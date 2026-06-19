Η βουβωνοκήλη είναι η συχνότερη μορφή κήλης του κοιλιακού τοιχώματος και εμφανίζεται όταν ενδοκοιλιακό λίπος, ή τμήμα εντέρου, προβάλλει μέσα από ένα αδύναμο σημείο της βουβωνικής χώρας. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός παθολογικού ανοίγματος στο κοιλιακό τοίχωμα, από το οποίο προεξέχουν ιστοί που φυσιολογικά θα έπρεπε να παραμένουν εντός της κοιλιάς.

«Η πάθηση εμφανίζεται συχνότερα στους άνδρες, αλλά μπορεί να παρουσιαστεί και στις γυναίκες, καθώς και σε παιδιά ή βρέφη. Η βουβωνοκήλη μπορεί να εμφανιστεί σαν φούσκωμα στη δεξιά ή την αριστερή βουβωνική χώρα ή και αμφοτερόπλευρα», αναφέρει ο κ. Αριστοτέλης Κεχαγιά, Χειρουργός, εξειδικευμένος στη ρομποτική και ελάχιστα επεμβατική χειρουργική, Διευθυντής Θ΄ Χειρουργικής Κλινικής Metropolitan General και συνεχίζει με τα συμπτώματα και τις μεθόδους αντιμετώπισης της βουβωνοκήλης, εξηγώντας την τεχνική TEP και τα πλεονεκτήματά της.

Ποια είναι τα συμπτώματα της βουβωνοκήλης;

«Αρκετές βουβωνοκήλες δεν δίνουν συμπτώματα για κάποιο χρονικό διάστημα, ενώ άλλες παρουσιάζονται απ’ ευθείας με ενοχλήσεις ή πόνο στη βουβωνική χώρα, ιδιαίτερα κατά την ορθοστασία, την άρση βάρους ή τη σωματική άσκηση. Ο πόνος μερικές φορές αντανακλά στο όσχεο (τον όρχυ) ή ακόμη και στην κοιλιά.

Όσο η κήλη μεγαλώνει, συνήθως εμφανίζεται μία ορατή διόγκωση στη βουβωνική περιοχή, η οποία γίνεται πιο εμφανής κατά την προσπάθεια ή τον βήχα. Σε προχωρημένες περιπτώσεις μπορεί να δημιουργηθούν μεγάλες οσχεοβουβωνοκήλες, όπου τμήματα εντέρου ή άλλα όργανα μετακινούνται προς το όσχεο.

Αν και ορισμένες βουβωνοκήλες παραμένουν ασυμπτωματικές για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζονται αντιμετώπιση», επισημαίνει.

Πότε πρέπει να χειρουργηθεί η βουβωνοκήλη;

«Η χειρουργική αποκατάσταση αποτελεί τη μοναδική οριστική θεραπεία της βουβωνοκήλης. Η βουβωνοκήλη δεν υποχωρεί από μόνη της και πρέπει να διορθώνεται χειρουργικά ακόμη και εάν δεν παρουσιάζει συμπτώματα, γιατί έχει την τάση να μεγαλώνει και να ενοχλεί με το πέρασμα του χρόνου αυξάνοντας τη διάσταση του πλέγματος που θα χρειαστεί στην επέμβαση.

Η επέμβαση συνιστάται βέβαια και όταν υπάρχουν συμπτώματα όπως πόνος, αίσθημα βάρους ή περιορισμός των καθημερινών δραστηριοτήτων.

Η σημαντικότερη επιπλοκή είναι η περίσφιξη της βουβωνοκήλης, μια επείγουσα κατάσταση κατά την οποία τμήμα εντέρου ή λίπους παγιδεύεται («σφηνώνει») στο χάσμα του κοιλιακού τοιχώματος. Η περίσφιξη προκαλεί έντονο πόνο και μπορεί να απαιτήσει άμεση χειρουργική επέμβαση, οπότε είναι πιο σοφό να προλαμβάνεται με μία προγραμματισμένη επέμβαση», προσθέτει.

Σύγχρονες μέθοδοι αντιμετώπισης της βουβωνοκήλης

Η χειρουργική της βουβωνοκήλης έχει εξελιχθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες.

Από τις παλαιότερες ανοικτές επεμβάσεις, η χειρουργική έχει περάσει στις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές που προσφέρουν μικρότερο τραυματισμό των ιστών, λιγότερο πόνο και ταχύτερη ανάρρωση.

Σήμερα οι βασικές ελάχιστα επεμβατικές επιλογές περιλαμβάνουν:

Λαπαροσκοπική τεχνική TAPP.

Ενδοσκοπική εξωπεριτοναϊκή τεχνική TEP.

Ρομποτική αποκατάσταση βουβωνοκήλης (rTAPP, rTEP).

Η τεχνική TEP παραμένει αποκλειστικά εντός του κοιλιακού τοιχώματος για αυτό είναι η πλέον σύγχρονη και προηγμένη μέθοδος.

Τι είναι η μέθοδος TEP;

«Η TEP (Totally Extraperitoneal Repair) είναι η πιο πρωτοποριακή ενδοσκοπική τεχνική αποκατάστασης της βουβωνοκήλης, κατά την οποία η επέμβαση πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου μέσα στα στρώματα του κοιλιακού τοιχώματος, χωρίς είσοδο στην κοιλιακή κοιλότητα.

Με απλά λόγια, ο χειρουργός διορθώνει το πρόβλημα ακριβώς στο σημείο όπου δημιουργείται η κήλη, χωρίς να έρχεται σε επαφή με τα ενδοκοιλιακά όργανα.

Η επέμβαση πραγματοποιείται μέσω τριών πολύ μικρών οπών με τη βοήθεια ειδικής 3D κάμερας υψηλής ευκρίνειας και της αναίμακτης συσκευής «spacemaker». Μέσα από αυτές τις μικροσκοπικές προσπελάσεις τοποθετείται ειδικό τρισδιάστατο πλέγμα, το οποίο καλύπτει και ενισχύει το αδύναμο σημείο του κοιλιακού τοιχώματος.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εφαρμοστεί και η παραλλαγή e-TEP, η οποία διευκολύνει την επέμβαση σε ασθενείς με ιδιαίτερα ανατομικά χαρακτηριστικά, παχυσαρκία, ή περιορισμένο χειρουργικό πεδίο. Η ΤΕΡ μπορεί να πραγματοποιηθεί με λαπαροσκοπική ή με ρομποτική τεχνολογία», εξηγεί ο ειδικός.

Γιατί η τεχνική TEP θεωρείται η πιο εξελιγμένη επιλογή;

Η μέθοδος TEP ακολουθεί τη λογική ότι η βουβωνοκήλη είναι πάθηση του κοιλιακού τοιχώματος και όχι των οργάνων που βρίσκονται μέσα στην κοιλιά.

Σε αντίθεση με άλλες τεχνικές, η TEP δεν απαιτεί διατομή του περιτοναίου ούτε είσοδο στην κοιλιακή κοιλότητα. Αυτό σημαίνει μικρότερη χειρουργική επιβάρυνση και λιγότερους χειρισμούς κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Παράλληλα, η επέμβαση πραγματοποιείται σε ανατομικά επίπεδα όπου δεν υπάρχουν νεύρα ή αγγεία, γεγονός που συμβάλλει στην ριζική μείωση του μετεγχειρητικού πόνου και στην ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση.

Πλεονεκτήματα της ενδοσκοπικής επέμβασης βουβωνοκήλης με TEP

Η τεχνική TEP προσφέρει σημαντικά οφέλη για τον ασθενή:

Ελάχιστος έως μηδενικός μετεγχειρητικός πόνος

Επειδή δεν τραυματίζεται το περιτόναιο και αποφεύγονται περιττοί χειρουργικοί χειρισμοί, οι περισσότεροι ασθενείς παρουσιάζουν ελάχιστο έως καθόλου πόνο μετά την επέμβαση.

Ταχεία ανάρρωση

Η κινητοποίηση και η σίτιση ξεκινούν λίγο μετά το χειρουργείο, ενώ σχεδόν όλοι οι ασθενείς λαμβάνουν εξιτήριο την ίδια ημέρα.

Γρήγορη επιστροφή στην καθημερινότητα

Οι καθημερινές δραστηριότητες μπορούν συνήθως να επανέλθουν από την επόμενη κιόλας ημέρα, ενώ η πλήρης επιστροφή στην εργασία και τη φυσική δραστηριότητα γίνεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Μικρές τομές και άριστο αισθητικό αποτέλεσμα

Οι τρεις μικρές οπές αφήνουν ελάχιστα ορατά σημάδια στο δέρμα.

Υψηλή ασφάλεια

Η απουσία επαφής με τα ενδοκοιλιακά όργανα εκμηδενίζει τον κίνδυνο τραυματισμού τους και καθιστά την επέμβαση ιδιαίτερα ασφαλή όταν πραγματοποιείται από εξειδικευμένο χειρουργό.

TEP ή TAPP; Ποια είναι η διαφορά;

«Η βασική διαφορά ανάμεσα στις δύο τεχνικές είναι ότι η TAPP πραγματοποιείται μέσω της κοιλιακής κοιλότητας και απαιτεί διατομή του περιτοναίου, το οποίο στη συνέχεια πρέπει να συρραφτεί.

Αντίθετα, η TEP παραμένει εξ ολοκλήρου εκτός κοιλιακής κοιλότητας και δεν απαιτεί καμία παρέμβαση στο περιτόναιο. Για το λόγο αυτό θεωρείται τεχνικά πιο απαιτητική, αλλά προσφέρει μικρότερη χειρουργική επιβάρυνση, ταχύτερη ανάρρωση και ελάχιστο έως καθόλου μετεγχειρητικό πόνο. Η σωστή εφαρμογή της απαιτεί υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία από τον χειρουργό», διευκρινίζει.

Η σημασία της εμπειρίας του χειρουργού

«Η επιτυχία της επέμβασης δεν εξαρτάται μόνο από την επιλογή της τεχνικής, αλλά και από την εμπειρία του χειρουργού που την εφαρμόζει. Η TEP αποτελεί την πιο απαιτητική ελάχιστα επεμβατική διόρθωση της βουβωνοκήλης και χρειάζεται εξειδικευμένη εκπαίδευση.

Όταν πραγματοποιείται από χειρουργούς με μεγάλη εμπειρία στην προηγμένη ενδοσκοπική και ρομποτική χειρουργική, προσφέρει άριστα αποτελέσματα, ταχεία αποκατάσταση και πολύ σπάνια πιθανότητα υποτροπής», καταλήγει ο κ. Κεχαγιάς.

*Στη Θ΄ Χειρουργική Κλινική του Metropolitan General η αντιμετώπιση της βουβωνοκήλης πραγματοποιείται με τις πιο σύγχρονες Ελάχιστα Επεμβατικές Ενδοσκοπικές και Ρομποτικές Τεχνικές. Εφαρμόζεται προηγμένη ενδοσκοπική και ρομποτική αποκατάσταση με χρήση τρισδιάστατων πλεγμάτων υψηλής τεχνολογίας, τα οποία εξασφαλίζουν άριστη εφαρμογή και ενίσχυση του κοιλιακού τοιχώματος.

Παράλληλα, εφαρμόζεται το φινλανδικό πρωτόκολλο ταχείας ανάρρωσης (fast-track recovery), συμβάλλοντας σε γρήγορη κινητοποίηση, ταχεία επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες, και άμεση ευκολία στις κινήσεις λόγω του ότι ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ελάχιστος ή καθόλου.