«…RSV; Τι είναι ο RSV;» αναρωτιέται γεμάτη απορία η Μίρκα Παπακωνσταντίνου… Και ο Παύλος Ορκόπουλος της απαντά με αινιγματικό ύφος: «Είναι ένας αναπνευστικός ιός που δεν συγχωράει αμέλεια…».

Οι δύο γνωστοί και αγαπημένοι ηθοποιοί του θεάτρου και της τηλεόρασης πρωταγωνιστούν στο τηλεοπτικό (διάρκειας 45’’) και στο ραδιοφωνικό (διάρκειας 39’’) σποτ της εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που διεξάγει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) σχετικά με τον εμβολιασμό, ως μέτρο πρόληψης κατά του Αναπνευστικού Συγκυτιακού Ιού (RSV). Μέσα από έναν ρεαλιστικό, αλλά με χιουμοριστικό ύφος διάλογο, εξηγούν στον τηλεθεατή/ακροατή τι είναι ο RSV και για ποιες κατηγορίες πληθυσμού ο εμβολιασμός κατά του ιού συνιστάται ως μέτρο πρόληψης.

Το μήνυμα της εκστρατείας «Εμβολιασμός κατά του RSV – Μικρή Απόφαση… Μεγάλο βήμα Πρόληψης! Ενημερώσου από τον γιατρό σου» θα προβάλλεται από σήμερα 1η Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου 2025 στους τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας και μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα θα μεταδοθεί σε ενημερωτικούς και μουσικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς για μία εβδομάδα. Την ίδια περίοδο θα «ταξιδέψει» και στο Διαδίκτυο μέσω της προβολής του στη σελίδα της EΠE στο facebook και στο κανάλι της στο Youtube.

Αναφερόμενος στην εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ΕΠΕ για τον εμβολιασμό ως μέτρο πρόληψης κατά του RSV, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τους δύο καλλιτέχνες για τη συμμετοχή και την υποστήριξή τους στο έργο της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας για ενημέρωση του κοινού σε νοσήματα που αφορούν την Ειδικότητα. «Η εκστρατεία έχει στόχο να ενημερώσει αλλά και να υπενθυμίσει στους ενήλικες άνω των 60 ετών, στις ευπαθείς ομάδες αλλά και στις γυναίκες που κυοφορούν, ότι για την αντιμετώπιση του Αναπνευστικού Συγκυτιακού Ιού δεν υπάρχει καμία θεραπεία, παρά μόνο η πρόληψη μέσω του εμβολιασμού. Μέχρι σήμερα τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας δηλώνουν ότι η επίδραση του Αναπνευστικού Συγκυτιακού Ιού ως ενδημική ιογενής λοίμωξη κατά τη διάρκεια των μηνών Νοέμβριος – Φεβρουάριος έχει σημαντική επίπτωση στο σύστημα υγείας με αρκετές νοσηλείες και δυστυχώς με υψηλή θνητότητα».

Όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Πέτρος Μπακάκος «ο RSV παρουσιάζει στους ηλικιωμένους ενήλικες και σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού συστήματος, υψηλά ποσοστά σοβαρών επιπλοκών και δυσμενών εκβάσεων της ιογενούς λοίμωξης παρόμοια με αυτά της γρίπης, ενώ θεωρείται η δεύτερη πιο συχνά αναγνωρισμένη αιτία ιογενούς πνευμονίας».

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας συνιστάται ο εμβολιασμός με οποιοδήποτε από τα διαθέσιμα δύο εμβόλια (RSVPreF3, RSVpreF), που έχουν λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) το 2023 για την προστασία από τον RSV και τα οποία είναι αποτελεσματικά και ασφαλή:

– Σε όλους τους ασθενείς με ΧΑΠ, με ιδιαίτερη έμφαση σε ασθενείς με ΧΑΠ και καρδιαγγειακά

– Σε όλους τους ασθενείς με άσθμα

– Σε όλους τους ασθενείς με κυστική ίνωση, σοβαρή διάμεση πνευμονοπάθεια, σοβαρή πνευμονική υπέρταση

– Σε όλους τους ασθενείς άνω των 50 ετών με συννοσηρότητες [σακχαρώδη διαβήτη, καρδιαγγειακά νοσήματα (καρδιακή ανεπάρκεια, στεφανιαία νόσο, σοβαρές βαλβιδοπάθειες, υπέρταση, αγγειακή νόσο του εγκεφάλου), χρόνια νεφρική νόσο, χρόνια ηπατοπάθεια, συγγενή ή επίκτητη ανοσοκαταστολή]

– Σε όλους τους ενήλικες άνω των 60 ετών με ή χωρίς συννοσηρότητες

Η ΕΠΕ τονίζει επίσης τη σημασία του εμβολιασμού με το RSVpreF, για τις γυναίκες που κυοφορούν ώστε να προστατευθούν τα νεογνά τους κατά τους πρώτους 6 μήνες ζωής, όπου ο κίνδυνος σοβαρής λοίμωξης από RSV είναι αυξημένος. Ο εμβολιασμός συνιστάται να γίνεται στις 32 έως 36 εβδομάδες της κύησης, εξασφαλίζοντας τη μεταφορά αντισωμάτων από τη μητέρα στο έμβρυο μέσω του πλακούντα. Με αυτόν τον τρόπο το βρέφος προστατεύεται αμέσως μετά τη γέννηση, όταν είναι ιδιαίτερα ευάλωτο. Διεθνείς μελέτες έχουν δείξει ότι ο εμβολιασμός εγκύων είναι ασφαλής και μειώνει σημαντικά τις νοσηλείες βρεφών λόγω λοίμωξης από RSV.