προσφορά:

Η προσφορά στους άλλους μας γεμίζει με νόημα.

• Βρείτε μια υπόθεση που σας νοιάζει και εμπλακείτε.

• Γίνετε μέντορας σε νεότερες γυναίκες – μοιραστείτε τη σοφία σας.

Η Ευεξία ως Επιλογή και Δέσμευση

Η ευεξία στην εμμηνόπαυση δεν συμβαίνει τυχαία. Είναι αποτέλεσμα συνειδητών επιλογών και καθημερινής δέσμευσης.

Δεν χρειάζεται να κάνουμε τα πάντα τέλεια. Δεν χρειάζεται να ακολουθήσουμε κάθε σύσταση στην εντέλεια. Χρειάζεται όμως να επιλέξουμε να φροντίσουμε τον εαυτό μας, να δώσουμε προτεραιότητα στην υγεία μας και να πιστέψουμε ότι αξίζουμε να ζήσουμε αυτό το κεφάλαιο με πληρότητα.