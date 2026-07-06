«Όταν συμβαίνει πνιγμός, τα δευτερόλεπτα μετρούν», δήλωσε ο Δρ Rohit Shenoi, κύριος συγγραφέας μιας πρόσφατης προειδοποίησης της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής. «Η άμεση διάσωση και ανάνηψη μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή, τον θάνατο και τη δια βίου αναπηρία».

Περίπου 4.000 με 5.000 Αμερικανοί πνίγονται κάθε χρόνο. Οι περισσότεροι είναι ενήλικες που χάνουν τη ζωή τους σε φυσικά ύδατα, όπως λίμνες ή ωκεανούς. Ωστόσο, από στατιστική άποψη, ο πνιγμός αποτελεί πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο για τα παιδιά. Είναι η Νο. 1 αιτία θανάτου για παιδιά ηλικίας 1 έως 4 ετών και μία από τις κύριες αιτίες θανάτου για παιδιά ηλικίας 5 έως 14 ετών.

Οι πνιγμοί πολύ μικρών παιδιών συμβαίνουν μερικές φορές σε μπανιέρες. Ωστόσο, οι περισσότεροι συμβαίνουν σε πισίνες.

Οι θάνατοι παιδιών από πνιγμό στις ΗΠΑ μειώθηκαν από περίπου 2.000 ετησίως τη δεκαετία του 1980 σε λιγότερους από 1.000 ετησίως στις αρχές της δεκαετίας του 2000, χάρη εν μέρει σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού, τη διεύρυνση της πρόσβασης σε μαθήματα κολύμβησης και την υιοθέτηση νόμων για την τοποθέτηση φρακτών γύρω από πισίνες. Μεταξύ 2000 και 2019, οι υγειονομικές αρχές κατέγραψαν μείωση 38%.

Ωστόσο, τότε η τάση αντιστράφηκε, με τον αριθμό των θανάτων παιδιών από πνιγμό να αυξάνεται από 756 το 2019 σε 865 το 2024, το πιο πρόσφατο έτος για το οποίο υπάρχουν πλήρη δεδομένα. Η συντριπτική πλειοψηφία αφορούσε παιδιά κάτω των 5 ετών. Τι συνέβη; Η πανδημία COVID-19 διέκοψε τα μαθήματα κολύμβησης και τα προγράμματα εκπαίδευσης ναυαγοσωστών.

Η Kym Roberts μελετά τους πνιγμούς στην Αυστραλία όπου οι πνιγμοί παιδιών έχουν παραμείνει σταθεροί ή μειώνονται τα τελευταία χρόνια. Δήλωσε ότι «ο πνιγμός σε μικρά παιδιά συχνά σχετίζεται με πτώσεις στο νερό και απουσία άμεσης επίβλεψης».

Οι παιδίατροι πιέζουν για πρότυπα και κανονισμούς

Οι εφευρέτες έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη για μέτρα ασφαλείας των παιδιών στο νερό, και τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί συναγερμοί βύθισης που ηχούν όταν το βραχιόλι που φοράει ένα παιδί βρεθεί κάτω από το νερό. Ωστόσο, οι κατασκευαστές τέτοιων συσκευών σημειώνουν ότι μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα επιπλέον σύστημα προειδοποίησης, αλλά δεν πρέπει να θεωρούνται ως ο κύριος τρόπος διατήρησης της ασφάλειας των παιδιών.

Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής αναφέρει ότι η έρευνα δείχνει ότι οι πολιτικές μπορούν να κάνουν τη διαφορά, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων για τους ναυαγοσώστες, των κανονισμών για τα σωσίβια και των απαιτήσεων ότι οι πισίνες πρέπει να περιβάλλονται πλήρως από φράκτες με αυτόματες κλειδαριές.

Ο Stew Leonard τονίζει δύο άλλες προσεγγίσεις -μαθήματα κολύμβησης για μικρά παιδιά και πλήρη συγκέντρωση των φροντιστών όταν μικρά παιδιά βρίσκονται κοντά στο νερό. «Κλείστε τα κινητά σας τηλέφωνα όταν βρίσκεστε κοντά στην πισίνα, παρακολουθώντας τα παιδιά. Μην κάθεστε εκεί διαβάζοντας ένα βιβλίο. Μην κάθεστε εκεί μιλώντας με φίλους σας, παραμελώντας το παιδί σας που βρίσκεται κοντά στο νερό», ανέφερε. «Ο πνιγμός συμβαίνει εν ριπή οφθαλμού».